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Гриби допоможуть захиститися від старечого недоумства

29.01.2017

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Гігантський пітон проковтнув двох кіз в Малайзії (відео)

29.01.2017

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У майбутньому людство чекає епідемія сліпоти

29.01.2017

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NASA показало зміни клімату за останні 135 років в 20-секундному відео (відео)

29.01.2017

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Любителі морепродуктів за рік з’їдають до 11 тисяч найдрібніших шматочків пластику

29.01.2017

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Сотня акул припливла до узбережжя Ізраїлю (фото+відео)

29.01.2017

Гігантську тріщину в Арізоні зняли на відео (відео)

29.01.2017

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Електромобіль Smart заряджається швидше, ніж телефон

29.01.2017

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Двометрового хробака витягли з кишечника індуса (фото)

29.01.2017

Що нас чекає?

Авто

Технології

Фотогалерея

38ac019c3e79a9a5cc562ac72ca05f72

Двометрового хробака витягли з кишечника індуса (фото)

29.01.2017

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Радіотелескоп ALMA спостерігає Сонце в новому діапазоні (фото)

28.01.2017

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Надзвичайно прозорий лід утворився на озері в штаті Мічиган (фото)

27.01.2017

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Знімок гігантського вихору на Юпітері від Juno

27.01.2017

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В Оклахомі на березі річки знайшли мертвого кита

27.01.2017

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Уфологи знайшли на Марсі стародавній інопланетний двигун (фото)

26.01.2017

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Над Каліфорнією з’явилися величезні діряві хмари (фото)

25.01.2017

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Поряд з Таїті з’явиться плавуче місто (фото)

25.01.2017

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В Індії народилася дитина з чотирма ногами (фото)

24.01.2017

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Дивні істоти з’явилися в Австралії (фото)

23.01.2017

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Антарктида і глобальне потепління (фото)

23.01.2017

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Як буде виглядати карта світу, якщо весь лід розтане (фото)

21.01.2017

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Найсильніший снігопад за останні 35 років звалився на Іспанію (фото)

20.01.2017

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Загадкову аномалію виявлено в Антарктиді (фото+відео)

19.01.2017

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Під час повного Місяця очевидцям вдалося сфотографувати дивну істоту

18.01.2017

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Біля берегів Флориди на берег викинулися 95 дельфінів (фото)

18.01.2017

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