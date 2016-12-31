Під час експериментального пробігу екіпаж з двох чоловік подолав на KIA Niro ...Читати далі »
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Технології
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Mitsubishi побудує морські вітряні електростанції в Європі
Японська корпорація Mitsubishi, яка активно займається проектами в сфері відновлюваної енергетики, планує ...Читати далі »
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Вченим вдалося створити батарею, яка працює на метаболізмі бактерій
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Британські вчені під керівництвом Жана Еммануеля де Нева з Університетського коледжу прийшли ...Читати далі »
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У лісах Амазонки виявлено невідоме плем’я індіанців-пустельників
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Австралієць побився з кенгуру (відео)
Курйозний випадок стався в Австралії, де група мисливців з собаками, попрямувала полювати ...Читати далі »
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Новий рік — найбільш радісне… і найбільш екстремальне свято. Спочатку ми зустрічаємо ...Читати далі »
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Сіленд кумедний випадок з галузі міжнародного права. Претендує на визнання в якості ...Читати далі »
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