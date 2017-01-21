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3000 років тому китайці робили барабани з шкіри крокодилів

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Як буде виглядати карта світу, якщо весь лід розтане (фото)

21.01.2017

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Японці пробурять затонулий сьомий континент

21.01.2017

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Как правильно выбирать семена для огорода

21.01.2017

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Проектирование и строительство домов от «Т-Проджект»

21.01.2017

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Что такое облачные технологии

21.01.2017

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Игровые автоматы с расширенными бонусными функциями

21.01.2017

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Як буде виглядати карта світу, якщо весь лід розтане (фото)

21.01.2017

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Найсильніший снігопад за останні 35 років звалився на Іспанію (фото)

20.01.2017

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Загадкову аномалію виявлено в Антарктиді (фото+відео)

19.01.2017

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Під час повного Місяця очевидцям вдалося сфотографувати дивну істоту

18.01.2017

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Біля берегів Флориди на берег викинулися 95 дельфінів (фото)

18.01.2017

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Північне сяйво з вікна літака (фото)

17.01.2017

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У ПАР продовжує збільшуватися величезна тріщина в земній поверхні (відео+фото)

17.01.2017

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Американський штат Техас потерпає від шторму, торнадо, граду і повені (фото)

17.01.2017

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На Індію обрушилися потужні снігопади (фото)

17.01.2017

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Клімат і людина змінили навколишнє середовище (фотосвідчення)

16.01.2017

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Свідчення відвідування Землі інопланетянами (фото)

16.01.2017

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У Південній Африці з’явилася величезна тріщина в землі (фото)

16.01.2017

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Нове фото Юпітера (фото)

15.01.2017

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У Каліфорнії будують «притулки на випадок Апокаліпсису» (фото)

13.01.2017

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Сувора зима в Європі (фото)

11.01.2017

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Футуристичні вежі на Карибах (фото)

11.01.2017

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