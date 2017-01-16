Вибір масла для двигуна — найважливіша процедура, від якої залежить якість функціонування ...Читати далі »
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Що нас чекає?
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Технології
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Хмарочоси майбутнього
На думку сучасних архітекторів, цілком можливо, що частиною мегаполісів майбутнього стануть багатокілометрові ...Читати далі »
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Вчені перетворили мишей в зомбі-вбивць
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В Японії 2,4 мільйони людей втратять роботу через роботів
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Франція перша в світі відкриває дорогу з сонячних панелей
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Людина
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Вчені з’ясували, як ранкова зарядка захищає серце та інші органи
Про те, що щоденні фізичні вправи (при правильному їх виконанні) корисні, знають, ...Читати далі »
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Чому мами тримають немовлят зліва — відповідь вчених
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Вживання яєць може захистити чоловічий організм від хвороб
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У мозку людини знайшли «дух різдва»
Гумор
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Пограбування магазину білками стало хітом інтернету (відео)
Власники магазину в Торонто опублікували в інтернеті відео пограбування своєї торгової точки. ...Читати далі »
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Президент Арабських еміратів закликав жителів країни молитися за дощ
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Невдалі запуски корабля (відео)
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Житель В’єтнаму 18 років жив з ножицями в животі
Здоров'я
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Алкоголь не допомагає позбавитися від неприємних спогадів
За оцінками фахівців, від 60 до 80 відсотків людей використовують алкоголь як ...Читати далі »
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Сидячий спосіб життя не впливає на здоров’я
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Вчені спрогнозували швидку появу еліксиру молодості
Різні цікавинки
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Цікаві факти про Уругвай
Уругвай одна з найбільш благополучних латиноамериканських країн. Тут, звичайно, теж відчувається місцевий ...Читати далі »
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Цікаві факти про Буркіна-Фасо
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Цікаві факти про Коста-Ріку
Поради
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29нк лист
Нило, Kovar или 29нк лист – это не просто никелевый сплав, а ...Читати далі »
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Як вибрати міжкімнатні двері
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Чому варто обирати меблі та акрилові ванни AquaForm?