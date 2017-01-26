Нове покоління моделі Continental GT отримає гібридний силовий агрегат, який буде складатися ...Читати далі »
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Технології
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Робот-журналіст опублікував свою першу статтю
Робот-кореспондент Сяо Нань (Xiao Nan), створений китайськими фахівцями, опублікував свою дебютну статтю ...Читати далі »
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Авіалайнер майбутнього доставить з Лондона в Нову Зеландію за пів години
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В цьому році Airbus випробує безпілотне аеротаксі
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Гаметогенез «в пробірці», або IVG — це унікальна методика, яка дозволяє вирощувати ...Читати далі »
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Китаєць ожив на власних похоронах
75-річний пенсіонер з китайського повіту Цзюньлянь шокував родичів, прокинувшись у труні під ...Читати далі »
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Президент Арабських еміратів закликав жителів країни молитися за дощ
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Близько половини психічних розладів починається у віці до 14 років. За оцінками, ...Читати далі »
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