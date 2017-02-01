Інженер з Чехії Петер Ґрос винайшов «кігті» для коліс, які дистанційно активуються ...Читати далі »
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Китаєць ожив на власних похоронах
75-річний пенсіонер з китайського повіту Цзюньлянь шокував родичів, прокинувшись у труні під ...Читати далі »
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