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Цікава розробка від Meizu засвітилася на Weibo

31.12.2016

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KIA Niro занесений в «Книгу рекордів Гіннесса» як найекономічніший гібридний автомобіль

31.12.2016

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Норвегія пересідає на електромобілі

31.12.2016

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Кращі космічні фотографії 2016 року від ESA (фото)

31.12.2016

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ТОП-5 лучших брендов солнцезащитных очков

31.12.2016

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Как выбрать кровать-качалку

31.12.2016

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Особенности выбора бензинового генератора

31.12.2016

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На картині Леонардо да Вінчі знайшли зображення інопланетянина (відео)

31.12.2016

Что такое автоклавный газобетон и как его производят?

31.12.2016

Що нас чекає?

Авто

Технології

Фотогалерея

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Кращі космічні фотографії 2016 року від ESA (фото)

31.12.2016

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У Китаї знайшли незвичайний камінь (фото)

29.12.2016

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Унікальне фото двоколірного озера в Чилі з космосу (фото)

27.12.2016

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Пророкування вчених та фантастів, які дійсно збулися (фото)

23.12.2016

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Колекція картографа: 67000 карт у високому дозволі (фото)

23.12.2016

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Найвпливовіші люди світу 2016 року, рейтинг Forbes (фото)

22.12.2016

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У джунглях Гватемали знайшли стародавнє місто Майя (фото)

20.12.2016

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Таємничий об’єкт викинуло на берег Нової Зеландії (фото)

17.12.2016

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Над Швецією з’явилися полярні хмари (фото)

15.12.2016

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У Греції знайшли невідоме стародавнє місто

14.12.2016

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Незвичайний туманний купол спостерігали в Англії (фото)

11.12.2016

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У Тихому океані біля безлюдного острова розбився НЛО (фото)

11.12.2016

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Тенісний корт на Burj Al Arab, ОАЕ (фото)

10.12.2016

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10.12.2016

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Пітон проковтнув трьох оленів одразу (фото)

09.12.2016

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Скільки часу йшло на подорожі 100 років тому (фото)

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