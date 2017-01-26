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Торнадо в Техасі забрало ванну з літньою жінкою

26.01.2017

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Робот-журналіст опублікував свою першу статтю

26.01.2017

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25 січня між Землею і Місяцем пролетів великий астероїд

26.01.2017

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Уфологи знайшли на Марсі стародавній інопланетний двигун (фото)

26.01.2017

модульная мебель

Приведём основные преимущества и параметры модульной мебели

26.01.2017

техники Apple

Инновационные возможности техники Apple

26.01.2017

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Ветеринарное оборудование для ферм

26.01.2017

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В американській Пенсільванії утворився величезний провал у землі (відео)

26.01.2017

лазерная гравировка

Лазерная гравировка для рекламы и сувениров

26.01.2017

Що нас чекає?

Авто

Технології

Фотогалерея

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Уфологи знайшли на Марсі стародавній інопланетний двигун (фото)

26.01.2017

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Над Каліфорнією з’явилися величезні діряві хмари (фото)

25.01.2017

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Поряд з Таїті з’явиться плавуче місто (фото)

25.01.2017

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В Індії народилася дитина з чотирма ногами (фото)

24.01.2017

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Дивні істоти з’явилися в Австралії (фото)

23.01.2017

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Антарктида і глобальне потепління (фото)

23.01.2017

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Як буде виглядати карта світу, якщо весь лід розтане (фото)

21.01.2017

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Найсильніший снігопад за останні 35 років звалився на Іспанію (фото)

20.01.2017

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Загадкову аномалію виявлено в Антарктиді (фото+відео)

19.01.2017

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Під час повного Місяця очевидцям вдалося сфотографувати дивну істоту

18.01.2017

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Біля берегів Флориди на берег викинулися 95 дельфінів (фото)

18.01.2017

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Північне сяйво з вікна літака (фото)

17.01.2017

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У ПАР продовжує збільшуватися величезна тріщина в земній поверхні (відео+фото)

17.01.2017

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Американський штат Техас потерпає від шторму, торнадо, граду і повені (фото)

17.01.2017

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На Індію обрушилися потужні снігопади (фото)

17.01.2017

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Клімат і людина змінили навколишнє середовище (фотосвідчення)

16.01.2017

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