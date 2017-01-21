В Украине активно развивается индустрия электромобилей. Всего за несколько лет существования, количество ...Читати далі »
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Технології
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Відносини людей і роботів скоро стануть законні
Комітет Європарламенту з правових питань схвалив ініціативу про створення Кодексу етичної поведінки ...Читати далі »
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В цьому році Airbus випробує безпілотне аеротаксі
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Хмарочоси майбутнього
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Вчені дізналися, як з’явилася любов
Вченим вдалося з’ясувати, в який момент з’явилося почуття любові. Почуття, яке пізніше ...Читати далі »
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Людина на 97% складається з зоряної речовини
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На роботі найчастіше плачуть чоловіки
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Розумні люди приречені на вимирання
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Китаєць ожив на власних похоронах
75-річний пенсіонер з китайського повіту Цзюньлянь шокував родичів, прокинувшись у труні під ...Читати далі »
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Пограбування магазину білками стало хітом інтернету (відео)
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Президент Арабських еміратів закликав жителів країни молитися за дощ
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Невдалі запуски корабля (відео)
Здоров'я
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Акневит вернёт Вашей коже ухоженный вид Прыщи, воспаления на коже лица и ...Читати далі »
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Посиділи, і буде: 5 причин працювати стоячи
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Різні цікавинки
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Большинство видеослотов, принадлежащих к категории «бонусные», подразумевают наличие стандартных, привычных дополнений, которыми ...Читати далі »
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Популярные игровые автоматы, обладающие оригинальными призовыми раундами
Поради
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Несмотря на то что за окном всё ещё зима многие дачники уже ...Читати далі »
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