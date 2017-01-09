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3 космічних проекти, які могли б змінити історію (відео)

09.01.2017

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Від Антарктиди відламається гігантський айсберг

09.01.2017

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Тисячолітні наскальні зображення Будди знайшли в Тибеті

09.01.2017

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Перша фотографія полярного сяйва (фото)

09.01.2017

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Разновидности 3G модемов Интертелеком

09.01.2017

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Прекрасный отдых для вас

09.01.2017

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Що таке ВВ крем і який з них краще

09.01.2017

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Як вибрати килим?

09.01.2017

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У КНР випробували водневий літак

09.01.2017

Що нас чекає?

Авто

Технології

Фотогалерея

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Перша фотографія полярного сяйва (фото)

09.01.2017

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Марсіанський космічний апарат сфотографував Землю і Місяць

08.01.2017

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Астрофотограф похвалився своїм фото полярного сяйва з Аляски (фото)

07.01.2017

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Сильні дощі призвели до повені на півдні Таїланду (фото+відео)

06.01.2017

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Сильна посуха в Сомалі (фото)

05.01.2017

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Тунель в нікуди, на який було витрачено понад 30 років (фото)

04.01.2017

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У Перу знайшли кінцівку інопланетянина (фото)

03.01.2017

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Космічні апарати, які зараз досліджують сонячну систему

03.01.2017

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У Нью-Йоркську бухту заплив кит

02.01.2017

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У Швейцарії в церкві знайшли секретне приміщення з черепами

01.01.2017

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Кращі космічні фотографії 2016 року від ESA (фото)

31.12.2016

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У Китаї знайшли незвичайний камінь (фото)

29.12.2016

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Унікальне фото двоколірного озера в Чилі з космосу (фото)

27.12.2016

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Пророкування вчених та фантастів, які дійсно збулися (фото)

23.12.2016

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Колекція картографа: 67000 карт у високому дозволі (фото)

23.12.2016

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Найвпливовіші люди світу 2016 року, рейтинг Forbes (фото)

22.12.2016

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