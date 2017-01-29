Лінійка «Смартів» отримала і електричні версії — Fortwo, Fortwo Cabrio і Forfour. ...Читати далі »
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Технології
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Пасажирів токійського аеропорту будуть обслуговувати роботи
Пасажирам японського міжнародного аеропорту Наріта, розташованого в Токіо, дуже скоро почнуть допомагати ...Читати далі »
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Гаметогенез «в пробірці», або IVG — це унікальна методика, яка дозволяє вирощувати ...Читати далі »
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Китаєць ожив на власних похоронах
75-річний пенсіонер з китайського повіту Цзюньлянь шокував родичів, прокинувшись у труні під ...Читати далі »
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Президент Арабських еміратів закликав жителів країни молитися за дощ
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Улюблені мільйонами людей гриби можуть виявитися тим самим продуктом харчування, який забезпечує ...Читати далі »
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У майбутньому людство чекає епідемія сліпоти
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Так званый «кухонный фартук» является незаменимым элементом любой современной кухни. Он представляет ...Читати далі »
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Приведём основные преимущества и параметры модульной мебели
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Ветеринарное оборудование для ферм