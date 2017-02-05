Лондонська поліція має намір замінити кілька сотень патрульних автомобілів гібридними машинами і, ...Читати далі »
Останні новини
Що нас чекає?
Авто
Технології
-
Квантові комп’ютери можуть з’явитися у 2017 році
Квантові обчислення протягом довгого часу здавалися нездійсненною технологією, яку, можливо, вдасться реалізувати ...Читати далі »
-
Вчені навчилися розшифровувати думки людей
-
Роботи знову забирають робочі місця
-
Змії виведуть протезування шкіри на новий рівень
Фотогалерея
Людина
-
Вчені знайшли ефективний спосіб вчасно засинати
Американські і шведські учені запропонували ефективний спосіб вчасно засинати. Вилазки на природу ...Читати далі »
-
У космосі процес старіння зупиняється
-
Мільйонери будують бункери на випадок Апокаліпсису
-
Віртуальна реальність допоможе подолати страх смерті
-
Вагітних жінок у Британії заборонили називати «майбутніми мамами»
Гумор
-
Китаєць ожив на власних похоронах
75-річний пенсіонер з китайського повіту Цзюньлянь шокував родичів, прокинувшись у труні під ...Читати далі »
-
Пограбування магазину білками стало хітом інтернету (відео)
-
Президент Арабських еміратів закликав жителів країни молитися за дощ
-
Невдалі запуски корабля (відео)
Здоров'я
-
Вчені розвіяли міфи про нікотин
Вчені з Британського Королівського терапевтичного коледжу (Royal College of Physicians) встановили, що ...Читати далі »
-
Депресія і тривожний розлад можуть провокувати рак
-
Невус – звичайний дефект шкіри чи небезпечна патологія?
-
Проблеми зі серцем: 7 несподіваних симптомів
Різні цікавинки
-
Цікаві факти про радіацію
Радіація — слово страшне для більшості з нас асоціюється з чимось невидимим, ...Читати далі »
-
Цікаві факти про Іспанію
-
Цікаві факти про космонавтів
Поради
-
Почему необходимо проводить инженерно-экологические изыскания в Москве?
При сооружении объектов различного типа, особенно крупных, значимых в применении, всегда требуется ...Читати далі »
-
Горящие туры в Индию
-
Котлы длительного горения на твердом топливе