Для автомобіля важлива працездатність кожної складової деталі. Це відноситься не тільки до ...Читати далі »
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Технології
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У КНР випробували водневий літак
У КНР випробуваний літак на водневих паливних елементах. Машина, побудована вченими на ...Читати далі »
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Вчені створили матеріал, який в 10 разів міцніше від сталі
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Все почалося з полівок, близьких родичів мишей. Точніше кажучи, з двох видів ...Читати далі »
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У мозку людини знайшли «дух різдва»
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У лісах Амазонки виявлено невідоме плем’я індіанців-пустельників
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Голод підвищує працездатність людини
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Невдалі запуски корабля (відео)
Відео компіляції, які показують невдалі запуски корабляЧитати далі »
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Житель В’єтнаму 18 років жив з ножицями в животі
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Здоров'я
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Життя поблизу автомагістралей загрожує деменцією
Міжнародна група вчених підтвердила, що проживання поблизу автомагістралей пов’язано з підвищеним ризиком ...Читати далі »
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Що допоможе уникнути обмороженню при сильних морозах
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В слоты играют абсолютно все вне зависимости от возраста и пола. Но ...Читати далі »
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Поради
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Що таке ВВ крем і який з них краще
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