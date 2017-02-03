Компанія Tesla Motors збирається випустити електромобіль з повністю автономним управлінням в найближчі ...Читати далі »
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Колібрі надихнула інженерів на створення нового вітряка (відео)
Туніська компанія Tyer Wind розробила новий дизайн вітрогенератора. На відміну від звичних ...Читати далі »
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Компанія Boeing створила новий скафандр для астронавтів (фото+відео)
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В Ізраїлі створять дорогу, яка буде заряджати батареї електромобілів при русі
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У США створили гібрид людини і свині
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У космосі процес старіння зупиняється
Вчені з НАСА підвели перші підсумки експерименту зі спостереженнями за здоров’ям Скотта ...Читати далі »
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Мільйонери будують бункери на випадок Апокаліпсису
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Віртуальна реальність допоможе подолати страх смерті
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Вагітних жінок у Британії заборонили називати «майбутніми мамами»
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Люди, які розуміють чорний гумор, володіють високим інтелектом
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Китаєць ожив на власних похоронах
75-річний пенсіонер з китайського повіту Цзюньлянь шокував родичів, прокинувшись у труні під ...Читати далі »
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Пограбування магазину білками стало хітом інтернету (відео)
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Президент Арабських еміратів закликав жителів країни молитися за дощ
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Здоров'я
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Чому вітамінні добавки марні і можуть бути смертельно небезпечні
Ми ковтаємо антиоксиданти так, немов це чарівний еліксир, здатний продовжити життя. Однак ...Читати далі »
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Вчені дізналися, як ракові клітини починають «гуляти» по організму
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Чоловіки і жінки по-різному борються зі стресом
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Цікаві факти про радіацію
Радіація — слово страшне для більшості з нас асоціюється з чимось невидимим, ...Читати далі »
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Цікаві факти про Іспанію
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Цікаві факти про космонавтів
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Преимущества использования точечных светильников: азы монтажа и проектирования
Главным достоинством точечных светильников является то, что с их помощью можно сделать ...Читати далі »
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Яку рідину для електронних парогенераторів вибрати?
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