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Квантові комп’ютери можуть з’явитися у 2017 році

05.02.2017

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Політ до Альфа Центаври: Мрії і реальність

05.02.2017

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Вчені розвіяли міфи про нікотин

05.02.2017

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Гігантські птерозаври — суперхижаки свого часу

05.02.2017

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Вчені навчилися розшифровувати думки людей

05.02.2017

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Роботи знову забирають робочі місця

05.02.2017

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Причиною нейродегенеративних захворювань може стати брудне повітря

05.02.2017

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У Чилі спостерігали появу двох НЛО (відео)

05.02.2017

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Чим загрожує майбутній сонячний мінімум?

05.02.2017

Що нас чекає?

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Фотогалерея

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Перську затоку замело снігом (фото)

05.02.2017

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Знімки кілець Сатурна з мінімальної відстані (фото)

04.02.2017

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Загадкові об’єкти в Антарктиді (фото+відео)

03.02.2017

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У Китаї обрушилися три житлових п’ятиповерхових будинки

02.02.2017

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Найекстремальніше місце на Землі (фото)

01.02.2017

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Найбільш детальний знімок Землі з космосу (фото)

01.02.2017

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Сильні снігопади Огайо, США (фото)

31.01.2017

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Opportunity зробив знімки Деймоса (фото)

31.01.2017

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Таємнича «дірка в океані» біля острова Мідл-Кайкос (фото)

30.01.2017

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Біля Балеарських островів знайшли затонулий стародавній корабель (фото+відео)

30.01.2017

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Двометрового хробака витягли з кишечника індуса (фото)

29.01.2017

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Радіотелескоп ALMA спостерігає Сонце в новому діапазоні (фото)

28.01.2017

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Надзвичайно прозорий лід утворився на озері в штаті Мічиган (фото)

27.01.2017

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Знімок гігантського вихору на Юпітері від Juno

27.01.2017

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В Оклахомі на березі річки знайшли мертвого кита

27.01.2017

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Уфологи знайшли на Марсі стародавній інопланетний двигун (фото)

26.01.2017

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