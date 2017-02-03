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Чому нинішні тварини не виростають до розмірів динозаврів?

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Вчені говорять про існування мікроконтинента Маврицій

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Астрономи знайшли сліди земного життя на Місяці

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Цікаві факти про Північну Америку

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Цікаві факти про Нікола Теслу

03.02.2017

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Найекстремальніше місце на Землі (фото)

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Найбільш детальний знімок Землі з космосу (фото)

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Сильні снігопади Огайо, США (фото)

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Opportunity зробив знімки Деймоса (фото)

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Біля Балеарських островів знайшли затонулий стародавній корабель (фото+відео)

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Поряд з Таїті з’явиться плавуче місто (фото)

25.01.2017

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