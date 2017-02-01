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Спроба японського вантажного корабля прибрати сміття з орбіти Землі провалилася

01.02.2017

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Енергетичне обґрунтування глобального потепління

01.02.2017

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Мільйонери будують бункери на випадок Апокаліпсису

01.02.2017

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Віртуальна реальність допоможе подолати страх смерті

01.02.2017

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Найекстремальніше місце на Землі (фото)

01.02.2017

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Стародавні гігантські тварини вимерли від голоду

01.02.2017

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У США створили гібрид людини і свині

01.02.2017

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Найбільш детальний знімок Землі з космосу (фото)

01.02.2017

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Лавовий потік вулкана Кілауеа стікає в Тихий океан (відео)

01.02.2017

Що нас чекає?

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Фотогалерея

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Найекстремальніше місце на Землі (фото)

01.02.2017

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Найбільш детальний знімок Землі з космосу (фото)

01.02.2017

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Сильні снігопади Огайо, США (фото)

31.01.2017

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Opportunity зробив знімки Деймоса (фото)

31.01.2017

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Таємнича «дірка в океані» біля острова Мідл-Кайкос (фото)

30.01.2017

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Біля Балеарських островів знайшли затонулий стародавній корабель (фото+відео)

30.01.2017

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Двометрового хробака витягли з кишечника індуса (фото)

29.01.2017

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Радіотелескоп ALMA спостерігає Сонце в новому діапазоні (фото)

28.01.2017

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Надзвичайно прозорий лід утворився на озері в штаті Мічиган (фото)

27.01.2017

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Знімок гігантського вихору на Юпітері від Juno

27.01.2017

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В Оклахомі на березі річки знайшли мертвого кита

27.01.2017

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Уфологи знайшли на Марсі стародавній інопланетний двигун (фото)

26.01.2017

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Над Каліфорнією з’явилися величезні діряві хмари (фото)

25.01.2017

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Поряд з Таїті з’явиться плавуче місто (фото)

25.01.2017

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В Індії народилася дитина з чотирма ногами (фото)

24.01.2017

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Дивні істоти з’явилися в Австралії (фото)

23.01.2017

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