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Алкоголь не допомагає позбавитися від неприємних спогадів

16.01.2017

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Свідчення відвідування Землі інопланетянами (фото)

16.01.2017

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У Південній Африці з’явилася величезна тріщина в землі (фото)

16.01.2017

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На США обрушилися крижані дощі (відео)

16.01.2017

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29нк лист

16.01.2017

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Екстремала, який потрапив під лавину врятував надувний рюкзак (відео)

16.01.2017

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Як вибрати міжкімнатні двері

16.01.2017

Motor oil, car engine close up

Вибираємо моторну оливу для автомобіля

16.01.2017

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У Європі жертвами аномальних морозів стали десятки людей (відео)

16.01.2017

Що нас чекає?

Авто

Технології

Фотогалерея

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Свідчення відвідування Землі інопланетянами (фото)

16.01.2017

575de8fe6dab6cc0f0eb5ffee9aa2344

У Південній Африці з’явилася величезна тріщина в землі (фото)

16.01.2017

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Нове фото Юпітера (фото)

15.01.2017

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У Каліфорнії будують «притулки на випадок Апокаліпсису» (фото)

13.01.2017

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Сувора зима в Європі (фото)

11.01.2017

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Футуристичні вежі на Карибах (фото)

11.01.2017

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У США буря повалила знамениту гігантську секвою

10.01.2017

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Тарантул убив і з’їв величезну змію (фото)

10.01.2017

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Перша фотографія полярного сяйва (фото)

09.01.2017

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Марсіанський космічний апарат сфотографував Землю і Місяць

08.01.2017

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Астрофотограф похвалився своїм фото полярного сяйва з Аляски (фото)

07.01.2017

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Сильні дощі призвели до повені на півдні Таїланду (фото+відео)

06.01.2017

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Сильна посуха в Сомалі (фото)

05.01.2017

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Тунель в нікуди, на який було витрачено понад 30 років (фото)

04.01.2017

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У Перу знайшли кінцівку інопланетянина (фото)

03.01.2017

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Космічні апарати, які зараз досліджують сонячну систему

03.01.2017

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