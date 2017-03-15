Цікаві факти про Латинську Америку

Латинська Америка — величезний регіон, в якому змішалося безліч культур, народів, мов і звичаїв. Тут проживає величезна кількість людей, хоч і менше, ніж у країнах Азії, а латиноамериканська природа охоплює всі кліматичні зони, від вологих і жарких тропічних джунглів до субарктичних пустель. Латинська Америка так різноманітна, що не можна впевнено говорити, що знаєш її, якщо не побував у всіх її численних країнах — так вони одна від одної відрізняються.
- Найбільша країна латиноамериканського регіону — Бразилія.
- В більшості країн Латинської Америки статус державної мови має іспанська. Тим не менш, майже в кожній державі в обігу безліч місцевих мов і діалектів.
- Саме в Латинській Америці знаходиться найпівденніше місто Землі. Це аргентинська Ушуайя, яку іноді ще називають «місто на краю світу».
- В латиноамериканській, а, точніше, чилійській пустелі Атакама дощів не було сотні років.
- У всіх країнах Латинської Америки далеко не так безпечно. Звичайно, ситуація скрізь різна — так, у Гондурасі іноземця пограбують на вулиці з імовірністю, близькою до 100%, а в Уругваї, наприклад, відносно спокійно, за винятком столиці, Монтевідео.
- Основну масу населення Латинської Америки складають нащадки змішаних шлюбів між іспанцями та індіанцями.
- У більшості латиноамериканців дуже розвинена національна самосвідомість. Вони зазвичай дуже пишаються своїм походженням.
- Найпопулярніший у всіх без винятку латиноамериканських країнах вид спорту — футбол. Першим чемпіоном світу з футболу стала, до речі, збірна Уругваю.
- Один з найпопулярніших в світі танців, танго, народився саме тут. Першість у цьому питанні давно вже оскаржують Аргентина і Уругвай.
- У Латинській Америці є свої власні «ковбої» — гаучо. Проживають вони здебільшого в аргентинській пампі, у Патагонії, на півдні цієї країни.