Цікаві факти про Латинську Америку

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Латинська Америка — величезний регіон, в якому змішалося безліч культур, народів, мов і звичаїв. Тут проживає величезна кількість людей, хоч і менше, ніж у країнах Азії, а латиноамериканська природа охоплює всі кліматичні зони, від вологих і жарких тропічних джунглів до субарктичних пустель. Латинська Америка так різноманітна, що не можна впевнено говорити, що знаєш її, якщо не побував у всіх її численних країнах — так вони одна від одної відрізняються.