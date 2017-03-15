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Цікаві факти про Латинську Америку

в Різні цікавинки 15.03.2017 5 пер.

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Латинська Америка — величезний регіон, в якому змішалося безліч культур, народів, мов і звичаїв. Тут проживає величезна кількість людей, хоч і менше, ніж у країнах Азії, а латиноамериканська природа охоплює всі кліматичні зони, від вологих і жарких тропічних джунглів до субарктичних пустель. Латинська Америка так різноманітна, що не можна впевнено говорити, що знаєш її, якщо не побував у всіх її численних країнах — так вони одна від одної відрізняються.

  • Найбільша країна латиноамериканського регіону — Бразилія.
  • В більшості країн Латинської Америки статус державної мови має іспанська. Тим не менш, майже в кожній державі в обігу безліч місцевих мов і діалектів.
  • Саме в Латинській Америці знаходиться найпівденніше місто Землі. Це аргентинська Ушуайя, яку іноді ще називають «місто на краю світу».
  • В латиноамериканській, а, точніше, чилійській пустелі Атакама дощів не було сотні років.
  • У всіх країнах Латинської Америки далеко не так безпечно. Звичайно, ситуація скрізь різна — так, у Гондурасі іноземця пограбують на вулиці з імовірністю, близькою до 100%, а в Уругваї, наприклад, відносно спокійно, за винятком столиці, Монтевідео.
  • Основну масу населення Латинської Америки складають нащадки змішаних шлюбів між іспанцями та індіанцями.
  • У більшості латиноамериканців дуже розвинена національна самосвідомість. Вони зазвичай дуже пишаються своїм походженням.
  • Найпопулярніший у всіх без винятку латиноамериканських країнах вид спорту — футбол. Першим чемпіоном світу з футболу стала, до речі, збірна Уругваю.
  • Один з найпопулярніших в світі танців, танго, народився саме тут. Першість у цьому питанні давно вже оскаржують Аргентина і Уругвай.
  • У Латинській Америці є свої власні «ковбої» — гаучо. Проживають вони здебільшого в аргентинській пампі, у Патагонії, на півдні цієї країни.

 
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