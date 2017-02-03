Цікаві факти про Нікола Теслу

Нікола Тесла — справжній геній, який залишив вагомий слід в історії. Його ідеї набагато випередили свій час, тому Теслі приписувалися різні властивості. Доходило навіть до звинувачень у чаклунстві! На щастя, часи, коли подібні звинувачення були приводом для спалення на вогнищі, до того моменту вже пройшли. Тим не менш, численні загадки, пов’язані з Теслою, досі хвилюють уми багатьох людей.
- Нікола Тесла спав лише близько двох годин на добу. Принаймні, так стверджував він сам — доказів або свідчень цього факту не збереглося.
- До введення сухого закону в США Тесла пив віскі кожен день.
- Тесла ніколи не був одружений, так як вважав, що сімейне життя буде перешкоджати його науковій діяльності.
- Тесла нерідко робив гучні заяви — зокрема, він стверджував, що працює над якимось «променем смерті», або що він отримав з Марса радіосигнал. Зараз всі ці заяви деякі люди приймають за чисту монету. Цілком ймовірно, що Тесла таким чином або бавився, або просто привертав до себе увагу.
- Нікола Тесла витрачав завжди більше, ніж заробляв, і завжди знаходився в боргах.
- У Тесли ніколи не було власного будинку, якщо не вважати будинок його батьків, який він, втім, залишив досить рано. Протягом усього життя Тесла жив або в лабораторіях, або в готелях.
- Нікола Тесла панічно боявся мікробів. Він постійно мив руки з милом, а в готелях вимагав зо два десятки рушників в день. Крім того, він ніколи не доторкався до інших людей.
- Тесла був прихильником і популяризатором контролю народжуваності.
- У США, в Кремнієвій долині, є пам’ятник Теслі, побудований на зібрані фанатами великого вченого кошти. Цікавий факт — пам’ятка використовується для роздачі безкоштовного Wi-Fi.
- Цілком можливо, що саме Тесла створив радіо, але просто не запатентував свій винахід.