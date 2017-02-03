Цікаві факти про Нікола Теслу

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Нікола Тесла — справжній геній, який залишив вагомий слід в історії. Його ідеї набагато випередили свій час, тому Теслі приписувалися різні властивості. Доходило навіть до звинувачень у чаклунстві! На щастя, часи, коли подібні звинувачення були приводом для спалення на вогнищі, до того моменту вже пройшли. Тим не менш, численні загадки, пов’язані з Теслою, досі хвилюють уми багатьох людей.