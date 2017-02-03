Цікаві факти про Північну Америку

Північна Америка — величезний континент, здебільшого зайнятий двома країнами — США і Канадою. На його просторах знайшли своє місце всілякі типи місцевості з різноманітним кліматом, тут живе величезна кількість птахів і тварин, тут виростає нітрохи не менша кількість видів рослин… Так, цей материк дійсно заслуговує того, щоб їм зацікавитися.
- На Північноамериканському континенті проживає понад півмільярда осіб. Для порівняння, в Китаї населення майже в три рази більше.
- Велику частину Північної Америки займає Канада — друга за розмірами країна в світі.
- Всупереч поширеній думці, всього в Північній Америці розташовано двадцять чотири країни.
- Острів Гренландія — найпівнічніша точка Північної Америки. Втім, до цього материка він відноситься тільки географічно, але не політично.
- Свою назву Північна Америка отримала на честь мореплавця Амеріго Веспуччі, хоча першим з європейців відвідав її береги Христофор Колумб.
- Колись Азія і Північна Америка були з’єднані перешийком, який потім опустився під воду. Нині на його місці знаходиться Берингова протока.
- Справжній бич південної частини Північної Америки — руйнівні торнадо, які змітають все на своєму шляху.
- Найвища температура, коли-небудь зареєстрована на цьому континенті — 57 градусів Цельсія. Рекорд був встановлений в Долині Смерті, США, штат Каліфорнія.
- Найбільше з північноамериканських міст — Мехіко, столиці Мексики. Тут проживає більше 20 мільйонів чоловік.
- Саме тут розташований найбільший і найглибший каньйон на Землі — Великий каньйон. Він дійсно вражає.