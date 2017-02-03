Цікаві факти про Північну Америку

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Північна Америка — величезний континент, здебільшого зайнятий двома країнами — США і Канадою. На його просторах знайшли своє місце всілякі типи місцевості з різноманітним кліматом, тут живе величезна кількість птахів і тварин, тут виростає нітрохи не менша кількість видів рослин… Так, цей материк дійсно заслуговує того, щоб їм зацікавитися.