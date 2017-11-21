10 найуспішніших проектів українців на Kickstarter

Все частіше на популярній краудфандинговій платформі ?Kickstarter можна зустріти проекти, запропоновані українцями. Більшість з них – не просто цікаві ідеї, а ще й неабияк успішні кампанії. Про деякі з них ми сьогодні й поговоримо!

Jollylook — камера, яка дбає про довкілля

Вінтажна камера для миттєвих фотографій, яка зроблена повністю з картону і переробленого паперу. Її особливість — для її виготовлення не використовується електроніка. Зовсім. Тому вона максимально сприятлива для навколишнього середовища. Ідея народилася у дизайнера з 30-річним досвідом у процесі спроб пояснити синові принцип роботи аналогової камери.

Команда проекту вже розробила і протестувала кілька прототипів і версій продукту. Наступний етап — повномасштабне виробництво, формування та реалізація маркетингової стратегії.

2. iblazr 2 — рухомий бездротовий спалах

Спалах можна використовувати на Android і iOS. Це вже друга версія з серії спалахів iblazr. Перший варіант розроблявся виключно для смартфонів. Сьогодні спалах може використовуватися з планшетами і навіть з дзеркальними фотоапаратами. Такий додатковий спалах стане у нагоді любителям інстаграма, професійним фотографам і журналістам.

3. Ohhio — речі крупної в’язки

Пледи, шарфи-хомути та звичайні шарфи сплетені зі штучної вовни. Ідея стартапу народилася у дівчини, яка захопилася плетінням речей з вовни.

Перевага речей Ohhio серед іншого текстилю — їх надзвичайна м’якість і теплота, а також привабливий вигляд. Вартість таких виробів стартує з 85 доларів за штуку і може досягати 1 000 доларів.

4. Lunecase — перший розумний чохол для iPhone

Чохол може визначити, коли вам приходить повідомлення або йде дзвінок ще до того, як це відображається на екрані смартфона. Повідомлення з’являються на задній частині чохла. Чохол не потрібно заряджати — він використовує вільну енергію, яку випромінює телефон, і перетворює її в джерело живлення.

Перший прототип був створений ще в 2013 році, а зараз команда шукає інвестиції для запуску повномасштабного виробництва і виходу в рітейл.

5. Hushme — перша в світі голосова маска для смартфонів

Маска підтримує три режими: режим голосового профілю, активний і пасивний. У першому режимі вона приєднується до смартфону за допомогою Bluetooth і використовується як звичайні навушники. В пасивному режимі маска замикається навколо рота, повністю поглинаючи звуки. Таким чином вона гарантує конфіденційність ваших розмов в будь-якому публічному місці. Активний режим дозволяє їй працювати в якості гучномовця.

Робочий прототип продукту вже створений, на даному етапі потрібні інвестиції для його вдосконалення і масового виробництва.

6. Delfast — електровелосипед, який може проїхати 236 миль на одній зарядці

У велосипеда є розумна батарея і мобільний додаток, який її контролює. Головна його перевага — можливість використання для подолання довгих дистанцій. Сьогодні команда проекту потребує масштабування виробництва.

7. Damico — метелики з алюмінію, шкіри та дерева

Для виготовлення аксесуарів використовуються натуральні матеріали вищої якості. Метелики відрізняються своїми унікальними формами і дизайном. Продаються в оригінальних коробках з дерева і шкіри. Автори ідеї шукають підтримку для масштабування виробництва.

8. Кулемет на гумці зі швидким зарядом

Повністю автоматичний кулемет, який виготовлений з березової фанери. Він містить 672 гумки і, відповідно, може зробити стільки ж пострілів. Пусковий механізм активізується за рахунок маленького електронного двигуна.

На даний момент команді вдалося зібрати вже 20 таких кулеметів і вона має потребу в інвестиціях, щоб примножити ці результати.

9. Phonster — кобура для телефону, гаманця і ключів

Автори ідеї знайшли спосіб вмістити всі важливі предмети в одну універсальну річ. Phonster — це зручний та корисний аксесуар, тому що, по-перше, виготовлений з натуральної шкіри, а по-друге, його можна регулювати під ріст і розмір.

Команді проекту треба отримати 200 передзамовлень, щоб розпочати виробництво. На момент розміщення на Kickstarter їх було всього 80.

10. Time4Machine — ексклюзивні механічні моделі машин з металу

Машинки виглядають дуже реалістично. У них є активна коробка передач, за допомогою якої можна перемикати першу, другу, третю і четверту передачу. Є опції газу, гальма і автопілота, а також працює коробка приводів. Автори ідеї потребують інвестицій для запуску виробництва.

Це лише невелика частина проектів, які українці розмістили на Kickstarter за останній час. Звичайно ж, не всім їм доля перерости в повноцінні інноваційні компанії. Але ми вже придумуємо, розробляємо і створюємо щось нове та революційне. І це не може не надихати.