Цікаві факти про черешню

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Черешня — смачна ягода, і, напевно, більшості з нас доводилося нею ласувати. Її нерідко сприймають як «старшу сестру» вишні, адже спільного у цих ягід чимало, просто черешня крупніше і солодше. Вона гарна в будь-якому вигляді — і в свіжому, і в якості інгредієнта для компоту, джему або варення. Принаймні, вибираючи між вишнями та черешнями, більшість людей вибирає саме останню.