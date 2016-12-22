Цікаві факти про черешню

Черешня — смачна ягода, і, напевно, більшості з нас доводилося нею ласувати. Її нерідко сприймають як «старшу сестру» вишні, адже спільного у цих ягід чимало, просто черешня крупніше і солодше. Вона гарна в будь-якому вигляді — і в свіжому, і в якості інгредієнта для компоту, джему або варення. Принаймні, вибираючи між вишнями та черешнями, більшість людей вибирає саме останню.
- Черешневе дерево висотою в десяток метрів — аж ніяк не рідкість, але іноді зустрічаються і справжні гіганти висотою до 25-30 метрів.
- Стиглою черешнею дуже люблять ласувати птахи. Нерідко наприкінці літа можна побачити цілу зграю горобців, які обліпили дерево і клюють ягоди.
- Чим черешня темніше, тим вона більш стигла, а чим вона більш стигла, тим більше в ній цукру.
- Колись смола черешневого дерева використовувалася в якості своєрідної жуйки.
- Черешня — сировина для виготовлення харчового барвника, причому колір виходить не червоний, а зелений.
- Одна з неофіційних назв черешні — «пташина вишня». Очевидно, воно пов’язане з любов’ю, що птахи відчувають до цих ягід.
- Сучасні дослідники вважають, що не черешня пішла від вишні, а навпаки. Черешня була відома людям ще близько десяти тисяч років тому, що робить її по-справжньому стародавньою ягодою.
- Ягоди черешні можуть досягати двох сантиметрів у діаметрі.
- З одного гектара черешневих дерев бджоли можуть зібрати до 35 кілограмів пилку.
- Існує безліч різних сортів черешні, але активно культивуються лише близько півтора десятків з них.