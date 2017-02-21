Цікаві факти про коників

Коники — маленькі і неймовірно стрибучі комахи, ловити яких більшість з нас намагалися ще в далекому дитинстві, виїжджаючи кудись за місто. Але зловити їх дуже непросто — ці полохливі створіння надзвичайно обережні, і при найменшій тривозі вони моментально зникають на пристойну відстань, та так швидко, що простежити за їх стрибком практично неможливо.
- Різні види коників живуть буквально всюди — і в холодній північній тундрі, і на високогірних луках, у вологих тропічних лісах.
- Серед коників зустрічаються і вегетаріанці, але деякі їх види воліють полювати на інших комах.
- Стрекочуть у більшості видів коників можуть лише самці.
- Органи слуху у цих створінь розташовані на передніх лапках.
- Коники вміють одним стрибком подолати відстань, що перевищує довжину їхнього тіла в двадцять разів.
- Коник-ефгастер, що мешкає в Північній Африці, в разі небезпеки вміє «вистрілювати» в супротивника власною кров’ю, щоб дезорієнтувати його і тим часом втекти.
- Вуса коників довші, ніж тіло.
- Лише одна з десяти личинок коваликів успішно вибирається з-під землі на поверхню. Вони можуть рухатися тільки по прямій, і, якщо на шляху личинок зустрічається яка-небудь перешкода, вона гине.
- Середня тривалість життя коника становить всього близько двох тижнів.
- В даний час відомо більше двадцяти тисяч різних видів коників.