Цікаві факти про коників

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Коники — маленькі і неймовірно стрибучі комахи, ловити яких більшість з нас намагалися ще в далекому дитинстві, виїжджаючи кудись за місто. Але зловити їх дуже непросто — ці полохливі створіння надзвичайно обережні, і при найменшій тривозі вони моментально зникають на пристойну відстань, та так швидко, що простежити за їх стрибком практично неможливо.