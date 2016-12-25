Цікаві факти про морозиво

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Морозиво — чудові ласощі, особливо бажане в спекотний літній день. Колись воно було вишуканим дефіцитом, доступним тільки королям — приготувати його було не так-то просто, а зберегти без не винайдених в ті роки холодильників і зовсім неможливо. На щастя, розвиток технологій зробив морозиво доступними ласощами для всіх нас.