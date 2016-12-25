Цікаві факти про морозиво

Морозиво — чудові ласощі, особливо бажане в спекотний літній день. Колись воно було вишуканим дефіцитом, доступним тільки королям — приготувати його було не так-то просто, а зберегти без не винайдених в ті роки холодильників і зовсім неможливо. На щастя, розвиток технологій зробив морозиво доступними ласощами для всіх нас.
- У Мексиці, де всю їжу їдять гострою, морозиво теж посипають пекучим перцем. Так що якщо вас занесе в цю країну, не забудьте, купуючи морозиво, попросити зробити його не гострим, інакше ці ласощі ви запам’ятаєте на все життя.
- Історія морозива древня, ніж здається — перші згадки про нього зустрічаються ще в китайських літописах п’ятитисячолітньої давності.
- Найбільш, мабуть, знамените фруктове морозиво в світі — щербет. Його рецепт привіз у Європу з Китаю знаменитий мандрівник, венеціанський купець Марко Поло, більше семи сотень років тому.
- Слово «ескімо» спочатку означало дитячий шкіряний костюм, традиційний для народу ескімосів.
- Найпоширеніше в світі морозиво ванільне. Йому на п’яти наступають шоколадне і полуничне.
- Морозивом надзвичайно любив ласувати французький імператор Наполеон.
- Перше місце в світі по виробництву морозива займають Сполучені Штати.
- Найбільше морозива можна спробувати в кафе «Coromoto», в латиноамериканській країні Венесуелі. У його меню значиться більше семисот видів цих ласощів.
- Найдорожче в світі морозиво подають в одному з ресторанів Нью-Йорка. Воно посипане стружкою із справжнього золота, втім, цілком їстівного.