Цікаві факти про Велику Китайську Стіну

Велика Китайська Стіна — одне з справжніх чудес світу, найграндіозніша споруда, коли-небудь побудована людством за всю історію цивілізації. Перед масштабністю цього проекту тьмяніють навіть знамениті єгипетські піраміди! Побачити Велику Стіну своїми очима безперечно варто. Хоча б раз у житті.
- Будівництво Великої Китайської Стіни було розпочато, щоб захиститися від нападів кочівників-маньчжурів. Правда, допомогло це лише частково — маньчжури просто обійшли стіну.
- За різними джерелами, при будівництві Китайської Стіни загинуло від чотирьохсот тисяч до мільйона осіб. Загиблих замуровували в саму стіну, тому вона є найбільшим у світі кладовищем.
- Довжина Великої Стіни становить майже 9 тисяч кілометрів. Якщо точніше, 8852 кілометра. Це робить її найбільшою спорудою в історії.
- Середня ширина Китайської Стіни — близько шести метрів.
- Назва одного з найбільших китайських автовиробників, «Great Wall», перекладається з англійської, як «Велика стіна».
- Одним кінцем Китайська Стіна впирається в море.
- В якості цементу китайці використовували рисову кашу, змішану з вапном.
- Щорічно Китайську Стіну відвідує більше сорока мільйонів туристів.
- Всупереч поширеному міфу, Стіну не видно з космосу неозброєним поглядом.
- Офіційно Велика Стіна не входить до списку стародавніх Чудес Світу.
- У Китаї з 1977 року існує великий штраф за псування Великої Стіни.
- Та Стіна, яка постає перед туристами — відреставрована споруда, так як в 20 століття її частково розібрали на будматеріали заповзятливі китайці.