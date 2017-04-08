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Цікаві факти про Велику Китайську Стіну

в Різні цікавинки 08.04.2017 3 пер.

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Велика Китайська Стіна — одне з справжніх чудес світу, найграндіозніша споруда, коли-небудь побудована людством за всю історію цивілізації. Перед масштабністю цього проекту тьмяніють навіть знамениті єгипетські піраміди! Побачити Велику Стіну своїми очима безперечно варто. Хоча б раз у житті.

  • Будівництво Великої Китайської Стіни було розпочато, щоб захиститися від нападів кочівників-маньчжурів. Правда, допомогло це лише частково — маньчжури просто обійшли стіну.
  • За різними джерелами, при будівництві Китайської Стіни загинуло від чотирьохсот тисяч до мільйона осіб. Загиблих замуровували в саму стіну, тому вона є найбільшим у світі кладовищем.
  • Довжина Великої Стіни становить майже 9 тисяч кілометрів. Якщо точніше, 8852 кілометра. Це робить її найбільшою спорудою в історії.
  • Середня ширина Китайської Стіни — близько шести метрів.
  • Назва одного з найбільших китайських автовиробників, «Great Wall», перекладається з англійської, як «Велика стіна».
  • Одним кінцем Китайська Стіна впирається в море.
  • В якості цементу китайці використовували рисову кашу, змішану з вапном.
  • Щорічно Китайську Стіну відвідує більше сорока мільйонів туристів.
  • Всупереч поширеному міфу, Стіну не видно з космосу неозброєним поглядом.
  • Офіційно Велика Стіна не входить до списку стародавніх Чудес Світу.
  • У Китаї з 1977 року існує великий штраф за псування Великої Стіни.
  • Та Стіна, яка постає перед туристами — відреставрована споруда, так як в 20 століття її частково розібрали на будматеріали заповзятливі китайці.

 
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