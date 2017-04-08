Цікаві факти про Велику Китайську Стіну

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Велика Китайська Стіна — одне з справжніх чудес світу, найграндіозніша споруда, коли-небудь побудована людством за всю історію цивілізації. Перед масштабністю цього проекту тьмяніють навіть знамениті єгипетські піраміди! Побачити Велику Стіну своїми очима безперечно варто. Хоча б раз у житті.