12 НЛО в Перу передавали повідомлення азбукою Морзе (відео)

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Як ми повідомляли раніше в столиці Перу через появу групи НЛО в районі міжнародного аеропорту Хорхе Чавеса, був зупинений приліт і виліт всіх літаків. Варто відзначити, що незважаючи на те, що об’єкти перебували у небі близько трьох годин, зробити їх детальну зйомку на відео і фото-апаратуру виявилося неможливим через те, що об’єкти були видні тільки на радарах і через камеру зйомки в інфрачервоному діапазоні.



Випадок дивний і головне офіційно зареєстрований службами аеропорту в Лімі. Що ж вони хотіли показати своєю присутністю? Можливо їх розташування в небі не проста випадковість, а повідомлення? Якщо подивитися на фотографію, то об’єкти вишикувалися майже в пряму лінію і ця лінія нагадує повідомлення на азбуці Морзе.

Об’єкти виглядали, як освітленні точки. Якщо подивитися на перші дві точки на Морзе це — Т (тире). Далі йде літера — Є. Потім крапка і тире — А. Потім йдуть три точки — S. Потім два тире — М.

Виходить TEASM. У Перу розмовляють іспанською мовою, а значить слід дивитися переклад цього слова іспанською — команда, група, колектив.

Ось таке повідомлення передано групою НЛО, що заблокувала роботу аеропорту в столиці Перу.