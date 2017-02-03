Цікаві факти про космонавтів

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Справжня відвага потрібна для того, щоб першими йти на вістрі прогресу, і космонавти — найбільш відважні люди на Землі. Тисячі людей присвячують своє життя тому, щоб влитися в їх ряди, але лише одиниці досягають успіху — найрозумніші, найздоровіші, найбільш кмітливі і здатні. А все тому, що робота космонавтів пов’язана з неймовірними труднощами.