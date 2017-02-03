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Цікаві факти про космонавтів

в Різні цікавинки 03.02.2017 11 пер.

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Справжня відвага потрібна для того, щоб першими йти на вістрі прогресу, і космонавти — найбільш відважні люди на Землі. Тисячі людей присвячують своє життя тому, щоб влитися в їх ряди, але лише одиниці досягають успіху —  найрозумніші, найздоровіші, найбільш кмітливі і здатні. А все тому, що робота космонавтів пов’язана з неймовірними труднощами.

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  • За всю історію космонавтики в космосі ніхто не загинув. Нещасні випадки були, але всі вони відбувалися або при стартах з Землі, або при спуску з орбіти. Всі загиблі космонавти загинули в атмосфері.
  • Протягом дня схід Сонця на орбіті можна спостерігати шістнадцять разів, тому космонавти дотримуються умовного «земного часу».
  • Перебування в невагомості істотно знижує кількість кальцію в кістках.
  • На орбіті зріст космонавтів збільшується в середньому на 4-5 сантиметрів, так як хребет, на який не впливає земна гравітація, розпрямляється.
  • Багато продуктів космонавти вживають тільки в рідкому вигляді, з тюбиків.
  • Космонавт, який провів найбільше часу на орбіті — Валерій Поляков. Його рекорд в 438 днів досі не побитий.
  • Більшість космонавтів спочатку страждає від «космічної хвороби», викликаної станом невагомості. Вона виражається, в першу чергу, в нудоті і запамороченні.
  • Астронавти з «Аполлона-11», що побували на Місяці, після повернення проходили митний контроль. У митній декларації так і записали, «Вантаж — місячні кулі і камені».
  • Космонавти на борту МКС прокидаються і встають по сигналу, який направляється з Центру Управління Польотами на Землі.
  • Космонавти, які хропли на Землі, в космосі не хропуть.
  • Після повернення на Землю багатьом космонавтам виявляється непросто заново звикнути до того, що предмети падають вниз, а не продовжують бовтатися поруч, якщо їх відпустити.
  • При чищенні зубів космонавтам доводиться ковтати піну від зубної пасти, тому паста у них спеціальна, умовно їстівна.

 
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