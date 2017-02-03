Цікаві факти про космонавтів

Справжня відвага потрібна для того, щоб першими йти на вістрі прогресу, і космонавти — найбільш відважні люди на Землі. Тисячі людей присвячують своє життя тому, щоб влитися в їх ряди, але лише одиниці досягають успіху — найрозумніші, найздоровіші, найбільш кмітливі і здатні. А все тому, що робота космонавтів пов’язана з неймовірними труднощами.
- За всю історію космонавтики в космосі ніхто не загинув. Нещасні випадки були, але всі вони відбувалися або при стартах з Землі, або при спуску з орбіти. Всі загиблі космонавти загинули в атмосфері.
- Протягом дня схід Сонця на орбіті можна спостерігати шістнадцять разів, тому космонавти дотримуються умовного «земного часу».
- Перебування в невагомості істотно знижує кількість кальцію в кістках.
- На орбіті зріст космонавтів збільшується в середньому на 4-5 сантиметрів, так як хребет, на який не впливає земна гравітація, розпрямляється.
- Багато продуктів космонавти вживають тільки в рідкому вигляді, з тюбиків.
- Космонавт, який провів найбільше часу на орбіті — Валерій Поляков. Його рекорд в 438 днів досі не побитий.
- Більшість космонавтів спочатку страждає від «космічної хвороби», викликаної станом невагомості. Вона виражається, в першу чергу, в нудоті і запамороченні.
- Астронавти з «Аполлона-11», що побували на Місяці, після повернення проходили митний контроль. У митній декларації так і записали, «Вантаж — місячні кулі і камені».
- Космонавти на борту МКС прокидаються і встають по сигналу, який направляється з Центру Управління Польотами на Землі.
- Космонавти, які хропли на Землі, в космосі не хропуть.
- Після повернення на Землю багатьом космонавтам виявляється непросто заново звикнути до того, що предмети падають вниз, а не продовжують бовтатися поруч, якщо їх відпустити.
- При чищенні зубів космонавтам доводиться ковтати піну від зубної пасти, тому паста у них спеціальна, умовно їстівна.