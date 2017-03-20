Цікаві факти про Крит

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Острів Крит, що належить Греції — чудове місце для того, щоб провести там заслужену відпустку. Правда, іноді його плутають з Кіпром, який начебто і розташований неподалік, і теж є «грецьким», тільки от Кіпр — частина Греції, а Кіпр — самостійна держава. Ну а якщо ви коли-небудь відвідайте острів Крит, то ви напевно будете раді згадати про нього декілька цікавих фактів, які ми зібрали спеціально для вас.