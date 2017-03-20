Цікаві факти про Крит

Острів Крит, що належить Греції — чудове місце для того, щоб провести там заслужену відпустку. Правда, іноді його плутають з Кіпром, який начебто і розташований неподалік, і теж є «грецьким», тільки от Кіпр — частина Греції, а Кіпр — самостійна держава. Ну а якщо ви коли-небудь відвідайте острів Крит, то ви напевно будете раді згадати про нього декілька цікавих фактів, які ми зібрали спеціально для вас.
- Острів Крит, серед усіх належать островів, що належать Греції — найбільший.
- Як і на іншому грецькому острові Родосі, сонячних днів в році на Криті близько трьохсот.
- В давньогрецьких палацах, колись розташованих на Криті і побудованих близько семи тисяч років тому, було реалізовано цілком робоче центральне опалення, приблизно як в сучасних будинках.
- Багато де на Криті можна побачити банани, але мало хто знає, що вперше вирощувати їх на цьому острові стали лише на початку минулого століття.
- Знаменитий і надзвичайно популярний м’який сир «фета» бере свій початок саме тут.
- Відділення банків на Криті закінчують роботу вже до обіду, зазвичай до 14 години дня.
- Злочинність на острові практично відсутня.
- На Криті практично ніколи не буває гроз.
- Були випадки, коли туристів на Криті лякали змії, але боятися не варто — отруйних плазунів на цьому острові немає.
- Одна з типово критських страв — тушковані равлики. У місцевих ця страва користується великою популярністю.
- Бог Зевс, згідно з легендами та міфами, народився саме тут.
- Жителі Криту успішно розвивали виноробство тоді, коли жителі Європи ще ходили з кам’яними сокирами.
- З незрозумілої причини шаленою популярністю на острові користуються моторолери Vespa італійського виробництва.