Цікаві факти про Фудзіяму

Гора Фудзіяма, або просто Фудзі, являє собою такий же яскравий символ Японії, як і квітуча рожевим кольором сакура. Для японців Фудзіяма священна, і в це місце здійснюють паломництво численні буддисти і синтоїсти зі всієї країни.
- Фудзіяма являє собою вулкан, причому активний. Щоправда, востаннє він вивергався понад триста років тому. Зараз на вершині Фудзіями розташовані синтоїстський храм, поштове відділення і метеорологічна станція.
- Найвища точка у всій Японії — вершина Фудзіями. Висота — 3776 метрів над рівнем моря.
- Сучасна Фудзіяма почала формуватися близько десяти тисяч років тому, коли вулкан почав зростати.
- Під час останнього виверження попіл, викинутий у повітря, вкрив вулиці міста Едо, розташованого в 90 кілометрах від вулкана. В даний час на місці Едо знаходиться Токіо.
- Десять місяців в році вершина Фудзіями покрита снігом.
- Найбільш відвідуваний район гори, а заодно і найпопулярніший курорт у всій Японії — П’ять озер Фудзі, розташовані у підніжжя.
- Незважаючи на популярність Фудзіями в японському образотворчому мистецтві, не існує жодної картини, яка б зображувала виверження цього вулкана.
- Сотні японських компаній включають у назву ім’я священної гори.
- Щорічно Фудзіяму відвідує близько двохсот тисяч чоловік, причому дві третини з них — самі японці.
- На маршрутах, що ведуть до вершини Фудзіями, знаходяться єдині платні громадські туалети в Японії. Всі інші — безкоштовні.
- Фудзіяма — приватне володіння. Ще в 1609 році сьогун, який правив тоді, передав гору Великого храму Хонгу Сенген, а в 1974 році японський верховний суд повторно визнав справжність цього документа.
- Найнижча температура, коли-небудь зареєстрована на Фудзияме — мінус 38 градусів Цельсія.
- Деякі буддисти з числа японців вважають, що Фудзіяма являє собою ворота в інший світ.