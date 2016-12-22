Не пропусти
Головна / Різні цікавинки / Цікаві факти про Фудзіяму

Цікаві факти про Фудзіяму

в Різні цікавинки 22.12.2016 5 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Loading...
 
 

Гора Фудзіяма, або просто Фудзі, являє собою такий же яскравий символ Японії, як і квітуча рожевим кольором сакура. Для японців Фудзіяма священна, і в це місце здійснюють паломництво численні буддисти і синтоїсти зі всієї країни.

409b57b69ded7d40d000ca23c2eeaf94

  • Фудзіяма являє собою вулкан, причому активний. Щоправда, востаннє він вивергався понад триста років тому. Зараз на вершині Фудзіями розташовані синтоїстський храм, поштове відділення і метеорологічна станція.
  • Найвища точка у всій Японії — вершина Фудзіями. Висота — 3776 метрів над рівнем моря.
  • Сучасна Фудзіяма почала формуватися близько десяти тисяч років тому, коли вулкан почав зростати.
  • Під час останнього виверження попіл, викинутий у повітря, вкрив вулиці міста Едо, розташованого в 90 кілометрах від вулкана. В даний час на місці Едо знаходиться Токіо.
  • Десять місяців в році вершина Фудзіями покрита снігом.
  • Найбільш відвідуваний район гори, а заодно і найпопулярніший курорт у всій Японії — П’ять озер Фудзі, розташовані у підніжжя.

1-22-12-2016-600-398

  • Незважаючи на популярність Фудзіями в японському образотворчому мистецтві, не існує жодної картини, яка б зображувала виверження цього вулкана.
  • Сотні японських компаній включають у назву ім’я священної гори.
  • Щорічно Фудзіяму відвідує близько двохсот тисяч чоловік, причому дві третини з них — самі японці.
  • На маршрутах, що ведуть до вершини Фудзіями, знаходяться єдині платні громадські туалети в Японії. Всі інші — безкоштовні.
  • Фудзіяма — приватне володіння. Ще в 1609 році сьогун, який правив тоді, передав гору Великого храму Хонгу Сенген, а в 1974 році японський верховний суд повторно визнав справжність цього документа.
  • Найнижча температура, коли-небудь зареєстрована на Фудзияме — мінус 38 градусів Цельсія.
  • Деякі буддисти з числа японців вважають, що Фудзіяма являє собою ворота в інший світ.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2016, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments