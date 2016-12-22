Цікаві факти про Фудзіяму

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Гора Фудзіяма, або просто Фудзі, являє собою такий же яскравий символ Японії, як і квітуча рожевим кольором сакура. Для японців Фудзіяма священна, і в це місце здійснюють паломництво численні буддисти і синтоїсти зі всієї країни.

Фудзіяма являє собою вулкан, причому активний. Щоправда, востаннє він вивергався понад триста років тому. Зараз на вершині Фудзіями розташовані синтоїстський храм, поштове відділення і метеорологічна станція.

Найвища точка у всій Японії — вершина Фудзіями. Висота — 3776 метрів над рівнем моря.

Сучасна Фудзіяма почала формуватися близько десяти тисяч років тому, коли вулкан почав зростати.

Під час останнього виверження попіл, викинутий у повітря, вкрив вулиці міста Едо, розташованого в 90 кілометрах від вулкана. В даний час на місці Едо знаходиться Токіо.

Десять місяців в році вершина Фудзіями покрита снігом.

Найбільш відвідуваний район гори, а заодно і найпопулярніший курорт у всій Японії — П’ять озер Фудзі, розташовані у підніжжя.