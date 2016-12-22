Цікаві факти про гору Ельбрус

Гора Ельбрус кидає справжній виклик альпіністам всього світу, які прагнуть підкорити її вершину. Ельбрус недарма часто називають перлиною Кавказу — гордо підносячись над усіма іншими навколишніми горами, вона самим фактом свого існування кидає виклик сміливцям, які ризикнуть забратися до самого верху. Сходження на Ельбрус — завдання не з легких, і вона по плечу тільки по-справжньому досвідчених альпіністів.
- Біля Ельбрусу не одна вершина, а дві, причому різниця у висоті не перевищує двадцяти одного метра.
- Вперше Ельбрус був підкорений людиною в далекому 1829 році.
- У гори Ельбрус більше десяти різних назв.
- Сходження на Ельбрус стало значно легшим з тих пір, як була побудована канатна дорога, здатна доставити альпіністів відразу на висоту до 3750 метрів.
- Частенько Ельбрус плутають з Ельбурсом — гірським кряжем в Ірані, на узбережжі Каспійського моря.
- На горі Ельбрус, на 4,1-кілометровій висоті, розташований знаменитий «Притулок Одинадцяти» — найбільш високогірний готель в світі, закладений ще в 1909 році.
- З Ельбрусу стікає двадцять три льодовика.
- Гора Ельбрус являє собою вулкан. Довгий час він вважався назавжди потухлим, але в останні роки посилилися виверження газів з нього, що змусило науковців переглянути свою думку про нього.
- У деяких місцях товщина крижаного панцира, що вкривав Ельбрус, сягає чотирьохсот метрів.
- Останній раз Ельбрус вивергався близько двох тисяч років тому.
- Канатна дорога на Ельбрусі — друга по висоті у всій Європі. За годину вона здатна перевезти до 750 осіб.
- Завдяки тому, що повітря на висоті вершини Ельбрусу чисте і прозоре, звідти можна побачити одночасно два моря — Чорне і Каспійське.
- У 1997 році російський мандрівник Олександр Абрамов забрався на вершину Ельбрусу на спеціально переобладнаному для цієї мети позашляховику Land Rover.