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Цікаві факти про гору Ельбрус

в Різні цікавинки 22.12.2016 6 пер.

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Гора Ельбрус кидає справжній виклик альпіністам всього світу, які прагнуть підкорити її вершину. Ельбрус недарма часто називають перлиною Кавказу — гордо підносячись над усіма іншими навколишніми горами, вона самим фактом свого існування кидає виклик сміливцям, які ризикнуть забратися до самого верху. Сходження на Ельбрус — завдання не з легких, і вона по плечу тільки по-справжньому досвідчених альпіністів.

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  • Біля Ельбрусу не одна вершина, а дві, причому різниця у висоті не перевищує двадцяти одного метра.
  • Вперше Ельбрус був підкорений людиною в далекому 1829 році.
  • У гори Ельбрус більше десяти різних назв.
  • Сходження на Ельбрус стало значно легшим з тих пір, як була побудована канатна дорога, здатна доставити альпіністів відразу на висоту до 3750 метрів.
  • Частенько Ельбрус плутають з Ельбурсом — гірським кряжем в Ірані, на узбережжі Каспійського моря.
  • На горі Ельбрус, на 4,1-кілометровій висоті, розташований знаменитий «Притулок Одинадцяти» — найбільш високогірний готель в світі, закладений ще в 1909 році.

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  • З Ельбрусу стікає двадцять три льодовика.
  • Гора Ельбрус являє собою вулкан. Довгий час він вважався назавжди потухлим, але в останні роки посилилися виверження газів з нього, що змусило науковців переглянути свою думку про нього.
  • У деяких місцях товщина крижаного панцира, що вкривав Ельбрус, сягає чотирьохсот метрів.
  • Останній раз Ельбрус вивергався близько двох тисяч років тому.

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  • Канатна дорога на Ельбрусі — друга по висоті у всій Європі. За годину вона здатна перевезти до 750 осіб.
  • Завдяки тому, що повітря на висоті вершини Ельбрусу чисте і прозоре, звідти можна побачити одночасно два моря — Чорне і Каспійське.
  • У 1997 році російський мандрівник Олександр Абрамов забрався на вершину Ельбрусу на спеціально переобладнаному для цієї мети позашляховику Land Rover.

 
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