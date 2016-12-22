Цікаві факти про гору Ельбрус

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Гора Ельбрус кидає справжній виклик альпіністам всього світу, які прагнуть підкорити її вершину. Ельбрус недарма часто називають перлиною Кавказу — гордо підносячись над усіма іншими навколишніми горами, вона самим фактом свого існування кидає виклик сміливцям, які ризикнуть забратися до самого верху. Сходження на Ельбрус — завдання не з легких, і вона по плечу тільки по-справжньому досвідчених альпіністів.

Біля Ельбрусу не одна вершина, а дві, причому різниця у висоті не перевищує двадцяти одного метра.

Вперше Ельбрус був підкорений людиною в далекому 1829 році.

У гори Ельбрус більше десяти різних назв.

Сходження на Ельбрус стало значно легшим з тих пір, як була побудована канатна дорога, здатна доставити альпіністів відразу на висоту до 3750 метрів.

Частенько Ельбрус плутають з Ельбурсом — гірським кряжем в Ірані, на узбережжі Каспійського моря.

На горі Ельбрус, на 4,1-кілометровій висоті, розташований знаменитий «Притулок Одинадцяти» — найбільш високогірний готель в світі, закладений ще в 1909 році.

З Ельбрусу стікає двадцять три льодовика.

Гора Ельбрус являє собою вулкан. Довгий час він вважався назавжди потухлим, але в останні роки посилилися виверження газів з нього, що змусило науковців переглянути свою думку про нього.

У деяких місцях товщина крижаного панцира, що вкривав Ельбрус, сягає чотирьохсот метрів.

Останній раз Ельбрус вивергався близько двох тисяч років тому.