15 самых страшных ритуалов самой жуткой банды Америки

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Мара Сальватруча или MS-13 – это самая жуткая банда Америки. Её члены, в основном, — это выходцы из Сальвадора и некоторых других латиноамериканских стран, иммигрировавших в Калифорнию, в большинстве случаев нелегально. Истории о страшных ритуалах банды, о её жизни и традициях наводят ужас на обычного человека. Ниже представляем вашему вниманию основные из них.

Избить новичка

Каждого нового человека перед вступлением в банду команда бывалых избивает в течение 13 секунд. Только после этого человек считается полноправным членом банды. Несмотря на то, что избиение длится так мало, его нелегко выдержать.

Сексуальная прописка

Если в банду желает вступить девушка, она должна удовлетворить не менее 15 членов группировки. Странно, но желающих девушек всегда хватает, потому как в неблагополучных районах эмигрантов бандиты носят славу крутых парней.

Агитация молодёжи

Очень часто банда средь бела дня устраивает вечеринки прогульщиков. Члены банды затевают тусовку, на которую приглашаются студенты колледжей и старшеклассники. Чтобы попасть на веселье, молодежи нужно пропустить занятия. Во время таких вечеринок происходит вербовка перспективных молодых людей.

Поклонение сатане

Сатане в банде поклоняются в открытую. Известно о нескольких случаях, когда сатане в ходе своих ритуалов члены банды приносили человеческие жертвы.

Отношения между «коллегами» — это святое

Главный принцип существования банды – это взаимопомощь. Тот, кто подставил товарища или трусливо бежал, бросив в тяжёлой ситуации на произвол судьбы, будет сразу же убит другими членами банды.

Одна из самых серьёзных вещей – это обвинение в предательстве

Предательство карается смертью, как и в любой другой банде. Однако, дабы подобного рода обвинения не использовались во время межгрупповых разборок, в банде есть железное правило: если ты обвиняешь кого-то в предательстве, но не можешь это доказать, то тебя убивают вместо него.

Мара Сальватруча

Важность насилия

Для того, чтобы поддерживать свой авторитет в банде, и чтобы быть уважаемым человеком, каждый её член должен регулярно совершать акты насилия. Неважно о каком именно насилии идёт речь. Будь то ограбление магазина, избиения, угон автомобиля. Чем больше на твоём счету насилия, тем выше твой авторитет в банде.

Отношение к женщине

Если девушка состоит в отношениях с парнем из банды, то он защищает её от избиения и насилия со стороны своих коллег. Однако, делает он это не из-за того, что дорожит ею, а потому что он и только он имеет право её насиловать и избивать. Женщина считается собственностью, не имеющей право голоса.

Структура банды

Разветвлённая структура банды превратила её в практически неуязвимую структуру для американского правосудия. Групп очень много, они работают разрозненно, и только в редких случаях получают указания от вышестоящих руководителей, с которыми знакомы лишь главари групп.

Ступеней в иерархии группировки не так много, на самой верхушке находится высший орган бандитов — совет девяти, разместившийся в Сальвадоре. То есть независимо от того, сколько ячеек банды разрушит полиция, группировка всё равно устоит.

Ритуалы банды

Секретный язык

Сложно расшифровать язык, на котором говорят члены банды. К примеру, «благословить» в переводе на их речь означает «убить», а «направить к зелёному свету» — «заказать». Однако, в большинстве случаев общение в банде происходит на мёртвом языке ацтеков, поэтому его никто не понимает.

Татуированные лица

Татуировки на лицах и головах есть абсолютно у каждого старого члена банды. Это не просто бестолковое, не несущее никакого смысла бандитское украшение. Татуировки представляет собой набор зашифрованных символов, которые знающему человеку расскажут о биографии носителя, личных его качествах, а также о месте в иерархии банды.

Однако, в последнее время главари призывают вновь прибывших отказываться от татуировок, потому что по ним очень легко вычислить бандита.

Назад пути нет

Для членов этой банды не существует понятия выхода на пенсию или увольнения. Если человек вступает в банду, то это навсегда, поэтому любая попытка выхода наказывается смертью.

Бессмысленные убийства

Члены банды уже давно удерживают рекорд по количеству убийств без причины. Убийства совершаются ее членами регулярно только для того, чтобы продемонстрировать свою жестокость.

Любой член группировки может обратиться к верхам

Если обычный член банды полагает, что соседняя группировка банды «работает» неэффективно и лениво, он может написать письмо совету девяти. Письмо обязательно дойдёт до адресата. Если письмо будет убедительным, то доносчик получит разрешение на убийство главы соседней группировки и на занятие его места.

Очень строгие правила

В этой банде самый высокий уровень дисциплины среди всех американских банд. Не разрешено членам группировки появляться в нетрезвом виде на публике и размахивать оружием, нельзя терять собственность банды и пропускать собрания.

В случае не соблюдения правил человека избивают и лишают привилегий. Строгая дисциплина в банде – это главная причина её успешности и дурной славы.

Источник: TheRichest

Перевод: Баландина Е. А.

Натхнення: www.infoniac.ru