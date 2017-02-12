Цікаві факти про Беліз

Що ви знаєте про Беліз? Нічого? І дарма, адже Беліз маленька, але дуже цікава країна. Розташована в Центральній Америці, вона має багату колоніальну спадщину. Звичайно, Беліз не є популярним туристичним напрямком, але з цією країною пов’язано чимало цікавого.
- Беліз одна з небагатьох англомовних країн в своєму регіоні. Точніше, англійська мова має статус офіційної, але іспанська тут більш поширена.
- Колишня назва Белізу Британський Гондурас.
- Єдине море, до якого у Белізу є вихід Карибське.
- Беліз має суміжні кордону всього з двома країнами Мексикою і Гватемалою.
- Національна валюта країни Белізький долар.
- Щорічно на Беліз обрушується безліч руйнівних ураганів.
- До складу військово-повітряних сил Белізу входить всього чотири літаки один навчальний, один транспортний і два патрульних.
- Номінально главою Белізу є англійська королева.
- Одна з найвідоміших визначних пам’яток Белізу ферма метеликів під назвою Зелені пагорби.
- На більш ніж компактній території Белізу росте близько 4 тисяч видів різних рослин.
- Про початку епохи Великих відкриттів територію сучасного Белізу населяли індіанці майя.
- Ягуари в Белізі охороняються законом.
- Жителі Белізу люблять відпочивати. У кожному місяці у них є якесь свято, що відзначається не менше чотирьох днів поспіль.
- У Белізі розташований другий в світі за розмірами кораловий риф.
- Найбільший з островів, що колись належав Белізу, був викуплений Біллом Ґейтсом.