Цікаві факти про Беліз

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Що ви знаєте про Беліз? Нічого? І дарма, адже Беліз маленька, але дуже цікава країна. Розташована в Центральній Америці, вона має багату колоніальну спадщину. Звичайно, Беліз не є популярним туристичним напрямком, але з цією країною пов’язано чимало цікавого.

Беліз одна з небагатьох англомовних країн в своєму регіоні. Точніше, англійська мова має статус офіційної, але іспанська тут більш поширена.

Колишня назва Белізу Британський Гондурас.

Єдине море, до якого у Белізу є вихід Карибське.

Беліз має суміжні кордону всього з двома країнами Мексикою і Гватемалою.

Національна валюта країни Белізький долар.

Щорічно на Беліз обрушується безліч руйнівних ураганів.

До складу військово-повітряних сил Белізу входить всього чотири літаки один навчальний, один транспортний і два патрульних.