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Цікаві факти про Беліз

в Різні цікавинки 12.02.2017 6 пер.

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Що ви знаєте про Беліз? Нічого? І дарма, адже Беліз маленька, але дуже цікава країна. Розташована в Центральній Америці, вона має багату колоніальну спадщину. Звичайно, Беліз не є популярним туристичним напрямком, але з цією країною пов’язано чимало цікавого.

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  • Беліз одна з небагатьох англомовних країн в своєму регіоні. Точніше, англійська мова має статус офіційної, але іспанська тут більш поширена.
  • Колишня назва Белізу Британський Гондурас.

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  • Єдине море, до якого у Белізу є вихід Карибське.
  • Беліз має суміжні кордону всього з двома країнами Мексикою і Гватемалою.
  • Національна валюта країни Белізький долар.
  • Щорічно на Беліз обрушується безліч руйнівних ураганів.
  • До складу військово-повітряних сил Белізу входить всього чотири літаки один навчальний, один транспортний і два патрульних.

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  • Номінально главою Белізу є англійська королева.
  • Одна з найвідоміших визначних пам’яток Белізу ферма метеликів під назвою Зелені пагорби.
  • На більш ніж компактній території Белізу росте близько 4 тисяч видів різних рослин.
  • Про початку епохи Великих відкриттів територію сучасного Белізу населяли індіанці майя.
  • Ягуари в Белізі охороняються законом.
  • Жителі Белізу люблять відпочивати. У кожному місяці у них є якесь свято, що відзначається не менше чотирьох днів поспіль.
  • У Белізі розташований другий в світі за розмірами кораловий риф.
  • Найбільший з островів, що колись належав Белізу, був викуплений Біллом Ґейтсом.

 
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