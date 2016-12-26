Цікаві факти про Ірак

Ірак — близькосхідна країна, решті світу відома в основному своєю неспокійною політичною обстановкою. Розташований Ірак на землях, на яких колись вершилися великі справи. І донині на території сучасного Іраку знаходиться безліч пам’яток історії та архітектури. Правда, в силу об’єктивних причин не так вже багато туристів ризикують відправитися в цю країну, щоб помилуватися ними особисто.
- Деякі люди до сих пір плутають Ірак та Іран.
- Жителі Іраку завжди їдять тільки правою рукою, лівою — ніколи, так як вона вважається непридатною для цієї відповідальної справи з релігійних міркувань.
- Арабські завойовники принесли іслам на землі сучасного Іраку близько півтора тисяч років тому.
- Один час Ірак представляв собою єдину державу з Йорданією.
- Ірак ні разу не брав участь в Зимових Олімпійських іграх.
- Деякі археологи стверджують, що таке поширене майже по всьому світі марновірство, як боязнь чорних кішок, бере свій початок у традиційних віруваннях, які населяють Ірак народів.
- В Ірані практично немає лісів — останні залишки збереглися тільки в горах.
- Взимку в горах на території Іраку нерідко лежить сніг. До речі, гори покривають близько однієї п’ятої всій території цієї країни.
- У великих іракських річках часом зустрічаються акули, які досить високо піднімаються вгору за течією в пошуках їжі.
- Найпопулярніший в Іраку вид спорту — футбол.
- Піщані бурі лютують в Іраку в середньому від двадцяти до п’ятдесяти днів у році.
- Дуже популярна в Іраку їжа — «куббе», що надзвичайно нагадує звичайний чебурек.
- Типовий будинок у сільській місцевості в Іраку — хатина, складена з обпалених на сонці цегли. Такі хатина називаються саріфами.
- Заповідники займають лише одну тисячну відсотка території Іраку.
- В Іраку живуть крокодили.
- Юнаки в Іраку можуть одружуватися з 15 років, а дівчата виходити заміж — з 9.