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Цікаві факти про Ірак

в Різні цікавинки 26.12.2016 5 пер.

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Ірак — близькосхідна країна, решті світу відома в основному своєю неспокійною політичною обстановкою. Розташований Ірак на землях, на яких колись вершилися великі справи. І донині на території сучасного Іраку знаходиться безліч пам’яток історії та архітектури. Правда, в силу об’єктивних причин не так вже багато туристів ризикують відправитися в цю країну, щоб помилуватися ними особисто.

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  • Деякі люди до сих пір плутають Ірак та Іран.
  • Жителі Іраку завжди їдять тільки правою рукою, лівою — ніколи, так як вона вважається непридатною для цієї відповідальної справи з релігійних міркувань.
  • Арабські завойовники принесли іслам на землі сучасного Іраку близько півтора тисяч років тому.
  • Один час Ірак представляв собою єдину державу з Йорданією.
  • Ірак ні разу не брав участь в Зимових Олімпійських іграх.
  • Деякі археологи стверджують, що таке поширене майже по всьому світі марновірство, як боязнь чорних кішок, бере свій початок у традиційних віруваннях, які населяють Ірак народів.
  • В Ірані практично немає лісів — останні залишки збереглися тільки в горах.
  • Взимку в горах на території Іраку нерідко лежить сніг. До речі, гори покривають близько однієї п’ятої всій території цієї країни.
  • У великих іракських річках часом зустрічаються акули, які досить високо піднімаються вгору за течією в пошуках їжі.
  • Найпопулярніший в Іраку вид спорту — футбол.
  • Піщані бурі лютують в Іраку в середньому від двадцяти до п’ятдесяти днів у році.
  • Дуже популярна в Іраку їжа — «куббе», що надзвичайно нагадує звичайний чебурек.
  • Типовий будинок у сільській місцевості в Іраку — хатина, складена з обпалених на сонці цегли. Такі хатина називаються саріфами.
  • Заповідники займають лише одну тисячну відсотка території Іраку.
  • В Іраку живуть крокодили.
  • Юнаки в Іраку можуть одружуватися з 15 років, а дівчата виходити заміж — з 9.

 
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