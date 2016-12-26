Цікаві факти про Ірак

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Ірак — близькосхідна країна, решті світу відома в основному своєю неспокійною політичною обстановкою. Розташований Ірак на землях, на яких колись вершилися великі справи. І донині на території сучасного Іраку знаходиться безліч пам’яток історії та архітектури. Правда, в силу об’єктивних причин не так вже багато туристів ризикують відправитися в цю країну, щоб помилуватися ними особисто.