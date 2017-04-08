Цікаві факти про білого ведмедя

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Якщо бурий ведмідь — господар лісу білий, без сумніву, — владика приполярних областей. Це величезне створіння має непередбачуваний характер, тому місцеві мисливці знають — з білим ведмедем треба бути обережним. Вони легко і практично моментально переходять із стану спокою в стан люті, а атакуючий білий ведмідь змусить посивіти від страху навіть бувалого мисливця.