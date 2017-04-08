Цікаві факти про білого ведмедя

Якщо бурий ведмідь — господар лісу білий, без сумніву, — владика приполярних областей. Це величезне створіння має непередбачуваний характер, тому місцеві мисливці знають — з білим ведмедем треба бути обережним. Вони легко і практично моментально переходять із стану спокою в стан люті, а атакуючий білий ведмідь змусить посивіти від страху навіть бувалого мисливця.
- Білий ведмідь — найбільший сухопутний хижак на Землі.
- Маса дорослого білого ведмедя може досягати 0,7 тонни, а довжина тіла — перевищувати три метри.
- Білі ведмеді чудово плавають. Офіційно зареєстрований рекорд — 687 кілометрів по воді, здолала біла ведмедиця без зупинки на відпочинок.
- Білі ведмеді нерідко подорожують на дрейфуючих крижинах.
- Чуйний ніс білого ведмедя дозволяє йому відчувати здобич на відстані до півтора кілометрів, заховану під метровою товщею снігу.
- Дорослі білі ведмеді ведуть самотній спосіб життя, але між ними можуть виникати і підтримуватися дружні відносини.
- Білі ведмеді знаходяться під загрозою зникнення через браконьєрства, також через постійне танення льоду.
- Хутро білого ведмедя покрите жирним водостійким шаром, так що, плаваючи, ці звірі не промокають.
- У білого ведмедя на лапах є перетинки, які допомагають йому плавати.
- Бурі ведмеді риють барлоги в землі, а білі — в снігу, причому в такій барлозі зазвичай є кілька кімнат і навіть витяжка.
- Швидкість плавання дорослого білого ведмедя становить близько 10 км/год.
- Новонароджене біле ведмежатко важить всього лише близько 1 кг.
- У воді білі ведмеді проводять більше часу, ніж на суші.
- Бурі і білі ведмеді можуть схрещуватися між собою і породжувати гібриди, так як вони є спорідненими видами, у них були спільні предки.
- У теплих і вологих умовах хутро білого ведмедя може позеленіти через паростки водоростей, що знаходяться у ньому.
- Шкіра білого ведмедя — чорного кольору, а язик — синього.
- Незважаючи на свої значні габарити, білі ведмеді можуть при бігу розвивати швидкість до 40 км/год.