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Цікаві факти про білого ведмедя

в Різні цікавинки 08.04.2017 9 пер.

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Якщо бурий ведмідь — господар лісу білий, без сумніву, — владика приполярних областей. Це величезне створіння має непередбачуваний характер, тому місцеві мисливці знають — з білим ведмедем треба бути обережним. Вони легко і практично моментально переходять із стану спокою в стан люті, а атакуючий білий ведмідь змусить посивіти від страху навіть бувалого мисливця.

  • Білий ведмідь — найбільший сухопутний хижак на Землі.
  • Маса дорослого білого ведмедя може досягати 0,7 тонни, а довжина тіла — перевищувати три метри.
  • Білі ведмеді чудово плавають. Офіційно зареєстрований рекорд — 687 кілометрів по воді, здолала біла ведмедиця без зупинки на відпочинок.
  • Білі ведмеді нерідко подорожують на дрейфуючих крижинах.
  • Чуйний ніс білого ведмедя дозволяє йому відчувати здобич на відстані до півтора кілометрів, заховану під метровою товщею снігу.
  • Дорослі білі ведмеді ведуть самотній спосіб життя, але між ними можуть виникати і підтримуватися дружні відносини.
  • Білі ведмеді знаходяться під загрозою зникнення через браконьєрства, також через постійне танення льоду.
  • Хутро білого ведмедя покрите жирним водостійким шаром, так що, плаваючи, ці звірі не промокають.
  • У білого ведмедя на лапах є перетинки, які допомагають йому плавати.
  • Бурі ведмеді риють барлоги в землі, а білі — в снігу, причому в такій барлозі зазвичай є кілька кімнат і навіть витяжка.
  • Швидкість плавання дорослого білого ведмедя становить близько 10 км/год.
  • Новонароджене біле ведмежатко важить всього лише близько 1 кг.
  • У воді білі ведмеді проводять більше часу, ніж на суші.
  • Бурі і білі ведмеді можуть схрещуватися між собою і породжувати гібриди, так як вони є спорідненими видами, у них були спільні предки.
  • У теплих і вологих умовах хутро білого ведмедя може позеленіти через паростки водоростей, що знаходяться у ньому.
  • Шкіра білого ведмедя — чорного кольору, а язик — синього.
  • Незважаючи на свої значні габарити, білі ведмеді можуть при бігу розвивати швидкість до 40 км/год.

 
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