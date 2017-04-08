Цікаві факти про домашніх кішок

Кішки — одні з найпопулярніших в світі домашніх улюбленців. Ці волелюбні створіння були приручені давним-давно, і зараз мільйони людей обожнюють своїх вихованців.
- Найзвичніший стан для домашньої кішки — сон. У середньому дві третини свого життя ці пухнасті створіння солодко сплять.
- Багато домашніх кішок не бояться собак, тому що не знають про небезпеку, яка загрожує їм.
- У середньому домашня кішка може виробляти близько сотні різних звуків.
- Найдавніше археологічне свідчення одомашнення кішки ще в Стародавньому Світі відноситься до періоду приблизно в 9,5 тисяч років тому. Відкриття було зроблено на острові Кіпр.
- У 1963 році домашній кіт побував у космосі. Перший в світі кіт-астронавт благополучно переніс цей політ.
- Домашня кішка на коротких дистанціях здатна розвивати швидкість до 50 кілометрів на годину.
- Коли домашня кішка треться об господаря, вона робить це не стільки з ласки, скільки з бажання позначити його, так як навколо мордочки у неї розташовані спеціальні залози.
- У Стародавньому Єгипті за контрабанду домашніх кішок карали стратою.
- Так званих «великих кішок» теж одомашнили. Наприклад, в арабських країнах ті, хто може собі дозволити утримання такого звіра, тримають вдома каракалів.
- Найпопулярніша у світі порода домашніх кішок — персидська.
- Котяче око сприймає зелений колір, як червоний.
- В оригінальній версії знаменитої казки «Попелюшка» добра фея була кішкою.
- Довгошерсті домашні кішки з’явилися трохи більше століття тому в результаті експериментів селекціонерів. До цього майже всі вони були короткошерстими.
- Котячі вуха здатні повертатися на 180 градусів.
- Найважчий у світі домашній кіт важив 21 кг.
- На території Шотландії є пам’ятник домашньому коту по імені Таузер, який прославляє його, як великого мишолова. За своє життя Таузер зловив більше тридцяти тисяч мишей.
- В Новий Світ (Північна і Південна Америка) кішок європейські колонізатори завезли в середині 18-го століття.
- У тілі кішки кісток більше, ніж у тілі людини.
- Домашні кішки не раз рятували своїх власників від землетрусів, піднімаючи паніку за чверть години до початку струсу. Це пояснюється просто — завдяки своїй чутливості кішки здатні відчути землетрус, коли він ще дуже далеко, і вібрації ґрунту до них ще не дійшли.