Цікаві факти про домашніх кішок

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Кішки — одні з найпопулярніших в світі домашніх улюбленців. Ці волелюбні створіння були приручені давним-давно, і зараз мільйони людей обожнюють своїх вихованців.