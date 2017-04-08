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Цікаві факти про домашніх кішок

в Різні цікавинки 08.04.2017 7 пер.

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Кішки — одні з найпопулярніших в світі домашніх улюбленців. Ці волелюбні створіння були приручені давним-давно, і зараз мільйони людей обожнюють своїх вихованців.

  • Найзвичніший стан для домашньої кішки — сон. У середньому дві третини свого життя ці пухнасті створіння солодко сплять.
  • Багато домашніх кішок не бояться собак, тому що не знають про небезпеку, яка загрожує їм.
  • У середньому домашня кішка може виробляти близько сотні різних звуків.
  • Найдавніше археологічне свідчення одомашнення кішки ще в Стародавньому Світі відноситься до періоду приблизно в 9,5 тисяч років тому. Відкриття було зроблено на острові Кіпр.
  • У 1963 році домашній кіт побував у космосі. Перший в світі кіт-астронавт благополучно переніс цей політ.
  • Домашня кішка на коротких дистанціях здатна розвивати швидкість до 50 кілометрів на годину.
  • Коли домашня кішка треться об господаря, вона робить це не стільки з ласки, скільки з бажання позначити його, так як навколо мордочки у неї розташовані спеціальні залози.
  • У Стародавньому Єгипті за контрабанду домашніх кішок карали стратою.
  • Так званих «великих кішок» теж одомашнили. Наприклад, в арабських країнах ті, хто може собі дозволити утримання такого звіра, тримають вдома каракалів.
  • Найпопулярніша у світі порода домашніх кішок — персидська.
  • Котяче око сприймає зелений колір, як червоний.
  • В оригінальній версії знаменитої казки «Попелюшка» добра фея була кішкою.
  • Довгошерсті домашні кішки з’явилися трохи більше століття тому в результаті експериментів селекціонерів. До цього майже всі вони були короткошерстими.
  • Котячі вуха здатні повертатися на 180 градусів.
  • Найважчий у світі домашній кіт важив 21 кг.
  • На території Шотландії є пам’ятник домашньому коту по імені Таузер, який прославляє його, як великого мишолова. За своє життя Таузер зловив більше тридцяти тисяч мишей.
  • В Новий Світ (Північна і Південна Америка) кішок європейські колонізатори завезли в середині 18-го століття.
  • У тілі кішки кісток більше, ніж у тілі людини.
  • Домашні кішки не раз рятували своїх власників від землетрусів, піднімаючи паніку за чверть години до початку струсу. Це пояснюється просто — завдяки своїй чутливості кішки здатні відчути землетрус, коли він ще дуже далеко, і вібрації ґрунту до них ще не дійшли.

 
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