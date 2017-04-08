Цікаві факти про лелек

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Лелеки — дивовижні птахи, яким численні легенди різних народів приписують дивовижні властивості. Причому лелек існує багато різних видів, деколи зовсім не схожих один на одного.