Цікаві факти про лелек

Лелеки — дивовижні птахи, яким численні легенди різних народів приписують дивовижні властивості. Причому лелек існує багато різних видів, деколи зовсім не схожих один на одного.
- Не всі лелеки нешкідливі. Приміром, лелеки марабу, що живуть в Африці — падальщики і хижаки. Втім, люди там звикли до них і звертають на марабу не більше уваги, ніж ми звертаємо на горобців та голубів.
- Білі лелеки, що мешкають на території України, на зиму відлітають в Африку та Індію.
- Лелеки живляться не тільки комахами і жабами — вони ефективно борються з отруйними зміями, наприклад, з гадюками, які лелекам дуже навіть до смаку.
- Після зимівлі на краю світу білі лелеки повертаються до своїх гнізд і приводять їх у порядок. Ці птахи надзвичайно прив’язані до своїх осель.
- Найстаріше з відомих гнізд лелек, в якому жило багато поколінь цих птахів, було заселене ними протягом 381 року.
- Діаметр гнізда білого лелеки може становити до півтора метрів, а вага до 200-250 кг
- Вільний самець лелеки «бере в дружини» першу ж самку, яка прилітає до нього в гніздо.
- Лелеки висиджують яйця по черзі — самка займається цим вночі, а самець — вдень.
- Були зафіксовані випадки загоряння гнізд лелек, а заодно і будівель, на яких вони були розташовані. Відбувалося це через те, що лелеки в якості будматеріалу прихоплювали ще тліючі гілки з вогнищ і відносили їх у гніздо.
- Слабких і хворих пташенят лелеки безжально викидають з гнізда.
- Вчитися польоту пташенята лелеки починають у двомісячному віці.
- Єдина країна, в якій завжди було заборонене полювання на лелек — Японія.
- Розмах крил білого лелеки може досягати двох метрів.
- Популяція лелек в Італії була повністю винищена в 17-му столітті.
- Вирушаючи на зимівлю в теплі краї, лелеки долають відстань до десяти тисяч кілометрів.
- Лелеки сплять, стоячи на одній нозі, причому ноги вони змінюють, не прокидаючись.
- На лелек іноді нападають орли.
- Цікавий факт — чорні лелеки селяться подалі від людей, а білі, навпаки, як найближче.
- Лелеки спілкуються між собою, сичачи і клацаючи дзьобом, так як вони не можуть «вимовляти» ніяких звуків, крім тихого писку, через особливості своєї будови.