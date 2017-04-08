Не пропусти
Головна / Різні цікавинки / Цікаві факти про лелек

Цікаві факти про лелек

в Різні цікавинки 08.04.2017 11 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Загрузка...
 
 

Лелеки — дивовижні птахи, яким численні легенди різних народів приписують дивовижні властивості. Причому лелек існує багато різних видів, деколи зовсім не схожих один на одного.

  • Не всі лелеки нешкідливі. Приміром, лелеки марабу, що живуть в Африці — падальщики і хижаки. Втім, люди там звикли до них і звертають на марабу не більше уваги, ніж ми звертаємо на горобців та голубів.
  • Білі лелеки, що мешкають на території України, на зиму відлітають в Африку та Індію.
  • Лелеки живляться не тільки комахами і жабами — вони ефективно борються з отруйними зміями, наприклад, з гадюками, які лелекам дуже навіть до смаку.
  • Після зимівлі на краю світу білі лелеки повертаються до своїх гнізд і приводять їх у порядок. Ці птахи надзвичайно прив’язані до своїх осель.
  • Найстаріше з відомих гнізд лелек, в якому жило багато поколінь цих птахів, було заселене ними протягом 381 року.
  • Діаметр гнізда білого лелеки може становити до півтора метрів, а вага до 200-250 кг
  • Вільний самець лелеки «бере в дружини» першу ж самку, яка прилітає до нього в гніздо.
  • Лелеки висиджують яйця по черзі — самка займається цим вночі, а самець — вдень.
  • Були зафіксовані випадки загоряння гнізд лелек, а заодно і будівель, на яких вони були розташовані. Відбувалося це через те, що лелеки в якості будматеріалу прихоплювали ще тліючі гілки з вогнищ і відносили їх у гніздо.
  • Слабких і хворих пташенят лелеки безжально викидають з гнізда.
  • Вчитися польоту пташенята лелеки починають у двомісячному віці.
  • Єдина країна, в якій завжди було заборонене полювання на лелек — Японія.
  • Розмах крил білого лелеки може досягати двох метрів.
  • Популяція лелек в Італії була повністю винищена в 17-му столітті.
  • Вирушаючи на зимівлю в теплі краї, лелеки долають відстань до десяти тисяч кілометрів.
  • Лелеки сплять, стоячи на одній нозі, причому ноги вони змінюють, не прокидаючись.
  • На лелек іноді нападають орли.
  • Цікавий факт — чорні лелеки селяться подалі від людей, а білі, навпаки, як найближче.
  • Лелеки спілкуються між собою, сичачи і клацаючи дзьобом, так як вони не можуть «вимовляти» ніяких звуків, крім тихого писку, через особливості своєї будови.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments