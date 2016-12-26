Цікаві факти про Марокко

Марокко — розташована на півночі африканського континенту держава, населена переважно представниками арабського народу. Колись воно, як і інші африканські країни, перебувало під владою європейців, але ще в середині 20-го століття марокканці отримали незалежність від свого сюзерена — Франції.
- У марокканському місті Фесі знаходиться найстаріший у світі університет, який заснований та відкритий ще в 859 році.
- Марокканці — дуже релігійні люди. Так, на кожному вокзалі є спеціальні кімнати, де можна спокійно помолитися. Такі кімнати є навіть на автомобільних заправках.
- Марокко — це королівство,і коли до влади приходить новий король, на місцевих купюрах змінюють зображення старого правителя на зображення нового. Втім, старі купюри все одно в ходу.
- Марокканська валюта — одна з найбільш стійких у світі.
- Марокко — єдина з країн Африки, яка не входить в Африканський союз.
- Деяку частку населення Марокко складають туареги, у яких колись був цікавий звичай приховувати обличчя від усіх навколо. Причому якщо хтось раптом побачив обличчя туарега, то останній повинен був убити або його, або себе. На щастя, нині ця кровожерлива традиція вже забута.
- Марокканці нерідко набиваються у звичайний автомобіль по 6-7 чоловік, причому на передньому сидінні запросто можуть їхати відразу двоє.
- Багато жителів Марокко є етнічними берберами. До речі, слово «бербери» походить від французького «варвари».
- Частина Марокко — знаменита пустеля Сахара.
- У Марокко прийнято торгуватися завжди і скрізь. Після успішних торгів ціна може впасти разів у десять. Того, хто не торгується, марокканці просто не поважають. Торгівля тут — це своєрідний спорт, від якого обидві сторони отримують задоволення.
- Традиційні марокканські будови, які можна побачити в сільській місцевості, завжди одного й того ж кольору з землею, на якій вони побудовані.
- У Марокко взимку можна кататися на гірських лижах. Зрозуміло, в горах. Взимку сніг там лежить кілька місяців.
- Найпопулярніший в Марокко вид спорту — футбол.
- А от танці, наприклад, в Марокко взагалі не поширені. А на публіці танцювати взагалі не прийнято.
- У Марокко дійсно ростуть найсмачніші в світі мандарини і апельсини.
- Найвища в світі релігійна споруда — мінарет мечеті Хасана Другого, підноситься на двісті метрів. Вона знаходиться в марокканському місті Касабланка.
- Кози в Марокко легко лазять по деревах.
- Марокко — лідер з виробництва фініків. В найбільш родючих куточках цієї країни одна фінікова пальма приносить близько п’ятдесяти кілограмів фініків щорічно.
- У Марокко величезна кількість верблюдів, причому переважають одногорбі дромадери. Марокканці дуже цінують цих звірів, але через їх поширеність вартість їх невисока — близько тисячі доларів.
- У Марокко немає вегетаріанців, за винятком приїжджих туристів.