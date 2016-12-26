Цікаві факти про Марокко

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Марокко — розташована на півночі африканського континенту держава, населена переважно представниками арабського народу. Колись воно, як і інші африканські країни, перебувало під владою європейців, але ще в середині 20-го століття марокканці отримали незалежність від свого сюзерена — Франції.