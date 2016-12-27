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2016 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень

в Екологія 27.12.2016 25 пер.

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За даними ВМО, температурні значення, зафіксовані протягом всього 2016 року, на 1,2 градуса перевищать доіндустріальні значення, при цьому глобальна мета на даний момент — це утримання зростання температури до 2 градусів.

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Найтеплішим за всю історію спостережень став 2015 рік, до цього — 2014 рік. За словами представника ВМО Клер Нулліс, 2016 рік може побити навіть ці рекорди. Нулліс зазначила, що дані поки не включають грудневі значення температури.

У 2016 році показники рівня вуглекислого газу досягли нових рекордів, температура в океанах побила рекорд тепла, що призвело до поширення знебарвлення коралових рифів, повеней, періодів сильної спеки і циклонів. Наслідки були драматичними і для полюсів.

Нулліс розповіла, що температура в Арктиці була особливо високою, на початку року рівень арктичного морського льоду був дуже низьким, досягнувши рекордно низьких значень за всю історію спостережень в жовтні і листопаді. Хоча площа арктичного морського льоду в останні роки зростає, в цьому році в листопаді вона була найнижчою з цілого ряду причин.

Дані ВМО показують, що потепління в Арктиці відбувається в два рази швидше, ніж у середньому в світі. Агентство опублікувало дослідження, в якому підтвердило, що з’являється все більше наукових доказів зв’язку між екстремальними погодними явищами і антропогенною зміною клімату.

Кліматичні зміни, викликані людською діяльністю, вплинули на частоту та інтенсивність таких погодних явищ. Минулого тижня очільник Програми ООН з навколишнього середовища висловив занепокоєння у зв’язку з запереченням деякими американськими політиками наукового базису глобальних змін клімату.

 
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