2016 рік став рекордним за кількістю стихійних лих

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

2016 рік виявився не тільки найтеплішим за всю історію інструментальних метеорологічних спостережень, але минулий рік і став рекордсменом за кількістю стихійних лих з 2012 року. Втрати від стихійних лих у минулому році склали близько 175 мільярдів доларів, при цьому страхові виплати склали понад 50 мільярдів. У порівнянні — в 2015 році фінансові втрати від стихійних лих і катастроф склали 103 мільярди.

Тільки одна повінь у Китаї в червні і липні обійшлося в 20 мільярдів доларів, в той час як ураган Метью, який накрив Карибський басейн і східне узбережжя США в серпні, завдав збитків на суму понад 10 мільярдів доларів. Кількість загиблих від стихійного лиха в 2016 р скоротилося з 25 400 до 8 700.

Північна Америка була епіцентром природних катастроф. Останній раз настільки висока кількість стихійних лих була зареєстрована в 1980 р. Тільки пожеж протягом літа в США було зареєстровано більше 160. Страхові компанії також відзначили «виключну» кількість повеней, які відбулися в Європі в травні і червні. Повені склали 34% від загального обсягу втрат. Останні десятиріччя ця цифра не перевищувала 21 %.

Кліматологи також звертають увагу, що неконтрольовані зміни клімату можуть впливати на стихійні лиха, особливо в деяких районах світу. Дослідження, пов’язані з вивченням погодних катастроф 2016 р., показують потенційні наслідки глобального потепління. Звичайно, самі по собі окремі події не можна віднести безпосередньо до зміни клімату. Але в даний час існує багато ознак того, що певні події — такі, як стійкі погодні системи або шторми, які приносять зливи, град, шквалистий вітер — пов’язані зі змінами клімату.