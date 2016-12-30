2016 рік триватиме на секунду довше

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2016 рік затримається з нами трохи довше звичайного. Для того, щоб час, за яким живе людина (UTC), відповідав довжині світлового дня (UT1), його необхідно синхронізувати.

Нашим годинникам додадуть цілу секунду! Поняття високосної секунди чи секунди координації з’явилося у зв’язку з тим, що Земля поступово уповільнює своє обертання.

Час додавання «зайвої секунди» визначиться годинним поясом. Точно відомо, що секунда координації буде додано до останньої хвилини року, що минає. Отже 2016 рік подарував нам не тільки додатковий день у лютому, але і зайву секунду в грудні.



Графік різниці між UT1 і UTC. Вертикальні ділянки відповідають секундам координації. (Фото Public Domain)

UTC — Всесвітній координований час — стандарт, за яким світове суспільство регулює годинник і час. Відрізняється на цілу кількість секунд від атомного часу і на дробову кількість секунд від світового часу UT1.

UT1 — основна версія всесвітнього часу. Концептуально це місцевий середній сонячний час на довготі 0°.

Стежить за цими процесами спеціальна служба — Міжнародна служба обертання Землі (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), що знаходиться у Франції. Ця організація була сформована в 1987 році, вона спеціалізується на оцінці параметрів обертання Землі і координат нашої планети. Саме ця служба несе відповідальність за додавання секунди до світового часу.

Вчені світу регулярно піднімають питання про скасування секунди координації, так як дана процедура дуже «болісно» переноситься технікою, призводить до зависання апаратури або до повної поломки. Було встановлено, що більш легким способом коригування часу є перенесення годин 1 липня або 1 січня (тобто початок-кінець або середина року) на секунду назад. Проте останнім часом часто секунду додають. Так, в минулому році зайву секунду отримав червень 2015.

Якщо все-таки світові уми домовляться скасувати цю процедуру, то вже через 83 роки земний час буде відрізнятися від позиції Сонця майже на 3 хвилини.