Цікаві факти про Камбоджу

Камбоджа розташована в південно-східній Азії держава з багатою історією і нелегкою долею. Після епохи правління червоних кхмерів ця країна порівняно недавно почала відновлюватися, розумно зробивши ставку на залучення туристів. Треба визнати, розрахунок цей виявився вірним. В даний час Камбоджа вже цілком може позмагатися в цьому плані з сусіднім Таїландом.
- У Камбоджі, як і в багатьох інших країнах Південно-Східної Азії, люди часто вітаються, питаючи: «Ви вже поїли рису?». Ввічливою відповіддю буде «так», навіть якщо це не відповідає дійсності.
- Американські бомбардувальники скинули на Камбоджу в цілому 2,75 млн тонн бомб.
- Камбоджа залишається однією з найбільш «замінованих »країн світу — такий результат трьох десятиліть війни і громадянського конфлікту. Територією держави розосереджені кілька мільйонів мін, через що з 1979 року кінцівок позбулися понад 57 тисяч камбоджійців.
- Камбоджійські лісу через вирубку зникають майже рекордними для Землі темпами — в середині минулого століття вони займали 70% території країни, а до 2007 року ця цифра скоротилася до 31%.
- Храмовий комплекс Ангкор-Ват є найбільшою культовою будовою в світі — його площа 1270 на 1500 метрів. Він присвячений індуїстському богу Вішну і знаходиться в центрі країни.
- Традиційне камбоджійське блюдо — паста з квашеної риби, яка називається «прахок». Місцеві жителі також їдять коників, павуків, змій, жаб і інші екзотичні страви.
- У Камбоджі не прийнято давати вулицям імена, як правило їх просто нумерують. Лише деякі вулиці в столиці держави Пномпені отримали назву під впливом європейців.
- Камбоджійська валюта рієль представлена тільки банкнотами, монет в обігу немає.
- Кхмери, основне населення Камбоджі, часто приправляють їжу десятьма соусами одночасно.
- Кхмерський алфавіт увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найбільший в світі — він складається з 72 букв.
- Слово «Так» для жінок і чоловіків в Камбоджі вимовляється по-різному.
- У період з 1863 по 1999 рік в Камбоджі 10 разів змінювався прапор. Нинішній прапор королівства — єдиний в світі, який використовує зображення будівлі.
- Озеро Тонлесап, розташоване в серці країни, за кількістю видів риби , які в ньому водяться, поступається тільки Амазонці.
- Імена новонародженим камбоджійцям, як правило, дає буддійський монах, спеціально запрошений для цієї мети.
- У багатьох кхмерів є два імені — одне для сім’ї та друзів, друге для всіх інших.
- Велика частина жителів Камбоджі, народжена в період з 1975 по 1990 рік, не святкує дні народження — частково тому, що в запалі громадянської війни не було кому запам’ятати точну дату цієї події.
- За чотири року, протягом яких при владі в країні знаходилися червоні кхмери, була убита п’ята частина населення Камбоджі, в першу чергу найбільш освічені люди.
- В даний час більш ніж половині жителів Камбоджі немає і 15 років.
- Центральний ринок Пномпеня вважається найбільшим в Азії.
- Перший міст через річку Меконг, який пов’язав схід і захід країни, з’явився тільки в 2001 році.
- Плавучі камбоджійські села, що дрейфують по озеру Тонлесап, являють собою просто великі скупчення човнів, між якими утворюються своєрідні вулиці. Діти пересуваються між ними в тазиках. Уряди Японії та Швейцарії подарували камбоджійцям великий човен-церкву і човни-школи.