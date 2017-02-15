Цікаві факти про Камбоджу

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Камбоджа розташована в південно-східній Азії держава з багатою історією і нелегкою долею. Після епохи правління червоних кхмерів ця країна порівняно недавно почала відновлюватися, розумно зробивши ставку на залучення туристів. Треба визнати, розрахунок цей виявився вірним. В даний час Камбоджа вже цілком може позмагатися в цьому плані з сусіднім Таїландом.

У Камбоджі, як і в багатьох інших країнах Південно-Східної Азії, люди часто вітаються, питаючи: «Ви вже поїли рису?». Ввічливою відповіддю буде «так», навіть якщо це не відповідає дійсності.

Американські бомбардувальники скинули на Камбоджу в цілому 2,75 млн тонн бомб.

Камбоджа залишається однією з найбільш «замінованих »країн світу — такий результат трьох десятиліть війни і громадянського конфлікту. Територією держави розосереджені кілька мільйонів мін, через що з 1979 року кінцівок позбулися понад 57 тисяч камбоджійців.

Камбоджійські лісу через вирубку зникають майже рекордними для Землі темпами — в середині минулого століття вони займали 70% території країни, а до 2007 року ця цифра скоротилася до 31%.

Храмовий комплекс Ангкор-Ват є найбільшою культовою будовою в світі — його площа 1270 на 1500 метрів. Він присвячений індуїстському богу Вішну і знаходиться в центрі країни.

Традиційне камбоджійське блюдо — паста з квашеної риби, яка називається «прахок». Місцеві жителі також їдять коників, павуків, змій, жаб і інші екзотичні страви.

У Камбоджі не прийнято давати вулицям імена, як правило їх просто нумерують. Лише деякі вулиці в столиці держави Пномпені отримали назву під впливом європейців.

Камбоджійська валюта рієль представлена тільки банкнотами, монет в обігу немає.

Кхмери, основне населення Камбоджі, часто приправляють їжу десятьма соусами одночасно.

Кхмерський алфавіт увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найбільший в світі — він складається з 72 букв.

Слово «Так» для жінок і чоловіків в Камбоджі вимовляється по-різному.

У період з 1863 по 1999 рік в Камбоджі 10 разів змінювався прапор. Нинішній прапор королівства — єдиний в світі, який використовує зображення будівлі.

Озеро Тонлесап, розташоване в серці країни, за кількістю видів риби , які в ньому водяться, поступається тільки Амазонці.