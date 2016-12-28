Цікаві факти про Ватикан

Ватикан сховище безцінних пам’яток історії та культури. Це крихітна теократична держава, проте, користується величезним впливом у всьому світі.
- Ватикан держава-анклав, що знаходиться в Римі.
- У Ватикана є власна армія це знамениті швейцарці.
- Також у Ватикана є власні гроші і поштові марки.
- Ватикан найменша держава на землі з числа визнаних.
- Ватикан не має у своїй законодавчій базі процедури розлучення, можливо тільки анулювання шлюбу.
- Влада Ватикану офіційно виправдала Галілея, звинуваченого в єресі, тільки в 1992 році.
- Посольство Італії у Ватикані розташоване на території самої Італії, тим воно і унікально це єдине таке посольство в світі.
- Державний лад Ватикану теократична монархія.
- Глава держави Папа Римський, який обирається радою кардиналів довічно.
- Сто відсотків населення Ватикану католики.
- За всю історію існування Ватикану на його території було укладено лише близько півтори сотні шлюбів.
- У Ватикану є своя збірна по футболу .
- Влада Ватикану оцифрувала всю свою бібліотеку і надала до неї безкоштовний доступ усім бажаючим.
- Рівень грамотності в Ватикані сто відсотків.
- Ватикан держава, якій не загрожують ніякі стихійні лиха.
- Загальна площа Ватикану всього 0,44 квадратного кілометра.
- У Ватикані є своя залізниця довжиною 852 метра.
- Ватиканський кордон має загальну протяжність в 3,2 кілометра.
- Ватикан єдина в світі країна, де в 1983 році не народилося жодної дитини.
- У Ватикану немає свого сільського господарства.
- Зате є своя радіостанція, що веде мовлення по всьому світу на двадцяти з гаком мовами.
- На карті Ватикану всього 78 найменувань.
- Єдине спортивне спорудження у Ватикані тенісний корт.
- У Ватикані є вулиця Спорту, за фактом це вузька стежинка, яка і веде до вищезазначеного корту.