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Цікаві факти про Ватикан

в Різні цікавинки 28.12.2016 5 пер.

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Ватикан сховище безцінних пам’яток історії та культури. Це крихітна теократична держава, проте, користується величезним впливом у всьому світі.

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  • Ватикан держава-анклав, що знаходиться в Римі.
  • У Ватикана є власна армія це знамениті швейцарці.
  • Також у Ватикана є власні гроші і поштові марки.
  • Ватикан найменша держава на землі з числа визнаних.
  • Ватикан не має у своїй законодавчій базі процедури розлучення, можливо тільки анулювання шлюбу.
  • Влада Ватикану офіційно виправдала Галілея, звинуваченого в єресі, тільки в 1992 році.
  • Посольство Італії у Ватикані розташоване на території самої Італії, тим воно і унікально це єдине таке посольство в світі.
  • Державний лад Ватикану теократична монархія.
  • Глава держави Папа Римський, який обирається радою кардиналів довічно.
  • Сто відсотків населення Ватикану католики.
  • За всю історію існування Ватикану на його території було укладено лише близько півтори сотні шлюбів.
  • У Ватикану є своя збірна по футболу .
  • Влада Ватикану оцифрувала всю свою бібліотеку і надала до неї безкоштовний доступ усім бажаючим.
  • Рівень грамотності в Ватикані сто відсотків.
  • Ватикан держава, якій не загрожують ніякі стихійні лиха.
  • Загальна площа Ватикану всього 0,44 квадратного кілометра.
  • У Ватикані є своя залізниця довжиною 852 метра.
  • Ватиканський кордон має загальну протяжність в 3,2 кілометра.
  • Ватикан єдина в світі країна, де в 1983 році не народилося жодної дитини.
  • У Ватикану немає свого сільського господарства.
  • Зате є своя радіостанція, що веде мовлення по всьому світу на двадцяти з гаком мовами.
  • На карті Ватикану всього 78 найменувань.
  • Єдине спортивне спорудження у Ватикані тенісний корт.
  • У Ватикані є вулиця Спорту, за фактом це вузька стежинка, яка і веде до вищезазначеного корту.

 
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