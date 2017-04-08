Цікаві факти про папуг

Папуги — надзвичайно цікаві птахи, і справа не тільки в умінні деяких з них розмовляти. Розумні і забавні, недарма вони користуються такою популярністю в якості домашніх улюбленців у багатьох країнах.
- У папуг відмінно розвинене почуття ритму — вони можуть дійсно ритмічно танцювати під музику.
- Близько третини всіх видів папуг в даний час знаходиться під загрозою вимирання через людську діяльність і браконьєрства.
- В Австралії існують спеціальні школи для папуг, де цих птахів вчать розмовляти.
- Багато папуг люблять алкоголь. У природі вони отримують його, поїдаючи ферментовані фрукти і горіхи.
- Насправді папуги не вміють розмовляти в звичному сенсі цього слова — вони просто запам’ятовують і повторюють слова. Втім, не тільки слова — вони можуть запам’ятовувати і відтворювати і які-небудь інші звуки.
- Вагомий внесок у бюджет Чехії робить розведення і продаж папуг.
- У папуг відсутні голосові зв’язки, тому всі звуки, які вони виробляють з допомогою язика і дзьоба.
- Найменші папуги живуть в Папуа — Новій Гвінеї. Розмір дорослого папужки, точніше, довжина його тіла становить 8-9 сантиметрів.
- Найбільші папуги — амазонські, вони розміром з трирічну дитину. Довжина їх тіла може перевищувати метр.
- Зграї папуг в дикій природі можуть бути величезними. Найбільша зграя, коли-небудь виявлена, налічувала близько 70 тисяч птахів!
- У пошуках їжі папуги какаду можуть за добу пролітати більше семисот кілометрів.
- Більшість папуг живиться рослинною їжею, іноді ловить комах, але папуги породи кеа — справжні хижаки, вони нападають навіть на досить великих тварин, наприклад, на овець.
- Найпопулярніший домашній папуга — хвилястий.
- У Стародавньому Римі папуга коштував дорожче, ніж раб.
- Відомий натураліст Стів Ірвін легко працював з алігаторами і отруйними зміями, однак, при цьому він відчував страх перед папугами. Ось така незвичайна фобія.
- Якось у США домашній папуга допоміг розкрити справу про квартирну крадіжку. Злочинці в порожній квартирі називали один одного по іменах, не соромлячись, а папуга запам’ятав ці імена і неодноразово повторив їх у присутності поліції, що й допомогло правоохоронцям взяти слід.
- Найбільш «розумний» папуга на ім’я Жако знав близько чотирьохсот слів.
- Дрібні папужки живуть по 15-25 років, а ось великі можуть жити і всі сто. Справжні довгожителі.
- Серце звичайного хвилястого папугу робить більше двохсот ударів за хвилину. Хоча, звичайно, з колібрі все рівно не порівняти.
- В наші дні у всьому світі налічується більше домашніх папуг, ніж диких, що живуть у природі.
- З усіх незліченних видів птахів тільки папуги можуть поглинати їжу, тримаючи її в лапці.
- Папуги були одомашнені близько трьох тисяч років тому.
- Какаду можуть ворушити розташованим на їх голові чубчиком, тобто гребінцем.
- Більшість папуг живе в теплому кліматі, а ось згадані вище папуги кеа воліють жити в горах, де панує холод.
- Великий папуга, наприклад, какаду, запросто може своїм 10-сантиметровим дзьобом перекусити людині палець.