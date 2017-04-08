Цікаві факти про папуг

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Папуги — надзвичайно цікаві птахи, і справа не тільки в умінні деяких з них розмовляти. Розумні і забавні, недарма вони користуються такою популярністю в якості домашніх улюбленців у багатьох країнах.