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Цікаві факти про папуг

в Різні цікавинки 08.04.2017 9 пер.

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Папуги — надзвичайно цікаві птахи, і справа не тільки в умінні деяких з них розмовляти. Розумні і забавні, недарма вони користуються такою популярністю в якості домашніх улюбленців у багатьох країнах.

  • У папуг відмінно розвинене почуття ритму — вони можуть дійсно ритмічно танцювати під музику.
  • Близько третини всіх видів папуг в даний час знаходиться під загрозою вимирання через людську діяльність і браконьєрства.
  • В Австралії існують спеціальні школи для папуг, де цих птахів вчать розмовляти.
  • Багато папуг люблять алкоголь. У природі вони отримують його, поїдаючи ферментовані фрукти і горіхи.
  • Насправді папуги не вміють розмовляти в звичному сенсі цього слова — вони просто запам’ятовують і повторюють слова. Втім, не тільки слова — вони можуть запам’ятовувати і відтворювати і які-небудь інші звуки.
  • Вагомий внесок у бюджет Чехії робить розведення і продаж папуг.
  • У папуг відсутні голосові зв’язки, тому всі звуки, які вони виробляють з допомогою язика і дзьоба.
  • Найменші папуги живуть в Папуа — Новій Гвінеї. Розмір дорослого папужки, точніше, довжина його тіла становить 8-9 сантиметрів.
  • Найбільші папуги — амазонські, вони розміром з трирічну дитину. Довжина їх тіла може перевищувати метр.
  • Зграї папуг в дикій природі можуть бути величезними. Найбільша зграя, коли-небудь виявлена, налічувала близько 70 тисяч птахів!
  • У пошуках їжі папуги какаду можуть за добу пролітати більше семисот кілометрів.
  • Більшість папуг живиться рослинною їжею, іноді ловить комах, але папуги породи кеа — справжні хижаки, вони нападають навіть на досить великих тварин, наприклад, на овець.
  • Найпопулярніший домашній папуга — хвилястий.
  • У Стародавньому Римі папуга коштував дорожче, ніж раб.
  • Відомий натураліст Стів Ірвін легко працював з алігаторами і отруйними зміями, однак, при цьому він відчував страх перед папугами. Ось така незвичайна фобія.
  • Якось у США домашній папуга допоміг розкрити справу про квартирну крадіжку. Злочинці в порожній квартирі називали один одного по іменах, не соромлячись, а папуга запам’ятав ці імена і неодноразово повторив їх у присутності поліції, що й допомогло правоохоронцям взяти слід.
  • Найбільш «розумний» папуга на ім’я Жако знав близько чотирьохсот слів.
  • Дрібні папужки живуть по 15-25 років, а ось великі можуть жити і всі сто. Справжні довгожителі.
  • Серце звичайного хвилястого папугу робить більше двохсот ударів за хвилину. Хоча, звичайно, з колібрі все рівно не порівняти.
  • В наші дні у всьому світі налічується більше домашніх папуг, ніж диких, що живуть у природі.
  • З усіх незліченних видів птахів тільки папуги можуть поглинати їжу, тримаючи її в лапці.
  • Папуги були одомашнені близько трьох тисяч років тому.
  • Какаду можуть ворушити розташованим на їх голові чубчиком, тобто гребінцем.
  • Більшість папуг живе в теплому кліматі, а ось згадані вище папуги кеа воліють жити в горах, де панує холод.
  • Великий папуга, наприклад, какаду, запросто може своїм 10-сантиметровим дзьобом перекусити людині палець.

 
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