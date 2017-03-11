25 тисяч років тому в Індії жили страуси

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Родичі страусів жили в Індії ще 25 тис. років тому, з’ясували вчені. У роботі, опублікованій в журналі PLOS ONE, вони розповіли про дослідження ДНК яєчних скорлупок і те, як результати підтвердили деякі аспекти теорії континентального дрейфу.



Аналіз знайдених в Індії копалин шкарлупок яєць показав, що вони належать стародавнім родичам страуса. Однак батьківщиною страусів вважається Африканський континент, ніяк не з’єднаний з Євразією. Це говорить на користь теорії континентального дрейфу, згідно якої раніше існував суперконтинент Гондвана, який згодом розділився на Африку, Південну Америку, Антарктиду, Австралію, Мадагаскар, Індію, Нову Зеландію і Аравію. Ймовірно, предки страусів населяли континент ще до поділу.

Раніше інші вчені висували припущення про те, що страуси могли жити в Індії, але доказів цієї теорії було мало. Були знайдені фрагменти яєчної шкаралупи, схожої на страусину, але в ній не було достатньої кількості ДНК для аналізу. Тепер же це припущення вдалося довести на молекулярному рівні.