Цікаві факти про Японію

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Японія — маленька країна, яка розташувалася на гористих островах. Колись Японія століттями перебувала в ізоляції від решти світу і всіляко перешкоджала проникненню у ці краї європейців і їх культури, але з тих пір багато що змінилося. В наші дні Японія являє собою одну з найбільш розвинених і високотехнологічних держав. Більшість технічних новинок світу дарують саме японці. Ну і, звичайно ж, не можна обійти увагою самобутню японську культуру, яку обожнюють мільйони людей по всьому світу.