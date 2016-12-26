Цікаві факти про Японію

Японія — маленька країна, яка розташувалася на гористих островах. Колись Японія століттями перебувала в ізоляції від решти світу і всіляко перешкоджала проникненню у ці краї європейців і їх культури, але з тих пір багато що змінилося. В наші дні Японія являє собою одну з найбільш розвинених і високотехнологічних держав. Більшість технічних новинок світу дарують саме японці. Ну і, звичайно ж, не можна обійти увагою самобутню японську культуру, яку обожнюють мільйони людей по всьому світу.
- До складу Японії входить майже сім тисяч островів, але чотири найбільш великих з них займають 97% від загальної площі.
- Офіційно Японія досі є імперією. Це єдина імперія, що збереглася до наших днів.
- Японія — єдина в світі країна, проти якої в ході військових дій застосовувалася ядерна зброя.
- Японія була заснована, як держава, більше двох з половиною тисяч років тому. При цьому імператорська династія до наших днів так і не переривалася.
- Японській мові ми зобов’язані такими словами, як «тайфун» і «цунамі».
- Відповідно до своєї конституції, Японія не має права першою оголошувати кому-небудь війну.
- Сніговиків в Японії ліплять з двох снігових куль, а не з трьох, як в інших країнах.
- Центрального опалення в Японії немає. При цьому в північних містах взимку підігріваються тротуари, щоб не доводилося чистити сніг.
- Затримка поїзда більш, ніж на 60 секунд, в Японії вважається неприпустимим запізненням.
- Фрукти в Японії коштують шалених грошей. Наприклад, диня обійдеться в еквівалент кількох сотень доларів.
- Дві третини території Японії покрито лісом. Ліси тут, до речі, взагалі не вирубуються.
- У метро Токіо стільки людей, що спеціальні люди утрамбовують пасажирів у вагони. Метро тут, до речі, приватне, а не державне, причому різним компаніям належать різні її гілки.
- Традиція здійснення ритуального самогубства в Японії до цих пір практикується людьми, які не справилися зі своїми завданнями і охочими «змити з себе ганьбу».
- Більшість японців працює не менше, ніж за 12 годин, причому 6 днів на тиждень, а не 5.
- Чайові в Японії, як і в Фінляндії, залишати не прийнято.
- В Японії вважаються нормою дуже короткі спідниці, а от одяг з декольте тут вважається вульгарним.
- Палити в Японії можна майже скрізь. Всі курці японці носять з собою маленькі кишенькові попільнички, тому що струшувати попіл на землю або на підлогу суворо заборонено.
- Японська мова включає в себе чотири рівні ввічливості, від розмовної до особливо важливої.
- Японці не дають назв місяців, вважаючи за краще називати їх «другий місяць» або, наприклад, «десятий місяць».
- В Японії вирощують квадратні кавуни — їх простіше транспортувати, ніж круглі.
- Японія — мононаціональна країна, понад 98% її населення становлять етнічні японці. У своїй масі вони ставляться до іноземців прохолодно, хоч і дуже ввічливо і коректно.
- Токіо визнане найбезпечнішим з великих міст у світі.
- Все сміття в Японії переробляється і використовується повторно.
- У Японії знаходиться найстаріший діючий готель в світі, «Хоші Рьєкан», відкритий ще в 718 році.
- Щорічно Японія переживає близько тисячі чотирьохсот землетрусів. Більшість з них, на щастя, дуже слабкі.
- В Японії живе понад п’ятдесят тисяч людей віком понад сто років, що робить її справжньою країною довгожителів.