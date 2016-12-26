Цікаві факти про Німеччину

Німеччина — одна з найбільш розвинених країн світу, жителі якої славляться своєю пунктуальністю. Розташована в серці Європи, Німеччина — це не тільки потужна економіка, це ще й одна з найпотужніших політичних сил у сучасному світі. Колись ці землі являли собою безліч розрізнених князівств, які загрузли в міжусобицях, але вже давно Німеччина являє собою єдине ціле.
- Правильніше було б називати німців германцями, так як слово «німець» на Русі називали всіх іноземців, які говорили по-нашому. «Німець» походить від слова «німий».
- Перші згадки про германців відносяться до періоду приблизно дві тисячі років тому.
- У Німеччині закон не передбачає додаткового покарання за спробу втечі з в’язниці, так як вважається, що прагнення людини до свободи природне, і за нього карати не можна.
- У Німеччині дійсно можна прожити на соціальну допомогу. Небагато, звичайно, враховуючи високу вартість життя в цій країні, але голодувати точно не доведеться.
- Найстаріша в світі закусочна з’явилася саме у Німеччині, ще у 1146 році. Розташована в місті Регенсбург, вона функціонує досі.
- Уродженець Німеччини Ґоттліб Даймлер винайшов і запатентував перший у світі мотоцикл.
- Найпопулярніший в цій країні спорт — футбол.
- На півночі і півдні Німеччини вимови так відрізняється, що жителі півдня і півночі деколи заледве розуміють один одного.
- У Німеччині в більшості випадків вигідніше купити нову річ замість зламаної, чим лагодити старі.
- У багатьох випадках алкогольне сп’яніння вважається пом’якшувальною обставиною в німецькому суді. Втім, до дорожньо-транспортних пригод це не відноситься. А чому б і ні? Он у Домінікані взагалі заборонено в прямому сенсі слова пити за кермом, при цьому п’яним їздити можна абсолютно вільно.
- Бездомні люди, які опікують собак, у Німеччині отримують допомогу на їх утримання.
- На деяких швидкісних автотрасах в Німеччині відсутні обмеження швидкості. Поліція на таких трасах чергує на спорткарах на кшталт «Феррарі», щоб мати можливість наздоганяти порушників.
- У Німеччині дійсно так чисто, як про це говорять. І не стільки тому, що тут прибирають, скільки тому, що просто не смітять. Так само чисто і у Фінляндії.
- Багато німців не билися жодного разу в житті. Вони взагалі дуже не люблять битися, але, якщо вже доводиться, стоятимуть до останнього.
- Близько 80 відсотків усіх злочинів на території Німеччини здійснюється іноземними громадянами.
- Дорогу по «зебрі» у Німеччині можна сміливо переходити з закритими очима. Культура водіння тут на висоті.
- По неділях всі магазини, крім тих, хто знаходиться на автозаправних станціях і вокзалах, в Німеччині закриті.
- Поняття «національність» у Німеччині тотожне поняттю «громадянство».
- У Німеччині надзвичайно популярні пірсинг і татуювання.
- У цій країні непопулярне куріння.
- Столиця Німеччини Берлін, є другим після Анкари, столиці Туреччини, містом по чисельності проживаючих у ньому турків. Аналогічна ситуація спостерігається з поляками — більше, ніж в американському місті Чикаго, поляків проживає тільки у Варшаві, столиці Польщі.
- Населення Німеччини скорочується приблизно на два мільйони кожні десять років. Через брак дітей тут навіть періодично закривають школи.
- Перший у світі періодичний часопис почав видаватися саме в Німеччині, ще у 1663 році.
- Знаменитий напій «Фанта» був винайдений в Німеччині.
- У більшості німецьких міст водопровідна вода настільки чиста, що її можна сміливо пити прямо з-під крана.
- Німеччина займає друге після Ірландії місце по споживанню пива на душу населення.
- В німецьких магазинах продається більш трьохсот видів хліба. Звичайно, не в одному і тому ж, але зазвичай на прилавку лежить кілька десятків його видів, а в спеціалізованій пекарні — і того більше.