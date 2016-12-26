Цікаві факти про Німеччину

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Німеччина — одна з найбільш розвинених країн світу, жителі якої славляться своєю пунктуальністю. Розташована в серці Європи, Німеччина — це не тільки потужна економіка, це ще й одна з найпотужніших політичних сил у сучасному світі. Колись ці землі являли собою безліч розрізнених князівств, які загрузли в міжусобицях, але вже давно Німеччина являє собою єдине ціле.