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Цікаві факти про Німеччину

в Різні цікавинки 26.12.2016 4 пер.

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Німеччина — одна з найбільш розвинених країн світу, жителі якої славляться своєю пунктуальністю. Розташована в серці Європи, Німеччина — це не тільки потужна економіка, це ще й одна з найпотужніших політичних сил у сучасному світі. Колись ці землі являли собою безліч розрізнених князівств, які загрузли в міжусобицях, але вже давно Німеччина являє собою єдине ціле.

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  • Правильніше було б називати німців германцями, так як слово «німець» на Русі називали всіх іноземців, які говорили по-нашому. «Німець» походить від слова «німий».
  • Перші згадки про германців відносяться до періоду приблизно дві тисячі років тому.
  • У Німеччині закон не передбачає додаткового покарання за спробу втечі з в’язниці, так як вважається, що прагнення людини до свободи природне, і за нього карати не можна.
  • У Німеччині дійсно можна прожити на соціальну допомогу. Небагато, звичайно, враховуючи високу вартість життя в цій країні, але голодувати точно не доведеться.
  • Найстаріша в світі закусочна з’явилася саме у Німеччині, ще у 1146 році. Розташована в місті Регенсбург, вона функціонує досі.
  • Уродженець Німеччини Ґоттліб Даймлер винайшов і запатентував перший у світі мотоцикл.
  • Найпопулярніший в цій країні спорт — футбол.
  • На півночі і півдні Німеччини вимови так відрізняється, що жителі півдня і півночі деколи заледве розуміють один одного.
  • У Німеччині в більшості випадків вигідніше купити нову річ замість зламаної, чим лагодити старі.
  • У багатьох випадках алкогольне сп’яніння вважається пом’якшувальною обставиною в німецькому суді. Втім, до дорожньо-транспортних пригод це не відноситься. А чому б і ні? Он у Домінікані взагалі заборонено в прямому сенсі слова пити за кермом, при цьому п’яним їздити можна абсолютно вільно.
  • Бездомні люди, які опікують собак, у Німеччині отримують допомогу на їх утримання.
  • На деяких швидкісних автотрасах в Німеччині відсутні обмеження швидкості. Поліція на таких трасах чергує на спорткарах на кшталт «Феррарі», щоб мати можливість наздоганяти порушників.
  • У Німеччині дійсно так чисто, як про це говорять. І не стільки тому, що тут прибирають, скільки тому, що просто не смітять. Так само чисто і у Фінляндії.
  • Багато німців не билися жодного разу в житті. Вони взагалі дуже не люблять битися, але, якщо вже доводиться, стоятимуть до останнього.
  • Близько 80 відсотків усіх злочинів на території Німеччини здійснюється іноземними громадянами.
  • Дорогу по «зебрі» у Німеччині можна сміливо переходити з закритими очима. Культура водіння тут на висоті.
  • По неділях всі магазини, крім тих, хто знаходиться на автозаправних станціях і вокзалах, в Німеччині закриті.
  • Поняття «національність» у Німеччині тотожне поняттю «громадянство».
  • У Німеччині надзвичайно популярні пірсинг і татуювання.
  • У цій країні непопулярне куріння.
  • Столиця Німеччини Берлін, є другим після Анкари, столиці Туреччини, містом по чисельності проживаючих у ньому турків. Аналогічна ситуація спостерігається з поляками — більше, ніж в американському місті Чикаго, поляків проживає тільки у Варшаві, столиці Польщі.
  • Населення Німеччини скорочується приблизно на два мільйони кожні десять років. Через брак дітей тут навіть періодично закривають школи.
  • Перший у світі періодичний часопис почав видаватися саме в Німеччині, ще у 1663 році.
  • Знаменитий напій «Фанта» був винайдений в Німеччині.
  • У більшості німецьких міст водопровідна вода настільки чиста, що її можна сміливо пити прямо з-під крана.
  • Німеччина займає друге після Ірландії місце по споживанню пива на душу населення.
  • В німецьких магазинах продається більш трьохсот видів хліба. Звичайно, не в одному і тому ж, але зазвичай на прилавку лежить кілька десятків його видів, а в спеціалізованій пекарні — і того більше.

 
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