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Цікаві факти про вовків

в Різні цікавинки 03.02.2017 10 пер.

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Вовки — горді створіння, для багатьох людей стали символом гордості і волелюбності. Правда, вовк-одинак багато в чому овіяний ореолом романтичності, не зовсім відповідає реальності — на ділі ці звірі воліють жити зграєю, хоча самотні вовки дійсно зустрічаються. Розумні, хитрі й відважні, ці створення колись наводили страх на подорожніх. Зараз же вони витіснені цивілізацією у віддалені куточки глухих лісів, а деякі з видів вовків знаходяться на межі вимирання.

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  • Вожак вовчої зграї завжди йде першим, високо піднявши хвіст, демонструючи тим самим своє становище.
  • Вовче хутро складається з двох шарів — один зігріває, а інший відштовхує вологу. У ведмедів, до речі, так само.
  • У вовчій зграї є не тільки головний вовк — ватажок, але і головна самка-вовчиця.
  • Вага найбільшого вовка, коли-небудь спійманого, становила 86 кілограмів.
  • Вовк здатний стрибати на висоту до п’яти метрів.
  • Мозок вовка приблизно на третину більший, ніж мозок собаки.
  • Різні зграї вовків нерідко б’ються за територію. Битви бувають криваві, але часто б’ються тільки ватажки. Програвша зграя йде.

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  • Вовк здатний за ніч подолати відстань до 80 кілометрів.
  • Велика вовча зграя може складатися з 35-40 членів.
  • Тільки на території Північної Америки зустрічаються вовки з чорною шерстю. Це забарвлення виникло в результаті мутації, причиною якої, в свою чергу, послужило схрещування вовків з собаками.
  • Найдавніші наскальні зображення вовків налічують близько 20 тисяч років.
  • Маленькі вовченята народжуються глухими і сліпими.
  • Голодний вовк здатний за раз з’їсти до 10 кг м’яса.
  • Вовки відмінно плавають — вони цілком здатні подолати по воді відстань у кілька десятків кілометрів.
  • Вовки стали першими тваринами, які були взяті під охорону як види, яким загрожує вимирання.
  • Найчастіше вовча зграя поїдає свою здобич живцем, так як зуби цих тварин не можуть швидко вбити жертву.
  • Ірландію колись називали «Землею вовків», так як в ірландських лісах мешкала величезна кількість цих створінь.
  • Вовки зазвичай складають пари на все життя.

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  • Як не парадоксально, але вовки бояться тканини, яка розвивається на вітрі.
  • Вовки здатні прожити більше тижня без їжі, при цьому практично не знижуючи активності.
  • Очі вовків, як і очі кішок, ночами можуть світитися відбитим світлом.
  • Навіть у неволі вовки не піддаються дресеруванню.
  • Новонароджене вовченя важить приблизно півкілограма.

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  • Протягом перших чотирьох місяців після народження вовченята збільшують свою вагу приблизно в 25-30 разів.
  • Самотні вовки зазвичай не становлять небезпеки — без своєї зграї ці звірі стають набагато більш обережними.
  • Падло вовки їдять тільки в тому випадку, якщо не можуть знайти іншої здобичі.
  • Вовчі вуха здатні вловити звук на відстані до дев’яти кілометрів.

 
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