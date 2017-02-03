Цікаві факти про вовків

Вовки — горді створіння, для багатьох людей стали символом гордості і волелюбності. Правда, вовк-одинак багато в чому овіяний ореолом романтичності, не зовсім відповідає реальності — на ділі ці звірі воліють жити зграєю, хоча самотні вовки дійсно зустрічаються. Розумні, хитрі й відважні, ці створення колись наводили страх на подорожніх. Зараз же вони витіснені цивілізацією у віддалені куточки глухих лісів, а деякі з видів вовків знаходяться на межі вимирання.
- Вожак вовчої зграї завжди йде першим, високо піднявши хвіст, демонструючи тим самим своє становище.
- Вовче хутро складається з двох шарів — один зігріває, а інший відштовхує вологу. У ведмедів, до речі, так само.
- У вовчій зграї є не тільки головний вовк — ватажок, але і головна самка-вовчиця.
- Вага найбільшого вовка, коли-небудь спійманого, становила 86 кілограмів.
- Вовк здатний стрибати на висоту до п’яти метрів.
- Мозок вовка приблизно на третину більший, ніж мозок собаки.
- Різні зграї вовків нерідко б’ються за територію. Битви бувають криваві, але часто б’ються тільки ватажки. Програвша зграя йде.
- Вовк здатний за ніч подолати відстань до 80 кілометрів.
- Велика вовча зграя може складатися з 35-40 членів.
- Тільки на території Північної Америки зустрічаються вовки з чорною шерстю. Це забарвлення виникло в результаті мутації, причиною якої, в свою чергу, послужило схрещування вовків з собаками.
- Найдавніші наскальні зображення вовків налічують близько 20 тисяч років.
- Маленькі вовченята народжуються глухими і сліпими.
- Голодний вовк здатний за раз з’їсти до 10 кг м’яса.
- Вовки відмінно плавають — вони цілком здатні подолати по воді відстань у кілька десятків кілометрів.
- Вовки стали першими тваринами, які були взяті під охорону як види, яким загрожує вимирання.
- Найчастіше вовча зграя поїдає свою здобич живцем, так як зуби цих тварин не можуть швидко вбити жертву.
- Ірландію колись називали «Землею вовків», так як в ірландських лісах мешкала величезна кількість цих створінь.
- Вовки зазвичай складають пари на все життя.
- Як не парадоксально, але вовки бояться тканини, яка розвивається на вітрі.
- Вовки здатні прожити більше тижня без їжі, при цьому практично не знижуючи активності.
- Очі вовків, як і очі кішок, ночами можуть світитися відбитим світлом.
- Навіть у неволі вовки не піддаються дресеруванню.
- Новонароджене вовченя важить приблизно півкілограма.
- Протягом перших чотирьох місяців після народження вовченята збільшують свою вагу приблизно в 25-30 разів.
- Самотні вовки зазвичай не становлять небезпеки — без своєї зграї ці звірі стають набагато більш обережними.
- Падло вовки їдять тільки в тому випадку, якщо не можуть знайти іншої здобичі.
- Вовчі вуха здатні вловити звук на відстані до дев’яти кілометрів.