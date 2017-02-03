Цікаві факти про вовків

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Вовки — горді створіння, для багатьох людей стали символом гордості і волелюбності. Правда, вовк-одинак багато в чому овіяний ореолом романтичності, не зовсім відповідає реальності — на ділі ці звірі воліють жити зграєю, хоча самотні вовки дійсно зустрічаються. Розумні, хитрі й відважні, ці створення колись наводили страх на подорожніх. Зараз же вони витіснені цивілізацією у віддалені куточки глухих лісів, а деякі з видів вовків знаходяться на межі вимирання.

Вожак вовчої зграї завжди йде першим, високо піднявши хвіст, демонструючи тим самим своє становище.

Вовче хутро складається з двох шарів — один зігріває, а інший відштовхує вологу. У ведмедів, до речі, так само.

У вовчій зграї є не тільки головний вовк — ватажок, але і головна самка-вовчиця.

Вага найбільшого вовка, коли-небудь спійманого, становила 86 кілограмів.

Вовк здатний стрибати на висоту до п’яти метрів.

Мозок вовка приблизно на третину більший, ніж мозок собаки.

Різні зграї вовків нерідко б’ються за територію. Битви бувають криваві, але часто б’ються тільки ватажки. Програвша зграя йде.

Вовк здатний за ніч подолати відстань до 80 кілометрів.

Велика вовча зграя може складатися з 35-40 членів.

Тільки на території Північної Америки зустрічаються вовки з чорною шерстю. Це забарвлення виникло в результаті мутації, причиною якої, в свою чергу, послужило схрещування вовків з собаками.

Найдавніші наскальні зображення вовків налічують близько 20 тисяч років.

Маленькі вовченята народжуються глухими і сліпими.

Голодний вовк здатний за раз з’їсти до 10 кг м’яса.

Вовки відмінно плавають — вони цілком здатні подолати по воді відстань у кілька десятків кілометрів.

Вовки стали першими тваринами, які були взяті під охорону як види, яким загрожує вимирання.

Найчастіше вовча зграя поїдає свою здобич живцем, так як зуби цих тварин не можуть швидко вбити жертву.

Ірландію колись називали «Землею вовків», так як в ірландських лісах мешкала величезна кількість цих створінь.

Вовки зазвичай складають пари на все життя.

Як не парадоксально, але вовки бояться тканини, яка розвивається на вітрі.

Вовки здатні прожити більше тижня без їжі, при цьому практично не знижуючи активності.

Очі вовків, як і очі кішок, ночами можуть світитися відбитим світлом.

Навіть у неволі вовки не піддаються дресеруванню.

Новонароджене вовченя важить приблизно півкілограма.