3 космічних проекти, які могли б змінити історію (відео)

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За всю історію освоєння космосу було запущено безліч проектів, які дозволили людям вперше висадитися на Місяць, запустити космічний апарат, який вже пролетів повз Плутона, а також створити безліч різних міжпланетних станцій. Однак більшості людей відомі лише успішні проекти. Незважаючи на те, що деякі космічні місії можуть штовхнути людство набагато далі в освоєнні космосу, багато з цих місій ніколи не будуть реалізовані.

Редакція Naked Science продовжує переводити випуски пізнавальної передачі SciShow. Сьогодні ми розповімо вам про три космічні проекти, які могли б змінити історію, проте були занедбані.