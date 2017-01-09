Не пропусти
Головна / Відео / 3 космічних проекти, які могли б змінити історію (відео)

3 космічних проекти, які могли б змінити історію (відео)

в Відео 09.01.2017 174 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Loading...
 
 

За всю історію освоєння космосу було запущено безліч проектів, які дозволили людям вперше висадитися на Місяць, запустити космічний апарат, який вже пролетів повз Плутона, а також створити безліч різних міжпланетних станцій. Однак більшості людей відомі лише успішні проекти. Незважаючи на те, що деякі космічні місії можуть штовхнути людство набагато далі в освоєнні космосу, багато з цих місій ніколи не будуть реалізовані.

Редакція Naked Science продовжує переводити випуски пізнавальної передачі SciShow. Сьогодні ми розповімо вам про три космічні проекти, які могли б змінити історію, проте були занедбані.

 Натхнення: naked-science.ru

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments