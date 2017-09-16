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«30% банківських працівників втратять роботу в найближчі 5 років»

в Людина 16.09.2017 24 пер.

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Таку заяву зробив колишній глава фінансового конгломерату Citigroup Вікрам Пандіт, повідомляє Fortune. Причиною цього він назвав ШІ та автоматизацію.

За словами Пандіта, розвиток робототехніки і успіхи в області ШІ не залишають сумнівів, що ринок праці чекають зміни. Щонайменше 30% банківського персоналу в найближчі п’ять років втратять роботу, тому що її ефективніше і краще зможуть виконувати роботи та алгоритми.

«Все, що відбувається сьогодні в ШІ, робототехніки, голосових технологіях, змінить звичний всім вигляд офісу», — говорить він. В офісах як мінімум буде менше співробітників. Bloomberg зазначає, що прогнози Пандіта більш агресивні, але збігаються з очікуваннями самої Citigroup. У компанії на строк, за який ШІ замінить велику частину співробітників банків — 10 років.

Якщо ці прогнози справдяться, то США втратить 770 000 робочих місць, а Європа 1 млн. Але світ вже поступово звикає до таких різких прогнозів. Поки їх роблять автоматизація вже повільно приходить у компанії. При цьому більш позитивні сценарії припускають, що автоматизація відніме одні робочі місця, але дасть інші. Відбудеться перерозподіл робочої сили. Стануть затребувані більш компетентні і досвідчені співробітники, яких машин поки замінити не під силу.

Натхнення: hightech.fm

 
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