300 000 років тому Австралію ледь не затопило

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Близько 300 000 років тому, хребет неподалік від Великого Бар’єрного рифу в Австралії зруйнувався, що викликало масивну підводну лавину. Згідно з новим дослідженням, зсуви, які за цим послідували, розкидали уламки на десятки кілометрів, що викликало небувале цунамі.

Залишки стародавнього обвалу, відомого як Gloria Knolls Slide, були виявлені в 75 км від північного узбережжя Квінсленда, неподалік від Великого Бар’єрного рифа. Команда, на чолі з геологом Робіном Біменом з Університету Джеймса Кука, зробила це відкриття, провівши комп’ютерний аналіз 3D-моделі, що зображає уламки древніх рифів.

Дослідження, опубліковане в журналі Marine Geology, розповідає про велику ділянку, вкритому буграми, а також іншими уламками, розкиданими по території в 30 км від джерела розпаду. Коли стіна бар’єру обрушилася, то викинула у воду 32 кубічних кілометра каменів, які розлетілися на глибину до 1350 метрів. Це приблизно в 30 разів перевищує обсяг знаменитої скелі Улуру, або Ерс-Рок. Провівши детальне дослідження місцевості, вчені відновили картину подій за допомогою 3D-моделі.

Раптове обвалення скельного масиву вивільнило достатню кількість потенційної енергії, щоб викликати хвилю цунамі заввишки 27 метрів, однак величезну масу води значно загальмували корали, так що до континенту докотився далеко не такий потужний катаклізм. «Великий Бар’єрний риф діє як гігантський пористий хвилелом», пояснює Бімен в інтерв’ю каналу BBC. Дивлячись у майбутнє, дослідники задаються питанням, чи існує ризик виникнення ще одного подібного інциденту і загрози для Квінсленда?

У рамках дослідження, вчені взяли зразки осадових порід на глибині 1170 метрів. Аналіз проб підтвердив наявність живих і скам’янілих коралів, м’яких горгонових і бамбукових коралів, а також молюсків. Найстарішому окаменілому коралу налічується приблизно 302 000 років, так що зсув не міг відбутися раніше цього терміну.