4 ознаки жіночої прискіпливості

Скептичне і прискіпливе ставлення до чоловіків заважає представницям прекрасної статі знайти відповідного партнера. Але подивитися на себе з боку буває складно. Як дізнатися напевно, чи дійсно ви занадто прискіпливі? Можливо, відсутність можливих залицяльників – явище тимчасове, і ваші завищені очікування тут ні при чому?

Психологи стверджують, що є 4 характерні риси прискіпливості, через які жінки не можуть побудувати серйозні стосунки. Давайте дізнаємося, що це за ознаки і чи можна від них позбутися.

Песимістичний настрій

Дівчина заздалегідь впевнена: він не той чоловік, якого вона чекала все життя. Одягається не так, на перше побачення прийшов без квітів, спілкується якось скуто. На основі спостереження жінка виносить свій вердикт: цей чоловік не підходить їй.

Безумовно, прислухатися до себе і свого внутрішнього голосу необхідно. Дозволяти чоловікові розпускати руки або вести себе неналежно ні в якому разі не можна! Але якщо ви зробили висновок на основі власних спостережень, побіжного аналізу його сторінки в соціальній мережі і листування, швидше за все, ви занадто прискіпливі.

Порада: уявляти собі, як пройде побачення, чим воно закінчиться, чудово. Це чудово розвиває уяву, додає впевненості в собі. Однак завжди варто пам’ятати, що неможливо передбачити життя. Заздалегідь розчаровуватися в чоловікові – значить відкидати будь-які можливості побудувати нові відносини. Це замкнуте коло, з якого необхідно вирватися як можна швидше.

Поверхневі вимоги

Добре, якщо жінка уявляє собі, яким повинен бути чоловік її мрії. Мати невеликий список якостей необхідно, адже саме він допоможе не збитися з шляху і знайти підходящого партнера. Але чи впевнені ви в тому, що правильно склали свої вимоги? Якщо у вашому списку фігурують такі слова і фрази, як «високий і стрункий», «директор компанії», «багатий» та інше, то ви надто поверхнево дивитися на чоловіків.

Варто зрозуміти просту істину: бачити поряд з собою успішного чоловіка хоче кожна жінка. Але не кожна представниця слабкої статі дійсно здатна розглянути чоловіка з усіх сторін, побачити в ньому потенціал, відзначити його переваги. Зазвичай жінки обмежуються простим набором якостей «сильний, багатий, красивий». Але чи буде вам з ним цікаво? Чи є у вас спільне хобі? Багатий його внутрішній світ?

Порада: побачити в собі негативні якості буває важко, у деяких випадках навіть неможливо. Тому не соромтеся попросити допомоги у людини, якій ви довіряєте. Запитайте її: в чому проявляється ваша вередливість? На чому ви зациклені? Постарайтеся не ображатися на те, що почуєте, адже мова йде про ваше майбутнє щастя. Критично поглянувши на себе збоку, ви зможете викорінити в собі прискіпливість.

Невміння приймати рішення

Чи складно вам зробити вибір, який фільм подивитися ввечері, яку їжу замовити в ресторані, як провести найближчі вихідні дні? Якщо ви губитесь і не можете вирішити такі прості задачі, то і з відносинами можуть виникнути складності.

Порада: слід потренуватися приймати самостійне рішення. Почніть з малого: заздалегідь твердо вирішіть, як ви проведете майбутні вихідні. Не відмовляйтеся від свого рішення, навіть якщо через деякий час воно здається невірним.

Страх не сподобатися

Оборотна сторона прискіпливості – невпевненість в собі. Якщо ви заздалегідь думаєте, що не сподобаєтеся передбачуваному партнеру, то ви значно зменшуєте власні шанси.

Зазвичай така жінка стає на захист, перша відкидає партнера, щоб не бути відкинутою. Але далеко не завжди ваші уявлення про себе збігаються з думкою чоловіка!

Порада: не думайте за партнера, дозвольте йому оцінювати вас, ваші сильні сторони. Ідіть на побачення, ні на що не розраховуючи, не пророкуючи фінал. Постарайтеся сприймати зустріч як спосіб добре відпочити, розслабитися, покращити свої комунікативні навички і розширити коло знайомств.