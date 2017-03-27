5 экскурсий Турции, которые непременно стоит посетить

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Для многих туристов Турция это в первую очередь отдых на пляже по системе «Все включено», где не только можно не тратить деньги, но и даже не выходить из отеля. Вы с легкостю сможете забронировать такие горящие туры из Одессы в Турцию на сайте http://xo.ua/turkey/. Все это в действительности так, ведь сервис в отеле, питание и развлекательная программа настолько хорошо организованы, что не хочется даже думать о том, чтобы куда-то идти и что-то искать. Однако, Турция очень красивая и многогранная страна. Здесь можно встретить античные руины, уникальные природные термы, старинные города и даже марсианские пейзажи. Давайте рассмотрим главные достопримечательности, которые невозможно пропустить, будучи в Турции.

Обзорная экскурсия по Стамбулу

Стамбул – уникальный город не только из-за богатого исторического прошлого и неповторимый культуры и архитектуры. Это единственный в мире мегаполис, расположенный одновременно на двух континентах – в Европе и Азии. Следует заметить, что он не только находится на двух континентах географически, но и впитал в себя традиции и культуру обоих этих цивилизаций. В Стамбуле непременно следует поплавать по Босфору, покормить котиков в центральном парке, увидеть величественный храм Софии, построенному по аналогу храма Софии построенным когда-то самим Солоном. Выпить традиционный чай или кофе на набережной со сладостями. Обязательно поторговаться на Гранд Базаре, одном из самых крупных базаров мира. И побродить по романтичным, запутанным улочкам.

Памуккале

Уникальная в своем роде природная достопримечательность Турции. Это белоснежные травертины наполненные термальной водой, которая не только омолаживает, но и лечит от различных болезней. По преданию сама Клеопатра любила купаться в этих источниках, возможно именно они подарили ей ту красоту, о которой слагали легенды. К тому же, сами травертины такие белоснежные, что похожи на облака или вату, не зря в переводе с турецкого Памуккале называют «Хлопковый замок». Искупаться в водах Памуккале стоит непременно каждому туристу, а на обратном пути вы еще посетите руины города Иеропоиса, которые также заслуживают особого внимания, особенно если вы любите историю.

Каппадокия

Каппадокию можно считать одной из визитных карточек Турции, так как нигде больше вы не встретите такие уникальные, неземные пейзажи. Каждое утро на восходе солнца сотни воздушных шаров вздымают ввысь, чтобы с высоты птичьего полета полюбоваться этими уникальными ландшафтами, которые сотворила сама природа. Здесь же находятся целый город пещер, где нашли свое убежище первые христиане, вы познакомитесь с их бытом и обычаями, а также историей.

Храм Святого Николая и Ликийские гробницы в Мире

Гробницы в Мире, которые принадлежат древней ликийской цивилизации, весьма необычны, ведь они верили в то, что чем выше захоронен человек, тем проще ему будет попасть на небеса. Именно поэтому гробницы вытесаны в скале и находятся на возвышенности. Чем выше расположена гробница, тем богаче и важнее был его статус. Также вы посетите храм в котором правил сам Святой Николай, здесь же и находится его гробница, прикоснувшись к которой молодые девушки вскоре встречают свою половинку.

Рассвет на горе Тахталы

Мечтали встретить рассвет в горах с видом на море? Эта экскурсия подарит вам такую возможность. На вершину горы можно подняться по самой длинной канатной дороге в Европе, ее расстояние более 4 км. На вершине открывается необыкновенный вид на побережье Кемера, окруженное сосновым лесом и вы увидите весь курорт как на ладони. Помимо осмотра восхитительной панорамы, здесь можно купить сувениры и позавтракать. Особенно смелым предлагают полетать на параплане.

Конечно, это далеко не весь перечень того, что может предложить Турция. Поэтому советуем не сидеть все время в отеле, а обязательно отправиться на увлекательную экскурсию. А менеджеры Хорошего отдыха всегда подыщут вам самые выгодные путевки в Турцию.