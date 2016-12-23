5 Элемент — комплексный фитнес клуб в киеве

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За окном зима, но это не значит, что нужно забыть о своей физической форме. Мало того, новогодние праздники мотивируют к прямо противоположному, ведь тортики, оливье и нарезка оседают на боках, животе, бёдрах и так далее. Избавиться от всех этих «достоинств» в домашних условиях практически невозможно. Конечно, можно устроить дома спортивный клуб, но стоит признать, что это весьма затратное мероприятие. Одна покупка тренажеров может обойтись в несколько сотен тысяч гривен, а ещё ведь нужно учитывать средства, необходимые на переделку комнаты. Намного быстрее и выгоднее записаться в настоящий фитнес-центр, в котором вам будет доступен бассейн, сауна, тренажёрный зал и многое другое.

Одним из лучших в Киеве считается https://5element.ua/ — фитнес-клуб «5 Элемент» является одним из самых популярных спортивных заведений Киева. Точнее, это огромная сеть, филиалы которой есть как на правом, так и на левом берегу. В «Пятом Элементе» каждый человек сможет найти себе занятие по вкусу. В свою очередь, огромное количество клубных карт позволяет подобрать программу, которая будет не только интересной, но и выгодной.

Клубные карты

Условно все клубные карты в фитнес-клубе «5 Элемент» можно поделить на две категории: годовые и специальные. Первые дают возможность посещать круг выбранных занятий в определённое время на протяжении года. Отличным примером в данном контексте служит карточка Moon. Как уже ясно из названия она рассчитана на вечерние посещения. С ней вы сможете заниматься в спортивном клубе в период с 20:30 до 23:00 в будние дни. На выходных занятия можно начинать с 18:00.

Так как клубных карт действительно много, выбор подходящих лучше всего начать с занятий, который вы больше всего хотите посещать. Допустим, это бассейн. Тогда вам достаточно зайти в меню услуг, выбрать плавание и система сама подберёт подходящие для вас карты.

Специальные карты рассчитаны на срок действия от шести до одного месяца, и они точно нацелены на определённую «отрасль» физических занятий. К примеру, есть специальная программа Antistress, рассчитанная на людей с плотным графиком и множеством стрессовых ситуаций. Вам, должно быть, знакома ситуация, когда напряжение достигает апогея, и невозможно выделить ни минуты свободного времени, чтобы собраться с мыслями, мало того, даже сон превращается в мозговой штурм. В таком случае «Антистресс» — именно то, что вам нужно. С ней вы сможете посещать расслабляющие процедуры с 4 утра до 11 вечера в будние дни, а в выходные с 9. Огромный список доступных занятий и процедур позволяет подобрать времяпрепровождение, которое точно позволит вам спокойно выдохнуть, чтобы потом с новыми силами приступить к проекту.

Фитнес-клуб «5 Элемент» часто организовывает акции по продаже карт. Благодаря им можно купить абонементы по особенно выгодным ценам. Отличным примером в данном контексте будет специальное новогоднее предложение, позволяющее купить «Горячую карту» на следующий год. Но оно действует только до 31 декабря. Поэтому если вы хотите обеспечить всю семью недорогими абонементами на целый год стоит поспешить.

«5 Элемент» — это не просто спортивный клуб — это полноценный фитнес-центр, в котором можно найти ресторан, СПА-салон и массаж. Мало того, в ресторане есть блюда на любой вкус. К примеру, если вы поставили себе задачей создать идеальную фигуру, то к вашим услугам фито-бар, для тех же кто просто приходит в центр расслабиться можно отведать отменных рёбрышек от повара и запить их красным вином с винограда, выращенного на солнечных берегах французской Ривьеры. Вишенкой на торте приятного времяпрепровождения может стать бильярд, кондитерская или занятия йогой.