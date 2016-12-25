5 самых популярных автоматов клуба «Вулкан» в 2016 году

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Игровой клуб «Вулкан» пользуется заслуженной популярностью на протяжении многих десятилетий. Впервые игровые залы этого бренда появились на улицах ещё в начале 90-х годов. Но после принятия закона о запрете азартных игр они мигрировали в виртуальную реальность. Поэтому сейчас каждый желающий может сыграть в топовые слоты ничем при этом не рискуя. Все игровые автоматы доступны на http://klubvulkano.com/igrovye-avtomaty-vulcan/ в демонстрационном режиме.

Пятёрка лучших

Ассортимент площадки действительно широк здесь можно найти слоты как нового, так и старого поколений. Тем не менее геймблеры традиционно отдают предпочтение игровым автоматам, которые хорошо знают. На данный момент пятёрка лидеров выглядит следующим образом:

«Резидент»,

«Кекс»,

«Фрукты Ра»

Ultra Hot Deluxe

«Аттила».

Пятую позицию занимает слот с великолепной прорисовкой и отличной графикой, которая не перестаёт радовать глаз, даже несмотря на год выпуска. Гейминатор позволяет погрузиться в мир сражений, наполненный интригами, предательством и героическими подвигами. В игре есть вайлд и скаттер, они делают геймплей по-настоящему захватывающим.

На четвёртой позиции расположился игровой слот Ultra Hot Deluxe, пожалуй, это легендарный игровой автомат. Именно он одним из первых появился на территории бывших стран СНГ и захватил сердца людей. В нём подкупала показная простота, яркий дизайн и насыщенный геймплей. В роли символов здесь фрукты и ягоды, самую большую прибыль даёт комбинация из семёрок.

«Фрукты Ра» — это слот, созданный на границе двух жанров. С одной стороны, это отличный фруктовик, выполненный в ярких, запоминающихся тонах, а с другой — гейминатор египетской серии со всеми характерными атрибутами.

«Кекс» — представляет собой гениальное творение компании «Игрософт», которая славится своим необычным подходом к созданию слотов. В этот раз игроделы дают возможность всем желающим изучить мир фольклора с характерными героями вроде Колобка и Серого Волка.

«Резидент» — это остросюжетный шпионский фильм в виде гейминатора. Правда, в игре присутствует значительная частью юмора, поэтому ни о каком триллере не может идти и речи. Мало того, чтобы достичь своей цели игроку придётся использовать самые обычные, на первый взгляд, предметы вроде огнетушителя, который по совместительству является вайлдом. Приятным бонусом слота является игра на удвоение. Сыграть в этот слот и вовсе остальные вы можете на http://klubvulkano.com/starye-igrovye-avtomaty/ бесплатно и без регистрации.