5 сценаріїв майбутнього, які вам не сподобаються

Більшість прогнозів майбутнього схожі один на одного. Все або добре — ми отримаємо безліч доступних товарів і послуг та багато часу для відпочинку і подорожей, або, приміром, штучний інтелект захопить владу на планеті і це стане фіналом людства — тобто гірше нікуди. Але деякі…



Біологічна нерівність

Технічний прогрес дав нам те, про що наші батьки не могли навіть мріяти. Бум в електроніці та сфері інформаційних технологій зробив доступними для широких мас комп’ютери, смартфони, Інтернет і супутникову навігацію. На підході — самокеровані електромобілі і «розумні» речі. У когось дорожче, у кого-то дешевше. У деяких поки немає, але напевно все це буде. А на черзі — революція в біотехнологіях і медицині.

Але блага майбутньої біотехнологічної революції будуть іншими. Це здоров’я, довголіття, краса і фізичні можливості організму. Те, що раніше людина отримувала при народженні і потім лише коригувала в міру можливостей, у тому числі і фінансових. Але одна справа, коли у вас в кишені недорогий, але досить функціональний смартфон від невідомого азіатського виробника, а в іншого розкручений і елітний з цінником в 10 разів вище, ніж ваш, а інше — коли хтось проживе на сто років довше, ніж ви. Причому без хвороб та інших негараздів життя.

Люди будуть відрізнятися не тільки тим, що у них є, а тим ким, або навіть «чим», вони є біологічно. Юваль Ної Харарі (Yuval Noah Harari), автор книги «Sapiens. Коротка історія людства» і професор історії Єврейського університету в Єрусалимі, вважає, що до кінця поточного сторіччя людство розколеться на біологічні касти. Харарі — історик. І, на його думку, протягом всієї історії людства нерівність між людьми тільки посилювалося. Але все це час досягнення людської думки — гуманізм, лібералізм, соціалізм — по можливості виправляли несправедливий розподіл благ у суспільстві. Одночасно людські маси з часів будівництва пірамід були основною продуктивною силою. Еліта вимушена була дбати про людей, про їх освіту, здоров’я і добробут. Але цьому приходить кінець.

Автоматизація роботи витісняють людину з продуктивної сфери, а отже, позбавляють її постійного доходу. Причому доходу, достатнього для того, щоб користуватися всіма благами сучасних технологій. У наступному столітті нерівність у суспільстві досягне історичного максимуму, вважає Харарі. У той же час багаті лише примножать свої капітали. Нерівність економічна породить нерівність біологічну. Одні зможуть вдосконалювати можливості свого тіла: розвивати фізичні і когнітивні здібності, іншим це буде недоступне.

Таким чином, одна частина людства за допомогою доступних тільки їй біотехнології і біоінженерії зможе поліпшити свої тіла. Ці люди зможуть удосконалити себе, ставши більш розумними, здоровими і, відповідно, будуть жити довше. Іншій частині людства залишиться тільки спостерігати за цим.

Лишній клас

Колись індустріалізація породила робочий клас. Тепер «Індустріалізація 2.0» загрожує його знищити. Але самі люди нікуди не подінуться. Втім, побоювання масового безробіття, викликаного розвитком технологій («технологічного безробіття», як його часто іменують), ніколи не виправдовувалися. На зміну одним професіям завжди приходили інші — нові. Але не факт, що так буде завжди. Щоразу на новому технологічному витку вимоги до кваліфікації для заняття нових професій підвищувалися. І в один вирішальний момент більшість людей просто не зможуть зробити крок вперед, не зможуть довчитися, перевчитися, зрозуміти оновлені вимоги — нові вакансії будуть їм не доступні.

Занадто високий контраст між тим, що людина робила на роботі раніше, і тим, що потрібно буде робити тепер. В якості прикладу той же Юваль Ної Харарі призводить нову перспективну професію дизайнера віртуальних світів. Чи зможе її зайняти таксист з 20-річним стажем або страховий агент? Зазвичай нові перспективні професії освоює молодь. І це поступовий процес. Літні допрацьовують до пенсії на своїх колишніх робочих місцях, а молоді займають нові. В цей раз все може статися протягом одного покоління. Значні маси працівників опиняться за стінами своїх підприємств і офісів, за історичними мірками, одномоментно.

Як вважає Харарі, до середини століття сформується новий клас людей — «лишній клас». Це будуть не просто безробітні, це будуть люди, які в принципі не здатні зайняти нечисленні залишенні вакансії і ті які з’являться в нових галузях.

Технічний прогрес, на його думку, не зробить їх жебраками — вони зможуть жити за рахунок безумовного основного доходу. Але проблема, на думку історика, буде полягати в іншому — без діла і конкретних цілей люди починають сходити з розуму. Людині потрібно відчувати емоції, почуття задоволення, досягати якихось цілей. Вихід може бути у віртуальній реальності.

На думку Харарі, люди, що не знайшли собі застосування в економіці — в реальному світі, знайдуть свої цілі життя у віртуальних світах. Не даремно він говорить про професії дизайнера віртуальних світів, як про одну з популярних професій майбутнього. Віртуальна реальність компенсує «лишньому» класу емоції, які його представники не отримають в реальному світі. Відеоігри стануть сенсом життя такого класу.

Людина — придаток машин

Практично всі впевнені, що роботи та автоматизація призведуть до технологічного безробіття. Здавалося б, тенденція очевидна — прогрес у робототехніці призводить до появи машин, які працюють краще і швидше людини. Є тільки одне «але». Ми залишимося на своїх місцях чи ні, вирішуватимуть не інженери, які створюють першокласних роботів, і тим більше не самі роботи. Це завдання економістів. А вони керуються лише принципами економічної ефективності. І якщо використання праці людини буде вигідніше, ніж використання роботів, то, швидше за все, саме людині буде віддано перевагу. Але якщо раніше людина була розумнішою від робота, то тепер в системі поділу праці вона буде мати іншу перевагу, не дуже, правда, почесну, через стільки років цивілізаційного розвитку.

Альберт Вегнер (Albert Wenger), керуючий партнер Union Square Ventures, вважає, що люди збережуть конкурентну перевагу перед роботами, але тільки за рахунок того, що будуть обходитися роботодавцю дешевше, ніж машини.

В якості прикладу Вегнер наводить лондонське таксі. Щоб водити знаменитий чорний кеб по вулицях британської столиці, потрібно було вчитися чотири роки і пам’ятати розташування всіх 25 000 лондонських вулиць. На іспиті було потрібно по пам’яті прокласти маршрут і при цьому назвати всі вулиці, які зустрінуться на шляху. Сім з десяти студентів кидали навчання.

Зараз немає необхідності тримати всю цю інформацію в пам’яті. Це все робить програма. Навіть кінцевий пункт маршруту вводить користувач, якщо мова йде про додаток на зразок Uber. Вимоги до кваліфікації водія знижуються. Йому потрібно тільки довезти пасажира до місця призначення. Вивчитися на простого водія простіше. А на менш складну роботу знайдеться більше претендентів. А значить, рівень заробітної плати буде падати. В цілому, якщо машина візьме на себе частину роботи людини, говорить Венгер, то працівникові будуть менше платити. І це може бути набагато ефективніше з економічної точки зору, ніж повністю відмовлятися від людської праці.

Приклад з таксистами не поодинокий. Роботи вже торгують на біржі. IBM Watson підказує діагнози і найбільш оптимальні курси лікування, лікарю залишається тільки погодитися з комп’ютером чи ні. Найбільший у світі хедж-фонд Bridgewater Associates переходить під управління штучного інтелекту, і, як планується, через п’ять років три з чотирьох управлінських рішень у компанії буде приймати суперкомп’ютер. У такому випадку все може закінчитися тим, що і управління світом буде передано надпотужному штучному інтелекту. А людина буде лише обслуговувати машини та виконувати команди штучного розуму. Влада штучного інтелекту над світом — популярний прогноз майбутнього світоустрою. Можливо навіть, що суперкомп’ютер буде до нас добрий і справедливий. Йому нема чого нас вбивати.



Майбутнє без приватної власності

Матеріальним вираженням «американської мрії» — всім відомого ідеалу добробуту — багато десятиліть був свій приватний будинок і машина для кожного дорослого члена сім’ї. В якійсь мірі це був орієнтир і для решти світу. Але, судячи з усього, цей стандарт благополучного життя відходить у минуле разом з можливістю більшості мати приватну власність як таку.

Якщо говорити про США, то сучасні дослідження свідчать про те, що все більше громадян цієї країни у віці до 35 років відмовляються від придбання нерухомості і власного автомобіля. Цю вікову групу вже прозвали «поколінням орендарів». Вони не купують будинки навіть в іпотеку, а знімають квартири, не набувають свої автомобілі, а користуються таксі. На допомогу їм вже виросла ціла ІТ-індустрія, провідними представниками якої виступають такі сервіси, як Uber і Airbnb. Називається все це «економікою спільного споживання». І це тільки початок.

Журналіст The Guardian Бен Тарнофф (Ben Tarnoff) малює картину майбутнього, яка на перший погляд може здатися фантастичною. В його баченні близького майбутнього економіки спільного споживання людина обходиться без власних речей взагалі. Тобто мова йде не про будинки, квартири або автомобілі. З цим вже все зрозуміло. Мова про зимове пальто, яке влітку повертається орендодавцю, про ліжко, яке ви міняєте на велике, якщо спите не один, і про інші речі, якими ви володієте тільки тоді, коли вони вам потрібні. За умови, звичайно, що у вас є гроші, щоб заплатити за оренду.

Втім, ці побоювання не нові. В минулому з меншим ентузіазмом цю ідею описав відомий американський письменник-фантаст Філіп Дік у романі «Убік» (Ubik), який був опублікований в 1969 році. Головний герой живе оточений речами, за використання яких потрібно кожен раз платити. Вхідні двері, кавоварка і холодильник мають проріз для монетки. Якщо хочеш відкрити двері, потрібно опустити в неї 5 центів — інакше вона не відкриється. Книга написана більше ніж півстоліття тому. Технологічні рішення, описані в ній, виглядають досить забавно. Але на дворі вже двадцять перше століття, і розвинені технології дозволяють вже реалізувати все це на досить високому рівні.

Компанія Toyota через свій фінансовий підрозділ розробляє цікаве рішення на основі блокчейн і технології «розумних» контрактів. Воно стосується тих, хто купує машини в кредит, але може бути поширене і на орендарів. Якщо ви не внесли вчасно черговий платіж, то не зможете користуватися вашою машиною — вона просто не заведеться. «Розумний» контракт у дії — штрафні санкції, прописані в ньому, будуть накладені на вас моментально, дистанційно і без посередництва державних служб — судів, судових приставів і так далі. Те ж саме може бути реалізована і стосовно оренди.

Ethereum Computer — проект німецької компанії Slock.it — дозволяє встановлювати «розумні» замки на будь-які речі, від вхідних дверей, що здаються в оренду квартир до вашої пральної машини, яку ви дозволяєте використовувати сусідам, за гроші, зрозуміло. Пральна машина пропрацює рівно стільки часу, скільки за неї заплачено, а двері не впустить у квартиру квартиранта, який заборгував оренду. До речі, в перспективі рішення Slock.it дозволять «розумним» пристроям самостійно здавати в оренду речі, господареві не доведеться навіть спілкуватися з орендарями — все буде відбуватися автоматично.

Все йде до того, що мати власність — це дуже дорого. Якщо у вас щось є, цим треба ділитися. Якщо у вас нічого немає, то це навіть зручно: все, що вам потрібно, можна взяти в оренду. Знову ж таки якщо є гроші. І якщо є робота. Технології дозволять ефективніше розпоряджатися своїми активами. Це дуже зручно. Ось тільки сам Тарнофф пропонує нам уявити, що буде, якщо в якийсь момент майже сто відсотків багатства суспільства виявиться в руках жменьки мільярдерів.

Особистість без приватного життя

Ми всі вже прекрасно розуміємо, що про нас щодня збирається інформація. Збирається безліччю способів. Наші пошукові запити, дані зі смартфонів, відеокамер з вулиць, де ми ходимо, платежі за банківськими картками. Технології вже дозволяють відстежити кожен наш крок. Вже скоро маленькими струмочками відомості про нас будуть стікатися в великі бази даних, а потім піддаватися аналізу.

Уявіть, що ви купили в звичайній аптеці ліки, курс прийому якого становить два тижні. Розплатилися за допомогою банківської карти. За кілька днів до закінчення прийому ліків сервіси контекстної реклами стануть показувати вам на всіх сайтах рекламні об’яви конкуруючих препаратів. Дані про покупки по картці співвіднесені з вами, як з користувачем Інтернету. Вже не тільки ваша поведінка в Мережі, але і ваші вчинки в реальному житті будуть підказувати, яку рекламу вам потрібно показувати. З одного боку, це робить життя зручним, з іншого — загрожує серйозними проблемами.

Сімсон Гарфінкель — автор книги «Все під контролем. Хто і як стежить за тобою» — вважає, що в майбутньому нам варто побоюватися не орвеллівського «Великого брата» — держави, яка стежить за нами, — а сотень «маленьких братів», які підглядають за нами звідусіль. Це компанії, які збирають інформацію про кожний наш крок, кожну подію в нашому житті: покупки, хвороби і травми, коло спілкування, проблеми з законом і так далі. Сьогодні, як ніколи раніше, завдяки технічному прогресу це стало можливим. Більш того, персональна інформація стала товаром, причому ходовим товаром.

У своїй книзі Гарфінкель наводить цікавий приклад. Інформація про фінансовий стан однієї американської сім’ї була продана 187 бюро кредитних історій. Але суть цієї історії навіть не сам факт продажу. У зв’язку з помилкою податкових органів ці відомості були недостовірні. У результаті протягом семи років банки відмовляли людям у видачі кредитів. Фактично, сім’я протягом довгого часу була обмежена в правах.

Державні структури турбують проблеми безпеки, а бізнес шукає спосіб збільшити свої доходи. Як же поступити в цій ситуації людині? Глобальне дослідження The Consumer Data Value for Exchange, проведене Microsoft, показало, що 99,6% користувачів Інтернету не проти продавати особисту інформацію про себе за винагороду. Компанія Luth Research з Сан-Дієго вже готова купувати ваші дані, щоб потім перепродувати їх своїм клієнтам. Можливо, в майбутньому продаж особистої інформації стане додатковим джерелом доходу, наприклад, одночасно з безумовним основним доходом? І можливо, все не так погано? Нові технології і новий життєвий уклад дозволять вирішити багато проблем, наприклад, впоратися з нестачею ресурсів для зростаючого людства. І треба тільки пристосуватися. Раптом нашим дітям все-таки сподобається таке майбутнє?