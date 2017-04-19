5 веселых игр, чтобы занять ребенка

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Чтобы организовать веселое времяпровождение для детей, можно придумать несколько веселых и подвижных конкурсов. Это актуально для детей чуть постарше — 5-8 лет. Для того чтобы направить всю их энергию в правильное русло и избежать хаоса, вам понадобятся некоторые организационные навыки (ничего сложного) и специальный инвентарь: игрушки и детские игры, которые вы с легкостью можете найти в интернет-магазине детских товаров и игрушек Колобок — тут есть все, что может понадобится. Итак, приступим к играм.

Игры-конкурсы для детей от 5 до 8 лет

Игра 1. Для этой игры надо сделать разметку – «старт» и «финиш». Суть в том, чтобы устроить состязание между детьми (минимум двое детей, если их много – то разумно поделиться на команды). Каждая команда выстраивается в очередь по одному перед стартом, а первому участнику дают по одному мячу-прыгуну. После сигнала «старт» первый участник должен проскакать на мячиках от старта до финиша и вернуться таким же образом назад, затем передать мяч следующему ребенку, а самому отойти в конец очереди. Выиграет та команда, участники которой пройдут испытание первыми. Также в таком случае стоит вести счет.

Перед этим конкурсом можно дополнительно сделать так:

поделить участников на команды ;

когда команды готовы, каждая их них должна выбрать капитана (он будет первым в очереди);

после выбора капитана, каждая из команд должна придумать свою эмблему и название. Эмблему необходимо нарисовать на листке.

Игра 2. Старое доброе состязание — прыжки в мешке. Две команды выстраиваются в очередь, и капитаны ставят ноги в мешки. По команде они от старта до финиша должны проскакать в мешках, затем таким же способом вернуться назад и передать мешок следующему. Выиграет та команда, участники которой пройдут испытание первыми.

Игра 3. Можно устроить конкурс с детским арбалетом. Выбираем цель, в которую дети должны попадать. Каждому дается 3 попытки. Если есть деление на команды, то каждый участник зарабатывает для своей команды баллы, которые в конечном счете суммируются.

Игра 4. Настольный футбол. Если детей не много (до 4-х), то можно поиграть в настольный футбол. Когда участников ровно 4, то ох надо поделить по двое и можно начинать играть. В случае, если не будет доставать участников, любой взрослый может сыграть с детьми – так будет еще интересней. Не думайте, что настольный футбол любят только мальчики – девочки также играют с удовольствием.

Игра 5. Твистер. Эту популярную игру дети очень любят и в нее тоже можно играть командами, а еще в процессе получаются забавные снимки на память.

Когда будете определять победителей, можно организовать раздачу призов для всех детей. Это могут быть наклейки, школьные принадлежности, 3D ручки и др.

Игры для маленьких

Есть масса вариантов чтобы занять деток помладше чем-то интересным. Тут можно сделать упор на спокойные и развивающие игры, например: