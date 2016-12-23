Цікаві факти про клен

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Клен — надзвичайно широко розповсюджене дерево. Воно полюбляє помірний клімат, і тому часто зустрічається на наших просторах. Під густою кроною кленових дерев добре ховатися від дощу — широкі листя надійно затримують воду, вони здатні витримати навіть сильний дощ. Втім, для промисловості клен не менш важливий.

У 2005 році в Демократичній Республіці Конго була виготовлена перша дерев’яна монета, яка є офіційним платіжним засобом. Номінал монети становить 5 франків. На монеті зображена горила, та напис по-французьки «захистимо тваринний світ». Монета виготовлена з клена.

У ірокезів існувало свято, що називалося Дяка клену. У індіанців воно звалося Отаденоне-не-про-ній-ватей.

Фільтрація віскі Jack daniel’s відбувається через деревне вугілля американського клена. Цей процес іменується також «процесом Лінкольна».

У низці регіонів Японії поширеною закускою стало кленове листя, обсмажене у фритюрі. Листя збирають, потім витримують близько року в барилах з сіллю, і тільки після цього покривають особливим солодким тістом і обсмажують в олії.