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Цікаві факти про клен

в Різні цікавинки 23.12.2016 9 пер.

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Клен — надзвичайно широко розповсюджене дерево. Воно полюбляє помірний клімат, і тому часто зустрічається на наших просторах. Під густою кроною кленових дерев добре ховатися від дощу — широкі листя надійно затримують воду, вони здатні витримати навіть сильний дощ. Втім, для промисловості клен не менш важливий.

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  • У 2005 році в Демократичній Республіці Конго була виготовлена перша дерев’яна монета, яка є офіційним платіжним засобом. Номінал монети становить 5 франків. На монеті зображена горила, та напис по-французьки «захистимо тваринний світ». Монета виготовлена з клена.
  • У ірокезів існувало свято, що називалося Дяка клену. У індіанців воно звалося Отаденоне-не-про-ній-ватей.
  • Фільтрація віскі Jack daniel’s відбувається через деревне вугілля американського клена. Цей процес іменується також «процесом Лінкольна».
  • У низці регіонів Японії поширеною закускою стало кленове листя, обсмажене у фритюрі. Листя збирають, потім витримують близько року в барилах з сіллю, і тільки після цього покривають особливим солодким тістом і обсмажують в олії.

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  • Кленовий лист на прапорі Канади означає єднання нації. Вважається, що спочатку кленовий лист символізував всіх дітей емігрантів.
  • Кленовий сироп — надзвичайно популярні ласощі не тільки в Канаді, але і в світі. Особливо він гарний у якості добавки до звичайних млинців. Втім, багато додають його і в чай.

 
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