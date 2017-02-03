6 порад як вибрати якісні меблі

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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Важко переоцінити, наскільки важливий затишок і комфорт у власному будинку. Тут ми починаємо наш день, спілкуємося, радіємо, любимо, поповнюємо сили. Давайте помріємо. У вашого простору приємний дизайн, кожна річ на своєму місці, будь-який предмет обстановки — вершина ергономічності і якості. На ділі ж вибрати хорошу мебель для дома— практично завжди проблема. Краще купувати її безпосередньо у постачальника.

Ознаки меблів, яка прослужить довго

Меблі купують в надії на те, що вони прослужать тривалий час. Поспішати не варто. Зверніть увагу на виробника, уважно розгляньте його сайт, комплектацію заводу (обладнання), відгуки, ну і звичайно продукцію фірми.

Якщо ви відвідали магазин, зверніть увагу на деталі, адже згідно приказці, диявол криється саме в них:

Краї кожної частини обклеєні матеріалом кромки. Зовнішній край м’яких меблів оброблений надійним, складним швом. Кріпильних деталей не видно, добропорядні фірми їх маскують. Меблі в чохлі легше чистити, при бажанні зніміть і виперіть його в машинці. Задня стінка виробу — показник якості збірки. Чим акуратніша вона, тим довше прослужить покупка. Перевірте всі ящики, висунувши їх до межі. Якщо вони відкриваються-закриваються без проблем і обладнані стопорами, то не впадуть вам на ноги, купуйте, не роздумуючи. Поверхні повинні бути оброблені якісно. Перевірте торці в першу чергу.

Переконайтеся, що купуєте сертифіковану продукцію, попросіть оглянути документи особисто. Не робіть поспішних висновків, купуючи меблі за нереально низькою ціною. Зазвичай це показник обману, а не вдалого придбання. Уважно обміркуйте вибір ще раз.