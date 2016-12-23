Цікаві факти про акваріуми

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Акваріум — неодмінний атрибут любителя різноманітних рибок. Втім, далеко не всі акваріуми схожі на невелику пузату ємність, в якій сумно плаває самотня золота рибка — зустрічаються і справді монструозні споруди, здатні вмістити величезну кількість води. Такі акваріуми зазвичай встановлюються в публічних місцях, наприклад, зоопарках і океанаріумах, хоча можна купити такий і самому — вистачило б грошей на саму покупку і на наступне її обслуговування.