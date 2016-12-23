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Цікаві факти про акваріуми

в Різні цікавинки 23.12.2016 13 пер.

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Акваріум — неодмінний атрибут любителя різноманітних рибок. Втім, далеко не всі акваріуми схожі на невелику пузату ємність, в якій сумно плаває самотня золота рибка — зустрічаються і справді монструозні споруди, здатні вмістити величезну кількість води. Такі акваріуми зазвичай встановлюються в публічних місцях, наприклад, зоопарках і океанаріумах, хоча можна купити такий і самому — вистачило б грошей на саму покупку і на наступне її обслуговування.

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  • Найдорожчий у світі акваріум «Золотий дракон», вартістю близько 5 млн доларів, виготовлений із золота дизайнером Стюартом Хьюзом.
  • У готелі Radisson SAS у столиці Німеччини місті Берліні знаходиться найбільший акваріум, виконаний у вигляді циліндра. Величезна конструкція розташована в холі готелю, її висота сягає 25 метрів. В 900 000 літрів морської води плаває 56 видів риб, косяк яких становить 2600 екземплярів. Зовнішній діаметр цього акваріума 11 метрів, а внутрішній – трохи менше 3 м. Найцікавіше, що всередині цього акваріума-циліндра знаходиться ліфт з кабінкою в два поверхи.
  • Найбільший циліндричний акваріум з солоною водою — знаменитий AquaDom.
  • Серед акваріумних рибок найбільшою вважається Astronotus ocellatus. При її довжині 35 см вона вважається найбільшою рибкою, яку тримають і розводять в штучних умовах. Втім, в акваріумах ці риби досягають не більше 30 см довжини.
  • Найбільша в світі ємність для утримання мешканців моря розташована в парку розваг Chime-Long Kingdom Ocean в китайському місті Чжухай. Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, її обсяг становить 22,7 млн літрів (22,7 тис. м3).
  • Перші акваріуми були створені в Англії в середині XIX століття. А саме слово «акваріум» («aquarium») було придумано англійським натуралістом Філіпом Генрі Госсе.
  • Довгожителем серед акваріумних риб була самка вугра по кличці Паті, яка померла в Хельсінгборгському музеї Швеції в 1948 році. В момент цієї сумної події їй було 88 років. Вона народилася в Саргасовому морі в 1860 році і була спіймана три роки потому в Північній Атлантиці.

 
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