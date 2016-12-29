7 причин, по яким вашому бізнесу потрібен сайт

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При сьогоднішній економіці розвиток будь-якого бізнесу є непростим завданням. Якщо ви хочете забезпечити успіх вашої компанії, вашим наступним кроком має стати вихід в онлайн.

Навіть якщо вам здається, що ви недостатньо обізнані в області веб-технологій або якщо ваш бізнес прив’язаний до якогось конкретного місця, не варто недооцінювати переваги ведення бізнесу онлайн. Створити сайт стало простіше, ніж коли-небудь, завдяки професійним гравцям на цьому ринку, на кшталт http://demiweb.pro/, адже хороший сайт зможе значно підсилити ваші позиції на місцевому ринку і при бажанні розширити оборот незалежно від місцезнаходження вашого бізнесу.

Навіщо вам вкладатися в розвиток бізнесу в мережі? А тому, що з виходом в онлайн ви отримуєте цілий пакет різних бонусів. Ось 7 найбільш важливих з них:

1. Ви можете легко зробити це самі!

Найголовніший аргумент на користь роботи онлайн – це простота реалізації, тобто ви можете зробити всю роботу самі. Використовуючи безплатні платформи для створення сайтів, ви можете легко зробити свій сайт і насолоджуватися перевагами інтернет-технологій для малого бізнесу. Ви можете вибрати будь-який з сотень чудових шаблонів, кожний з яких можна змінювати і підстроювати під потреби вашої компанії. Усього за кілька кліків ви можете вивести ваш бізнес онлайн.

2. Ви можете розширити свою аудиторію

Безперервний успіх заснований на можливості постійно знаходити нових клієнтів. Залучити тисячі людей, використовуючи традиційні маркетингові методи, неймовірно дорого, до того ж тут немає жодних гарантій успіху. Вихід в онлайн дасть вам можливість залучити таку кількість людей, про яку ви навіть не мріяли, сплачуючи за це значно менше. А головне, тут ви зможете відслідковувати результати всіх ваших зусиль.

3. Велика гнучкість

В інтернеті ви можете постійно експериментувати. Будь-які промо-акції, банери або заклики до дії можуть бути оцінені з точки зору ефективності і результату. Веб-сайт має неймовірно динамічну структуру, і ви можете постійно щось змінювати, оновлювати і попутно переробляти контент.

4. Залучення клієнтів на ходу

Якщо ви ще не помітили, мобільний інтернет швидко набирає обертів і посідає все більш сильні позиції на ринку. Ви знали, що локальний мобільний пошук вже майже перевершив пошук з комп’ютерів за кількістю запитів? Щоб відхопити свій шматок пирога, вам потрібно оптимізувати сайт під мобільні пристрої.

5. У вас з’явиться більше рефералів

В інтернеті у вас з’явиться чарівний інструмент: посилання, якими ви зможете ділитися з усіма. Якщо хтось захоче порекомендувати вас своїм друзям, їм буде набагато простіше надіслати адресу вашого сайту, ніж записати адресу вашого офісу і телефон на папері. Не кажучи вже про те, що люди з більшою ймовірністю натиснуть на ваше посилання, чим приїдуть в ваш магазин.

6. Ви зможете розвивати свій бізнес в соцмережах

Як тільки ви заявите про себе онлайн, вам потрібно буде почати використовувати потужний інструмент просування в мережі – соціальні мережі. ВКонтакте, Facebook, Twitter і Instagram настільки увійшли в повсякденне життя, що тепер багато покладаються тільки на них при пошуку корисної та достовірної інформації. Якщо ваша компанія буде часто згадуватися в соціальних мережах, розширення аудиторії вам гарантовано.

7. Все для формування сильного бренду

Сьогоднішніх покупців важко провести. В 9 з 10 випадків вони проведуть невелике онлайн-дослідження, перш ніж вирішать придбати якийсь товар або послугу. Таким чином, ваш сайт може стати головним джерелом інформації і гарантій для потенційних клієнтів. У вас є повний контроль над текстами, фотографіями та іншим контентом, пов’язаних з вашим брендом. Ви навіть можете піти далі і дозволити клієнтам публікувати відгуки на вашому сайті, додавши додаток для публікації відгуків. Таким чином, сайт послужить прекрасною платформою для створення позитивного іміджу вашого бренду.