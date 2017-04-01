Як треба готуватися до Апокаліпсису (фото)

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(Оцініть статтю!)

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Скільки версій про можливий кінець світу ви чули? Навіть якщо ви назвете точну цифру і вкажtnt варіанти, ви напевно додасте до свого списку ще кілька опцій, які прийдуть вам в голову в процесі подальшого обговорення цієї теми.



Всі ми знаємо про різні теорії кінця нашої цивілізації. Однак є ціла субкультура людей, переконаних, що кінець світу настане на їх віку (деякі навіть впевнено називають тип катастрофи, яка ось-ось має статися).

Фотограф з Нової Зеландії Генрі Хагрівз провів справжнє журналістське дослідження і представив ряд фотографій, що ілюструють стандартну пост-апокаліптичну вечерю різних людей. Об’єднує цих людей тільки одне — вони вже готуються до кінця світу, а тому, кожне з фото ілюструє реальний і продуманий набір продуктів, якими багато хто з цих людей вже запаслися.



Ця вечеря, найімовірніше, буде на столі у Джейсона Чарльза, пожежного з Нью-Йорка.



Джейсон вважає, що над людством нависла загроза сильних вивержень вулканів. Він вже готує своє житло в Нью-Йорку для використання в якості бункера, а також у нього вже є спеціальна каністра, яку він планує використовувати для зберігання питної води (ванна у нього вдома теж є, просто Джейсон вважає, що її недостатньо). Що ж стосується їжі, то чоловік вже запасся локшиною, і різними консервованими продуктами, готовими до вживання.



Вільма Брайант очікує удару з боку торнадо.



У Вільми і її дочки діабет. Вони обидві потребують постійних ін’єкцій інсуліну. Вони дотримуються суворої низкоуглеволної дієти, щоб показники цукру в крові залишалися в межах норми. Жінка розводить курей, які і будуть забезпечувати їх їжею у випадку катаклізмів. Однак серйозною проблемою є гостра потреба в ліках – термін придатності інсуліну лише 6 місяців — і це лише в разі правильного зберігання.

Вільма планує використовувати струмок, що протікає недалеко від її будинку: у герметичній упаковці вона може тримати інсулін в холодній воді, щоб ліки не зіпсувалося. Що ж стосується запасів їжі, то Вільма збирається харчуватися курячим м’ясом, горіхами, супами і різними консервами, включаючи мариновані овочі, кукурудзу, боби і т. д.



Джош Вандер – єврей, а тому вживає лише кошерну їжу.



Його версія можливого і швидкого кінця світу – тероризм. Він теж запасається харчами на випадок екстрених ситуацій, а також тримає кроликів. При цьому дітям заборонено давати імена тваринам, адже кролики вирощуються для вживання в їжу, а не в якості домашніх тварин. Крім консервів і кролячого м’яса в його раціон також буде входити маца і рис.



Рік Остін живе в горах Аппалачі.



Він упевнений, що загальноприйнята система харчування приведе людство до епідемій і хвороб. Він – прихильник природного способу життя. Всі продукти, які Рік вживає в їжу, він вирощує сам. Рік утримує досить велике господарство, що включає корів і биків, а також вирощує всі необхідні йому овочі і фрукти (їх же він заготовляє на зиму). Крім іншого, він тримає бджіл, через що у нього завжди є мед.



Джон Мейор проживає в Айдахо і веде бізнес з вирощування злакових культур.



Він упевнений, що США в будь-який момент може бути піддано ядерним бомбардуванням. Оскільки ґрунт є найкращим захистом від радіації, в його будинку є глибокий льох, у якому він зберігає запаси зерна різних сортів. Він також заготовлює різних комах для подальшого вживання в їжу і тримає бджіл, в якості джерела меду. Крім комах і злакових культур, в його меню ще включений сир пармезан.



Педагог-фрілансер з Юти Келлен Бішоп вважає, що світ знаходиться на межі фінансової катастрофи.



Вона готується до апокаліпсису так, як наказує віра мормонів. Її остання трапеза не буде відрізнятися від звичайної: сир, мариновані овочі, м’ясо у вакуумній упаковці, заморожені і сушені продукти, томатна паста.