Алкоголь не допомагає впоратися з похміллям

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Багато людей вважають, що алкоголь допомагає перемогти похмілля, яке приходить на наступний день після вечірки. Експерти відзначають, що доказів цій теорії немає.

Згідно з науковими даними, похмілля настає після різкого зниження вмісту алкоголю в крові. Похмілля супроводжується дратівливістю, запамороченням, головним болем, втомою і нудотою. На думку Лаури Віл з Баптистського медичного центру Вейк Форест, алкоголь здатний лише відтермінувати похмілля, а не усунути його, пише Science World Report. Експерти пов’язують різке «покращення» стану здоров’я людини з підвищенням концентрації алкоголю в крові. Однак через деякий час симптоми похмілля знову повернуться.

Лаура Вінч розповіла виданню, що алкоголь з організму людини виводить печінка. Відомі поради, пов’язані з вживанням кави, чаю, холоду, ляпаси, і інші способи ніяк не можуть прискорити цей процес. Аспірин, велика кількість води і відпочинок допоможуть полегшити похмілля, знявши головний біль і трохи поліпшити самопочуття. Але тільки час допоможе організму «пережити» похмілля, розповіла Вінч.