Амазонська золота лихоманка продовжує скорочувати ліси Перу катастрофічними темпами

Протягом десятиліть золотошукачі грабували пишний перуанський ліс Амазонки Мадре де Діос у пошуках дорогоцінного металу. В даний час в дослідженні вчених повідомляється, що незаконний видобуток різко зростає, незважаючи на зусилля місцевої влади щодо його припинення — і це сильно позначається на екосистемі.

У 2012 році перуанська влада оголосила безліч законодавчих декретів для захисту Мадре де Діос, що вважається центром країни з біорізноманіття, проти чорних копачів. Влада проводила рейди, демонтувала підпільні табори і регулювала рух палива і постачання. Незважаючи на всі зусилля, всього за чотири роки загальна площа гірських районів збільшилася приблизно на 40%.

Видобуток золота з каменю може призвести до забруднення навколишнього середовища. Під час незаконного видобутку корисних копалин часто використовується рідка ртуть — токсична хімічна речовина, яка потрапляє в ґрунт і виділяє при спалюванні токсичні пари. Крім того, в процесі видобутку копалин копачі часто рубали тисячі акрів лісу.

Вільям Ллактайо, інженер-геолог міністерства навколишнього середовища Перу вважає, що дослідження приходить в критичний момент. Якщо збережеться тенденція видобутку, каже Ллактайо, «багато з цих областей будуть необоротно деградовані в найближчі роки».