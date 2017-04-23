Американець після коми заговорив по-шведськи!

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Незвичайний випадок стався з 61-річним жителем США Майклом Боатрайтом. Чоловік прийшов в себе після тривалої коми і розповів медикам госпіталю, що не пам’ятає про те, як він тут опинився. Не пам’ятав він і про те, що взагалі сталося, але найцікавіше в цій новині те, що Майкл спілкувався на шведській мові!



Боатрайт був виявлений 28 лютого без свідомості в номері одного з готелів каліфорнійського міста Палм Спрінгс. Хворий був госпіталізований в місцевий госпіталь. На лікарняному ліжку без свідомості він пролежав кілька місяців.

Коли Майкл вийшов з коми, то став переконувати оточуючих, що його ім’я Йохан Йек. З лікарями він спілкується тільки на шведській мові за допомогою перекладача. Спроби нагадати чоловікові про те, що за документами він є М. Т. Боатрайтом зі штату Флорида, не увінчалися успіхом.

Медики центру припускають, що, швидше за все, приїзд чоловіка в Палм Спрінгс пов’язаний з участю у змаганнях з тенісу, оскільки в його багажі було виявлено ракетки і одяг для занять тенісом.

Крім того, у потерпілого ще в готелі були виявлені паспорт, карта соцстрахування, медкартка і ID, видані в Каліфорнії.

У госпіталі пацієнту діагностували транзиторну глобальну (повну) амнезію. Медики вважають, що поразка мозку спровокувала фізична травма або емоційний вибух.

Соціальним працівникам вдалося відшукати родичів Боатрайта. Син розповів, що батько – фахівець з графічного дизайну, викладав в Китаї і Японії англійську мову і кілька разів відвідував Швеції, де, можливо, міг вивчити мову.