Американець прокинувся від укусу ведмедя в голову

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У США ведмідь спробував потягти вночі молоду людину з намету в лісі, вчепившись йому зубами в голову.

Інцидент стався в парку Glacier View Ranch в штаті Колорадо. 19-річний юнак по імені Ділан, який підробляв співробітником парку, прокинувся вночі від дивного тріску. З’ясувалося, що голова Ділана знаходиться в зубах у чорного ведмедя, який почав тягнути його з намету назовні, повідомляє Associatеd Press.



Ведмідь протягнув свою жертву близько чотирьох метрів, поки юнак відбиваючись не зумів звільнитися. На його крики збіглися інші співробітники парку, що ночували поблизу, яким вдалося прогнати хижака в ліс.

Ділан та інші працівники парку супроводжували в поході групу дітей 12-13 років. Ніхто з туристів не постраждав. Хлопця відправили в лікарню, де йому обробили рани на голові і виписали.