Английский язык: языковые, психологические и возрастные проблемы обучения

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(Оцініть статтю!)

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Многие люди, изучающие английский несколько лет, не способны говорить на нём. Дело в том, что порядка 85 процентов времени уходит на изучение теории. Практика составляет не более 15 процентов.

Студент учит правила, делает упражнения, читает, но хорошим разговорным английским похвастаться не может. Разговорные навыки нужно тренировать с высококвалифицированным репетитором, который сможет определить ошибки и поможет исправить их. Хорошего репетитора в Харькове можно найти по ссылке https://buki.com.ua/ru/tutors/anhliiska-mova/Kharkov/ — ставка от 40 до 600 гривен.

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Проблемы в изучении английского языка

Психологический фактор

Фраза: «У меня ничего не получается!», — обычно свидетельствует о неуверенности студента в своих силах. Такие люди искренне верят, что остальные студенты пишут лучше и правильнее чем они. Тоже касается разговорных навыков. Кроме неуверенности, можно выделить такие психологические проблемы:

Отсутствие целеустремлённости. Студент должен поставить перед собой цель и идти к ней. Только тогда будет результат. Репетитор должен поставить основную задачу студенту, которая ему будет интересна.

Главное, чтобы тот не распылял свои силы на множество задач сразу.

Страх провала. Студент может стесняться говорить с англоговорящими, боясь сделать ошибку. Такой страх нужно ломать сразу. Ученик должен понять, что ошибки неизбежны, но только совершая их можно добиться результата.

Страх перед публикой. Излишняя стеснительность — это бич современного общества. Единственное лекарство — практика. Можно начать с выступлений перед небольшим коллективом и постепенно расширять круг.

Страх быть смешным. Некоторым людям всегда кажется, что смеются именно с них. Им репетитор должен показать, что абсолютно все иногда бывают смешными. Здесь нечего стесняться.

В особо сложных случаях студент для преодоления психологического барьера направляется к психологу.

Языковые проблемы

Много сложностей связано с непониманием логики английского языка. Студенты автоматически пытаются подстроить иностранную грамматику к знакомой и делают ошибки. Чтобы такого не было нужно обратить внимание на такие нюансы:

Транслит. В английском слова пишутся не так, как слышаться. Первое, что должен запомнить студент — словарь его главный друг. Правописание каждого слова нужно учить. Особенно это актуально для сложных артиклей. Использование транслита помогает в этом.

Артикли — запутанная и сложная тема. В ней множество исключений, которые нужно знать. Начать обучение стоит с неопределённого артикля и правил его грамматически правильного употребления.

Времена. 85 процентов людей, хорошо говорящих на английском, не используют сложные времена, стараясь обходить их стороной. Чтобы этого не было нужно заострить внимание студентов на обстоятельствах, когда их использование необходимо: определённый период, несколько действий и т. д. Хорошо помогают схемы и таблицы.

Сослагательность также является серьёзной проблемой. Единственный вариант — зубрёжка. Немного облегчают процесс таблицы и схемы.

Школа и возраст

Обучение английскому в раннем возрасте проходит легче. При должном усердии можно добиться уровня Advance. Школьная программа хорошо развивает навыки чтения, перевода и пересказа, но провальна в разговорных навыках, та как заостряет внимание студентов на ошибках. Для хорошего спикинга репетитор развивает сильные стороны студента.